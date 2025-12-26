Entretenimiento

El final explicado de Stranger Things 5, volumen 2: la confesión de Will, los recuerdos de Vecna y la verdad del Upside Down

Los descubrimientos del episodio 7 preparan el clima para la batalla final contra Vecna y su plan de destrucción

La segunda parte de la temporada final de 'Stranger Things' llegará el 25 de diciembre Crédito: Netflix

Alerta de spoilers sobre el volumen 2 de la temporada 5

El volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things llegó a Netflix el 25 de diciembre con tres episodios que profundizan la mitología de la serie y dejan todo preparado para el episodio final de Año Nuevo.

Esta segunda tanda de capítulos redefine el conflicto central, explica por primera vez la verdadera naturaleza del Upside Down y coloca a los personajes frente a decisiones irreversibles.

El escape de Max y el destino de Holly

Uno de los momentos más emotivos del volumen 2 es el regreso de Max Mayfield. Con la ayuda de Holly, Max logra escapar de la prisión mental de Vecna atravesando el recuerdo más traumático de Henry.

¿Por qué le teme a la cueva? Aparentemente, se vincula al momento de su infancia en el que un científico, convencido de que el niño era una amenaza, le dispara en la mano y termina asesinado por el propio Henry con una piedra. Creel luego abre un misterioso maletín del que emerge una especie de humo gris.

Max Mayfield despierta del coma
Max Mayfield despierta del coma tras escapar de la prisión mental de Vecna, en una de las escenas más emotivas de la temporada. (Créditos: Netflix)

El público no termina de ver el recuerdo pues el foco regresa a Max y Holly, quienes encontraron un punto de salida para escapar del trance.

Guiada por la conexión emocional con Lucas y por la música de Kate Bush, Max encuentra la ruta hacia el mundo real. Despierta en el hospital de Hawkins en brazos de Lucas, después de más de un año en coma.

El destino de Holly es muy distinto. Aunque logra escapar momentáneamente y cae al Upside Down, Vecna la captura de nuevo y la lleva al Abismo, donde ella y los otros niños son enterrados en el Árbol del Dolor, conectados por enredaderas al Mind Flayer y a un enorme corazón palpitante. Allí permanecen físicamente cautivos mientras sus mentes siguen bajo el control de Vecna.

El plan de Vecna y los 12 niños

Vecna manipula a los niños
Vecna manipula a los niños secuestrados convenciéndolos de que su plan es la única forma de salvar el mundo. (Créditos: Netflix)

A este punto, se conoce por fin cuál es el objetivo del villano también conocido como Henry Creel. Este ser no busca únicamente destruir Hawkins, sino fusionar la Tierra con otro mundo llamado el Abismo. Para lograrlo necesita una enorme cantidad de energía psíquica, que obtiene utilizando a 12 niños como “vasijas” perfectas por su facilidad para ser controlados.

Henry explica su plan a los niños secuestrados en la casa Creel de Camazotz, el espacio mental donde los mantiene atrapados. Allí presenta su proyecto como un acto de salvación: asegura que una oscuridad comparable a la “cosa negra” de A Wrinkle in Time se expande por el mundo y que solo él ha encontrado una solución.

El único rescate, afirma, es traer a la Tierra un mundo “de luz”, libre de monstruos, usando la energía combinada de los niños, entre ellos Holly Wheeler y Derek Turnbow.

Vecna reúne a 12 niños
Vecna reúne a 12 niños para activar su plan de fusionar Hawkins con el Abismo. (Créditos: Netflix)

La escena final del volumen 2 muestra a los 12 niños tomados de la mano alrededor de una mesa, mientras Vecna inicia el hechizo. El momento culmina con los ojos en blanco y los cuellos rígidos de los menores, dejando su destino en suspenso de cara al episodio final del 31 de diciembre.

Nancy y Jonathan: un final sin compromiso

El volumen 2 también cierra uno de los vínculos históricos de la serie. Atrapados en una habitación del laboratorio de Hawkins que comienza a inundarse con una sustancia gris, Nancy y Jonathan creen que van a morir y se permiten una honestidad brutal.

Revelan varios secretos acumulados desde la temporada 4, desde decisiones académicas hasta desacuerdos emocionales. En medio de este intercambio conmovedor, Jonathan muestra un anillo que había guardado durante días y propone lo que llama un “no-compromiso”.

Nancy Wheeler y Jonathan Byers
Nancy Wheeler y Jonathan Byers sellan su historia con una despedida honesta (Créditos: Netflix)

Nancy acepta. Cuando el anillo cae al suelo, la sustancia se solidifica y ambos logran escapar. Para que no haya duda del estado de su relación, los creadores enfatizaron en una entrevista con PEOPLE que se trata de una ruptura y que ambos personajes continuarán sus vidas como amigos.

En paralelo, la amistad de Steve Harrington y Dustin Henderson resucita luego de la tensión por el duelo no resuelto por la muerte de Eddie Munson.

Tras una pelea física, Dustin confiesa el peso de su dolor y su miedo a perder a Steve como perdió a Eddie. Steve, por su parte, se disculpa por haber usado la muerte de Eddie como arma en la discusión y admite cuánto extrañaba a su amigo.

La reconciliación no solo es emocional: Steve se reivindica como estratega al idear el plan final contra Vecna, ganándose el respeto del grupo y de sí mismo.

Dustin baja su actitud defensiva
Dustin baja su actitud defensiva cuando se da cuenta que también podría perder a su otro amigo (Créditos: Netflix)

La confesión de Will

El arco narrativo de Will Byers también avanza en el capítulo 7. Tras quedar atrapado en la mente de Vecna, el joven comprende que para enfrentarlo necesita dejar de ocultar secretos a los suyos. Frente a todos —su familia y amigos— confiesa que es gay.

Will explica que Vecna usó su miedo a quedarse solo para atormentarlo con visiones de un futuro sin sus seres queridos.

La respuesta del grupo es inmediata: nadie lo va a abandonar. Ross Duffer explicó a Tudum que este momento era determinante para que Will llegue a la batalla final con una madurez y una confianza que nunca antes tuvo.

Will Byers encuentra apoyo total
Will Byers encuentra apoyo total en sus amigos tras revelar quién es realmente.(Netflix)

El plan final y el sacrificio de Eleven

La gran revelación mitológica del volumen 2 es que el Upside Down no es un mundo ni una dimensión, sino un agujero de gusano: un puente interdimensional sostenido por materia exótica, cuya fuente de energía es una enorme esfera de materia exótica situada sobre el laboratorio de Hawkins.

Con esta información, el grupo diseña el plan final, bautizado “Operación habichuela mágica”. La idea es dejar que Vecna acerque ambos mundos hasta que la torre de radio atraviese una grieta, permitiendo a Eleven entrar en la mente de Vecna y atacarlo mientras el resto rescata a los niños y coloca explosivos para destruir la materia exótica.

Sin embargo, Kali (Ocho) habla con el personaje de Millie Bobbie Brown y le revela que ambas podrían seguir siendo usadas como armas por los militares incluso si Vecna es derrotada.

Kali advierte que destruir a
Kali advierte que destruir a Vecna no será suficiente para romper el ciclo de violencia y experimentos.(Netflix)

La joven le propone quedarse junto a Eleven en el puente cuando el Upside Down colapse, para que así ambas desaparezcan y rompan con el ciclo de experimentos forzados con niños y mujeres embarazadas.

El volumen 2 termina con una mirada entre ambas que sugiere que Eleven podría aceptar ese destino.

El episodio final de Stranger Things se estrena el 31 de diciembre, a las 8 p. m. ET en Netflix

