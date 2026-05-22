El Salvador: el regreso de Alboroto Teatro sacude la escena con una obra que desafía lo tradicional

El regreso de Alboroto Teatro marca un hito para la escena salvadoreña, al presentar una nueva temporada de la obra Las Pericas.

El regreso de Alboroto Teatro marca un hito para la escena salvadoreña, al presentar una nueva temporada de la obra que ha recorrido los principales teatros nacionales y ha cruzado fronteras hasta Honduras y Guatemala.

La producción, basada en un texto creado en 1961 por el cubano Nicolás a los 16 años, se interna en los conflictos domésticos y las tensiones de poder entre cuatro mujeres, exmaestras y hermanas, que comparten un encierro cargado de resentimientos y luchas internas.

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El montaje, dirigido por Luis Antonio Fuentes Hernández, combina la estética grotesca del esperpento español y elementos del teatro de lo oprimido.

Esta fusión permite que los personajes, interpretados por hombres, no busquen imitar a mujeres, sino crear una caricatura que, en palabras del director, sirve para “contar algo, no herir”.

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De este modo, la obra evita entrar en temas de identidad de género u orientación sexual, enfocándose en la historia de cuatro mujeres mayores, tres de ellas profesoras jubiladas y una cuarta que, tras quedar embarazada sin terminar sus estudios, asume el papel de sirvienta dentro del hogar familiar.

La producción, basada en un texto creado en 1961 por el cubano Nicolás a los 16 años, se interna en los conflictos domésticos y las tensiones de poder entre cuatro mujeres, exmaestras y hermanas.

Una obra que desafía géneros y esquemas familiares

La pieza, que se ha consolidado en escenarios de Sudamérica como Ecuador, Argentina y Cuba, aborda el sometimiento y la pugna de poderes dentro de una familia disfuncional, un fenómeno que, según los actores, se repite en muchos hogares de Latinoamérica.

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Alejandro Toledo, quien encarna a Panchita, la hermana mayor y maestra de música, describe el núcleo del conflicto: “La obra trata sobre cuatro mujeres que viven en pugna, por el poder doméstico, económico dentro de las casas que están encerradas… ellas tratan de mantener en una lucha constante para ver quién sale más humillada, más angustiada, más afligida”.

Alboroto Teatro abre su temporada con esta obra que promete drama y humor negro.

El argumento gira en torno al encierro y la rivalidad, donde la humillación y el dolor se disputan como si fuesen trofeos. El personaje ausente de Armando, hijo de una de las hermanas, es el eje invisible que alimenta el resentimiento y la animadversión de las protagonistas, especialmente de las mayores, que “odian al hijo de Rosa”.

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El método escénico adoptado evita cualquier intento de feminización forzada de los actores. Según lo señala Marvin Francisco Pleytez Marroquín, responsable de dar vida a Felina, “son tres hombres actuando de mujeres”, lo que responde a una tradición teatral en la que, originalmente, las mujeres no accedían a los escenarios y los hombres asumían todos los papeles.

La universalidad de las familias disfuncionales y el poder entre mujeres

En uno de los pasajes más directos, el elenco subraya que el sometimiento de una mujer por otra, dentro de entornos familiares o laborales, es un fenómeno cotidiano en Latinoamérica. Toledo enfatiza: “Hay un punto sin querer llegar a la ofensa, la parte olvidada de la sociedad sobre el hecho de que una mujer disminuya a otra mujer, eso pasa todos los días, en la casa, en el trabajo”.

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El montaje se apoya en una cuidada apuesta visual, donde el vestuario, la escenografía y el maquillaje refuerzan la atmósfera grotesca y el carácter caricaturesco de los personajes. Cada función es irrepetible, señala Fuentes Hernández, debido a la acumulación de experiencias y la memoria emotiva que los actores han construido en seis años desde la primera puesta en escena.

Esta fusión permite que los personajes, interpretados por hombres, no busquen imitar a mujeres, sino crear una caricatura que, en palabras del director, sirve para “contar algo, no herir”.

Entre la farsa y el drama: el método espérpentico

La clasificación genérica de la obra desafía etiquetas convencionales. El propio director aclara que Nicolás escribió una farsa, pero la puesta en escena incorpora matices de comedia y drama, fluctuando entre ambos registros para ilustrar el absurdo y la crudeza de la historia.

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El método espérpentico, de raíz española, caricaturiza a los personajes para abordar temas sociales de fondo. Esta técnica, combinada con los principios del teatro de lo oprimido, permite explorar la dinámica de poder y sometimiento, no solo entre mujeres, sino también como reflejo de las estructuras sociales latinoamericanas.

La trama se enriquece con la presencia de tres mujeres mayores, todas profesoras, que manipulan hilos invisibles dentro de la casa, mientras la figura de Armando, aunque nunca aparece en escena, se convierte en el detonante de las tensiones y la eliminación simbólica que da sentido a la obra.

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Alboroto Teatro, Obra Las Pericas, El Salvador

La temporada 2026 de Alboroto Teatro arranca con esta propuesta, que mezcla tradición, experimentación y una mirada aguda hacia las realidades familiares y sociales de la región.

La obra se presentará el 27 y 28 de mayo en Buho´s Pizza san Salvador.

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