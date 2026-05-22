Puertos de Balboa y Cristóbal pierden carga tras el cambio de administración en Panamá

El sistema portuario nacional movilizó más de 3.17 millones de TEU durante los primeros cuatro meses de 2026. EFE/ Bienvenido Velasco

El sistema portuario panameño movilizó 3.18 millones de TEU (contenedores de 20 pies) entre enero y abril de 2026, manteniendo prácticamente estable su actividad frente al mismo período del año pasado, pero con importantes diferencias entre puertos y segmentos de carga.

Mientras algunos operadores registraron fuertes crecimientos, las terminales de Balboa y Cristóbal continuaron reflejando los efectos del proceso de transición administrativa iniciado tras la salida de Panama Ports Company (PPC).

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Las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá muestran que el movimiento total alcanzó 3,177,984 TEU durante los primeros cuatro meses del año, apenas 0.2% más que los 3,170,965 TEU registrados en igual período de 2025.

El resultado representa una recuperación frente al desempeño observado al cierre del primer trimestre, cuando el sistema acumulaba una caída de 0.6%.

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El trasbordo continuó siendo el principal motor de la actividad portuaria. De los más de 3.17 millones de TEU movilizados, 2.81 millones correspondieron a carga de trasbordo, equivalente a cerca del 88% del movimiento total. La carga local sumó 350,634 TEU, mientras que la carga vinculada a zonas francas alcanzó 20,506 TEU.

Puerto Balboa movilizó 615,209 TEU entre enero y abril de 2026, una disminución de 17.7% frente al mismo período del año anterior. Archivo

Al analizar el movimiento por terminales, SSA Marine MIT se consolidó como el puerto con mejor desempeño del período. Entre enero y abril movilizó 947,110 TEU, un crecimiento de 27.9% respecto al año anterior. También destacó Colon Container Terminal (CCT), que alcanzó 565,901 TEU, un incremento de 20.3%.

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En contraste, Puerto Balboa registró una caída de 17.7% en el movimiento de contenedores, al pasar de 747,933 TEU entre enero y abril de 2025 a 615,209 TEU en el mismo período de 2026. Puerto Cristóbal también mostró una reducción significativa de 43%, con 229,176 TEU movilizados frente a los 401,847 TEU del año anterior.

La disminución en ambas terminales ocurre en medio del proceso de transición iniciado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la prórroga contractual de PPC. Desde finales de febrero, el Estado asumió el control de Balboa y Cristóbal y designó administradores temporales para mantener la operación mientras define el modelo definitivo de gestión.

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En el caso del puerto de Balboa, la administración temporal quedó a cargo de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por$26,100,000 destinado a la operación, mantenimiento y gestión de la terminal en el Pacífico. Por su parte, el puerto de Cristóbal será administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por $15,800,000 para la operación de la instalación en el Atlántico.

Puerto Cristóbal registró 229,176 TEU durante los primeros cuatro meses del año, con una caída de 43% respecto a 2025. AP

Detrás de MIT y Balboa se ubicó Colon Container Terminal (CCT), que movilizó 565,901 TEU entre enero y abril de 2026, seguido por PSA Panama International Terminal con 449,448 TEU. Ambas terminales registraron crecimientos de 20.3% y 3.5%, respectivamente, consolidándose entre los puertos con mejor desempeño del sistema durante el período analizado. Bocas Fruit Co., por su parte, reportó un movimiento de 12,104 TEU.

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Si se observan las cifras en unidades físicas de contenedores, el comportamiento es similar. El Sistema Portuario Nacional movilizó 1,748,048 contenedores entre enero y abril, apenas 0.4% menos que en el mismo período de 2025. Sin embargo, MIT aumentó su movimiento 26.4%, mientras que Balboa retrocedió 17.8%.

Las estadísticas también muestran un cambio importante en la composición geográfica de la carga. El litoral Pacífico movilizó 1.98 millones de TEU durante el período, mientras que el litoral Atlántico alcanzó 1.20 millones de TEU. Dentro del Pacífico, Balboa continúa siendo una de las terminales más relevantes, aunque perdió participación frente al crecimiento experimentado por MIT.

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Otro indicador que reflejó dinamismo fue el movimiento de vehículos. Entre enero y abril se movilizaron 56,417 automóviles entre desembarques y embarques, frente a 47,741 unidades en igual período de 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 18%. El mayor volumen se concentró en MIT, seguido por Balboa y Cristóbal.

El movimiento de vehículos en los puertos panameños alcanzó 56,417 unidades entre enero y abril de 2026, un crecimiento cercano al 18% respecto al mismo período del año anterior. AP

Las cifras por destino muestran además que la carga local sigue ganando participación dentro del sistema portuario. En TEU, el movimiento local aumentó 6.7% durante los primeros cuatro meses del año, mientras que la carga de zona libre creció 20.7%. Por el contrario, el trasbordo registró una leve disminución de 0.7%, aunque sigue representando la gran mayoría de las operaciones portuarias del país.

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Por tipo de contenedor, el sistema movilizó 2.21 millones de TEU llenos y 971,843 TEU vacíos. Los contenedores llenos crecieron 0.8%, mientras que los vacíos disminuyeron 1.1%, una señal que apunta a ajustes en los flujos logísticos y en el reposicionamiento de equipos dentro del comercio marítimo internacional.

Las cifras de abril reflejan una mejoría respecto a marzo. Durante ese mes se movilizaron 824,749 TEU, un aumento de 2.7% frente a abril de 2025. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por MIT, CCT y PSA Panama International Terminal, que compensaron parcialmente la menor actividad observada en Balboa y Cristóbal.

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SSA Marine MIT se convirtió en el puerto con mayor movimiento de contenedores del país al alcanzar 947,110 TEU. Cortesía

El desempeño de los próximos meses será observado de cerca por la industria logística. Aunque el sistema portuario panameño ha logrado mantener estable su volumen global de carga, la evolución de Balboa y Cristóbal será determinante para medir el impacto definitivo de la transición operativa en dos de las terminales más estratégicas del país y del comercio marítimo regional.