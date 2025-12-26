“Nada duele más que estar seguro de que un papel es tuyo y no conseguirlo”: William H. Macy y la audición que casi lo deja afuera de Fargo

Macy subrayó el legado de "Fargo" y la emoción de descubrir nuevos matices en las actuaciones de Frances McDormand y Peter Stormare

Reconocido por sus diversos roles y una personalidad única en pantalla, William H. Macy repasó su legado en una conversación en profundidad con Michael Rosenbaum, durante el pódcast Inside of You.

Desde recuerdos sobre el impacto de “Fargo” hasta la influencia determinante de David Mamet en su carrera, el actor estadounidense alternó anécdotas con confesiones personales.

Durante la reciente charla relató cómo consiguió el papel de Jerry Lundegaard y el significado que sigue teniendo en su vida. “Me llamaron para hacer una prueba para el detective, un gran papel, y luego Ethan me preguntó si quería probar para Jerry. Volví al día siguiente y lo intenté de nuevo. Estaba convencido de que ese personaje era mío, así que supe que harían más audiciones en Nueva York y me presenté allí”, compartió.

Legado de la película “Fargo”

Entre sus recuerdos sobre la producción, contó entre risas: “Le dije a Joel Coen: ‘Me preocupa que arruinen su película si eligen a otro actor para este papel’. Incluso insistí en repetir la prueba cuando me dijeron que no hacía falta”.

La estrategia de William H. Macy para las audiciones prioriza la autenticidad y la honestidad al mostrar su visión del personaje (Inside of You)

Esa convicción resultó ser clave para su abordaje del personaje. “Leí el guion y, aunque Jerry estaba descrito físicamente como otro tipo completamente diferente, pensé: ‘Entiendo a este tipo. Podría empezar a rodar en cinco minutos si lo necesitaran’”, aseguró.

Macy recordó el reencuentro con “Fargo” en una sala repleta y mencionó la emoción de descubrir nuevos matices en las interpretaciones de sus colegas Frances McDormand y Peter Stormare.

El intérprete de 75 años resaltó la importancia de no simplificar a los personajes negativos: “No describes a tu personaje como el ‘malo’. Todos son los héroes de su propia vida”. Defendió así una interpretación matizada, donde el público encuentra humanidad en figuras moralmente ambiguas.

Influencia y aprendizaje junto a David Mamet

La relación con David Mamet ocupó parte central de la conversación en Inside of You. Macy reivindicó la figura de Mamet como mentor. “Por él siento que debo aprenderme cada línea exactamente. Cada palabra tiene música y ritmo”, subrayó.

William H. Macy reveló cómo consiguió el papel de Jerry Lundegaard en Fargo y su convicción de que era el actor ideal para el personaje (IMDb)

La complicidad entre ambos se extendió a lo personal y profesional. Macy relató que una frase suya terminó convirtiéndose en un monólogo en “American Buffalo” y reconoció el carácter especial de la escritura de Mamet. “Sus textos parecen versos. Es raro poder decir líneas que resultan tan satisfactorias”, señaló.

Aunque Mamet es exigente, el actor lo definió como un hombre respetuoso: “Nunca lo vi perder el control; si se enfada, usa su inteligencia contigo”.

Reflexiones sobre el oficio actoral

Entre otros aspectos, abordó los desafíos y aprendizajes de la actuación durante su diálogo en Inside of You. Sobre las audiciones, compartió: “Nada duele más que estar seguro de que un papel es tuyo y no conseguirlo. Pero aprendí a entrar a las pruebas con autenticidad, mostrando exactamente lo que quiero aportar al personaje”.

Explicó que la inseguridad es una constante. “Todos nos sentimos como fraudes en algún momento; esa sensación no desaparece. La diferencia es que el verdadero actor sigue adelante pese a ella”, afirmó.

William H. Macy defiende una interpretación matizada de los personajes negativos, enfatizando la humanidad y complejidad moral (REUTERS)

Además, defendió la importancia de respetar el texto, aunque admitió que con los años y la televisión ha logrado ser más flexible: “Antes era estricto, ahora busco la esencia y me doy más libertad. Esto me hizo simplificar mi enfoque”.

Faceta personal, proyectos actuales y pasatiempos

Lejos de una retirada tras “Shameless”, confesó: “Pensé que descansaría tras la serie, pero el trabajo no dejó de llegar y terminé rodando muchas películas independientes estos dos últimos años”.

Entre sus proyectos recientes destacó “Running Man”, rodada en Reino Unido junto a Glen Powell. “Mi personaje ayuda con identificaciones y cosas del mercado negro. Fue solo un par de días de rodaje, pero una gran experiencia”, refelxionó. También mencionó el filme “Soul on Fire”, así como “Train Dreams” y la serie “The Land”, vinculada al fútbol americano.

Fuera de la pantalla, Macy habló de su vida en Woody Creek (Colorado) y su vínculo con Woody Creek Distillers: “Vivo allí y participo en la destilería, nacida entre amigos. Es un proyecto familiar y sostenible. Además, compongo canciones sobre el lugar y a veces me presento en pequeños conciertos tocando el ukelele”.

Balance vital con nuevas perspectivas

Macy reflexionó sobre la importancia de atesorar los recuerdos y fortalecer los lazos familiares, valorando su pasión duradera por la actuación (Inside of You)

La popularidad y el equilibrio familiar protagonizaron el tramo final del capítulo. Macy compartió: “De joven era malo en la escuela, pero aprendí a tocar la guitarra y la música me permitió ser presidente de mi clase; buscar la risa de los demás fue mi primer incentivo para entrar en el espectáculo”.

No eludió el tema de las pérdidas personales y el cambio que trae la madurez. “Con los años pierdes personas importantes. Lo que de verdad cuenta es atesorar los momentos, porque la vida está hecha de recuerdos y relaciones”, analizó. Este aprendizaje lo trasladó a su dedicación familiar y a la idea de disfrutar del tiempo con su esposa e hijas.

A lo largo de la entrevista, William H. Macy resaltó su pasión inquebrantable por el arte dramático. “Jamás me aburro de actuar; solo quiero seguir haciéndolo”, sentenció en Inside of You, al concluir sobre su vocación en el escenario y la pantalla.