Navidad tras las rejas: las historias más insólitas de arrestos de celebridades en diciembre

ntre escándalos y arrestos, figuras como Charlie Sheen y Bill Cosby rompieron el espíritu festivo al protagonizar incidentes policiales en plenas fiestas (Shutterstock/REUTERS/Visuales IA)

Para numerosas figuras de la industria del espectáculo, la Navidad consiste en un periodo complicado y alejado de los tradicionales festejos familiares.

Durante estas fechas, algunas celebridades fueron arrestadas por delitos como agresiones, posesión de drogas, evasión fiscal y diferentes episodios de violencia. Entre los casos más notorios figuran Charlie Sheen y Bill Cosby, quienes pasaron por una comisaría mientras muchos celebraban.

Violencia y agresión

Uno de los casos más conocidos es el de Sheen, arrestado el 25 de diciembre de 2009. El actor de Two And A Half Men fue acusado de agresión, amenazas y daños criminales en Aspen, Colorado.

Tras pasar ocho horas detenido y abonar una fianza de USD 8.500, Sheen acordó con la justicia cumplir 30 días en un centro de rehabilitación, 30 días de libertad condicional y 36 horas de control de ira.

El entorno de Sheen también se vio envuelto en escándalos. Su exesposa, Brooke Mueller, fue arrestada el dos de diciembre de 2011 en Aspen por sospecha de agresión y posesión de cocaína, y obtuvo la libertad tras pagar una fianza de USD 11.000. Posteriormente, se declaró culpable de posesión de cocaína y continuó bajo tratamiento ambulatorio.

Charlie Sheen fue arrestado en Navidad por agresión y amenazas, enfrentando condena y tratamiento obligatorio por control de ira (Chris Pizzello/Invision/AP)

A esta lista se suma Kate Major, madrastra de Lindsay Lohan, quien pasó la Navidad de 2018 en prisión tras atacar al conductor de un autobús. Al declararse culpable de alteración del orden público, las autoridades retiraron otros cinco cargos; Major pagó una multa de USD 500 y costas judiciales.

Otros nombres involucrados en hechos violentos incluyen a Luann de Lesseps, arrestada el 23 de diciembre de 2017 en Palm Beach, Florida, por presunta agresión a un agente, resistencia a la autoridad y amenazas.

Tras aceptar tres cargos, recibió un año de libertad condicional, la obligación de realizar 50 horas de trabajo comunitario, asistir dos veces por semana a reuniones de Alcohólicos Anónimos y completar un programa para víctimas.

Drita D’Avanzo y su esposo Lee fueron arrestados el 19 de diciembre de 2019 en Staten Island, donde la policía halló dos armas de fuego, pastillas de hidrocodona y Xanax, además de marihuana. Ambos enfrentaron 10 cargos, entre ellos posesión ilegal de armas y sustancias controladas.

Por su parte, la rapera Azealia Banks fue detenida el 15 de diciembre de 2015 en Nueva York por morder y golpear a una guardia de seguridad. La jueza retiró el cargo de asalto menor tras completar un curso de control de ira.

Azealia Banks vivió un diciembre polémico tras ser detenida en Nueva York por morder y golpear a una guardia de seguridad (Grosby)

Drogas, alcohol y conducción

El registro policial de las fiestas incluye también incidentes vinculados al consumo de alcohol y drogas. Un ejemplo es Mischa Barton, arrestada la noche del 28 de diciembre de 2007, a los 21 años, por conducir bajo efectos del alcohol y posesión de sustancias controladas.

Barton evitó la condena por marihuana tras declararse culpable de conducir ebria y fue sentenciada a tres años de libertad condicional, un curso educativo sobre alcohol y el pago de una multa cercana a USD 2.000.

Richard Grieco fue arrestado el cinco de diciembre de 2019 en el aeropuerto de Dallas/Fort Worth por intoxicación pública, lo que le impidió embarcar. Fue liberado y viajó a su destino al día siguiente.

Richard Grieco fue arrestado en diciembre por intoxicación pública en el aeropuerto de Dallas/Fort Worth, impidiéndole abordar su vuelo (Shutterstock)

El actor Jesse Luken, conocido por Glee, protagonizó un accidente el 25 de diciembre de 2018 al perder el control del vehículo, lo que activó los airbags y dañó el automóvil. Luken no superó la prueba de sobriedad y fue arrestado, aunque posteriormente liberado bajo fianza.

También se destaca la detención de Amanda Detmer, actriz de Empire, el ocho de diciembre de 2019, acusada de chocar contra un poste y abandonar la escena en California. La policía la imputó por conducir bajo influencia, daño a la propiedad y fuga; fue puesta en libertad esa misma noche tras recibir una citación.

El caso de Drake Bell, conocido por su trabajo en Nickelodeon, ocurrió el 21 de diciembre de 2015, cuando fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Tras aceptar los cargos, recibió una sentencia de 96 horas en prisión, aunque cumplió solo un día; además, se le impuso libertad condicional por cuatro años y asistencia obligatoria a un programa educativo sobre alcohol.

Drake Bell recibió una sentencia en diciembre tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol durante las fiestas navideñas (Foto AP/Berenice Bautista)

Delitos fiscales

No todos los casos navideños estuvieron ligados a violencia o drogas. La modelo Bar Refaeli fue detenida en Israel el 17 de diciembre de 2015 junto a su madre, acusada de evasión fiscal. Ambas obtuvieron la libertad tras pagar una fianza de USD 193.000.

Refaeli intentó apelar la decisión de la autoridad fiscal alegando residencia en Los Ángeles, pero su recurso fue rechazado y debió abonar varios millones de shekels en impuestos atrasados correspondientes a los años 2009 y 2010.

Condenas y consecuencias para las celebridades

Las figuras arrestadas enfrentaron repercusiones judiciales importantes. Entre las sentencias más severas destaca la impuesta a Bill Cosby, arrestado el 30 de diciembre de 2015 por cargos de agresión sexual y suministro indebido de drogas.

En septiembre de 2018, la justicia lo sentenció a un periodo de entre tres y diez años de prisión, pena confirmada en enero de 2019 tras la apelación denegada por un tribunal de Pensilvania.

Bill Cosby fue arrestado a finales de diciembre y condenado por cargos de agresión sexual y suministro indebido de drogas (Foto AP/Matt Rourke)