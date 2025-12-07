Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Brooke Mueller reclama en la justicia una deuda millonaria de manutención infantil de Charlie Sheen, quien habría dejado de pagar desde 2011 (Jeff Kravitz/FilmMagic)

Brooke Mueller presentó una demanda judicial en la que afirma que su exesposo, Charlie Sheen, le adeuda más de 15 millones de dólares por concepto de manutención de los hijos que tienen en común.

De acuerdo con documentos judiciales, la actriz de 48 años sostiene que el protagonista de Two and a Half Men tiene una deuda que supera los 15,3 millones de dólares por pagos pendientes de manutención y los intereses acumulados desde 2011.

En la documentación presentada, Mueller asegura que Sheen fue obligado por la justicia a abonar 55.000 dólares mensuales de manutención a partir de abril de 2010, en cumplimiento con el acuerdo por la custodia de los gemelos Bob y Max, de 16 años.

Según expone, él cumplió con los pagos hasta junio de 2011. Desde julio de ese año, comenzaron los retrasos y pagos parciales, seguidos de largos períodos sin abonar lo pactado.

La demanda especifica que el actor debe aproximadamente 8,97 millones de dólares por concepto de manutención, más otros 6,41 millones generados en intereses.

Los documentos judiciales detallan los pagos parciales y períodos sin abonar que dejaron una deuda superior a 15 millones de dólares (Chris Pizzello/Invision/AP)

La actriz solicita al tribunal que el monto total sea saldado en su totalidad dentro de los próximos 30 días, además de reclamar 25.000 dólares adicionales en concepto de honorarios legales.

Según consta en el expediente, durante 2011, su expareja habría pagado solo 295.000 dólares de los 550.000 estipulados para ese año y entre 2012 y 2015 no habría realizado ningún pago.

Posteriormente, en 2016 habría transferido 96.000 dólares, en 2017 un total de 228.366 dólares y 113.000 en 2018. No obstante, entre 2019 y 2022, no habría realizado transferencias, mientras que en 2023 solo abonó 20.000 dólares, 30.000 en 2024 y, hasta la fecha, 39.000 en 2025, cifras significativamente inferiores a los 660.000 dólares anuales que establece la manutención.

El entorno de Brooke Mueller prefirió no realizar comentarios a People, mientras que el equipo de Charlie Sheen no respondió de inmediato a la consulta.

Según la documentación, la disputa se remonta al período en el que Sheen vendió sus derechos de ganancias sobre la serie Two and a Half Men por 27 millones de dólares y alegó una drástica disminución de sus ingresos mensuales, los cuales habrían pasado de 600.000 a 167.000 dólares.

El conflicto por la manutención surge luego de una reducción en los ingresos de Sheen tras vender sus derechos de "Two and a Half Men" (Warner Bros Tv)

En ese momento, también informó una deuda personal superior a los 12 millones. En 2016, Sheen solicitó ante la justicia la reducción de los pagos mensuales de manutención debido a su nueva situación económica, aunque el tribunal falló a favor de que continuara pagando los 55.000 dólares mensuales.

En paralelo, redujo el pago destinado a Denise Richards, madre de dos de sus hijas, de 55.000 dólares a 20.000 dólares mensuales.

En repetidas ocasiones, el artista solicitó la reducción de la cuota alegando dificultades laborales y alegando haber sido “excluido” de la industria de Hollywood. Sin embargo, las transferencias continuaron de modo parcial e irregular, lo que desembocó en el reclamo actual por la suma de 15,3 millones de dólares.

La relación entre ambos estuvo marcada por recidivas relacionadas con adicciones. En marzo de 2024, Brooke Mueller relató a People que su vínculo con Charlie Sheen respecto a la crianza de sus hijos se desarrolla en buenos términos y expuso que ambos comparten la custodia legal, siempre que ella mantenga la sobriedad, como estipula la sentencia judicial.

Según los documentos, la residencia principal de los niños corresponde a Sheen, mientras que Mueller dispone de visitas amplias y flexibles.

En 2016, Charlie Sheen buscó reducir la cuota argumentando que ya no contaba con ingresos millonarios y que tenía deudas superiores a 12 millones (Netflix)

El acuerdo detalla que, ante una recaída comprobada en el consumo de alcohol o drogas por parte de Mueller, la custodia legal y física pasa de forma automática a Sheen.

En declaraciones previas recogidas por la citada revista, ella reconoció que pese a los desafíos personales, la estrella televisiva se mantiene presente y es un apoyo para la familia. “Él siempre está allí para ayudarme y para apoyar a los chicos”, detalló.

Además, remarcó que ambos logran coparentar sin involucrar a abogados, lo que calificó como un aspecto positivo de su actual dinámica familiar: “Estoy muy agradecida por eso”.

En diciembre de 2023, Charlie Sheen habló con People acerca de la relación con sus hijos y sobre la situación de Brooke Mueller: “Está intentando resolver algunas cuestiones por su cuenta”, comentó al medio.

El actor mencionó que sus hijos valoran su recuperación de las adicciones y expresan comprensión por la situación de su madre. “Ven lo que ella atraviesa y no voy a hablar mal de ella porque entiendo lo que implica”, sostuvo.