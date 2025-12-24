“Stranger Things” rompe récord de visualizaciones en Netflix

"Stranger Things" rompió récord de audiencia. (NETFLIX)

Stranger Things, la exitosa serie de Netflix, continúa consolidando su posición como uno de los fenómenos culturales más grandes de la televisión en streaming.

Según los últimos datos de Nielsen, la producción ha alcanzado un récord impresionante, registrando 8,460 millones de minutos vistos, colocándose como la serie más consumida en las listas de streaming durante la última semana.

El impacto de Stranger Things en la audiencia es notable no solo por la cifra total de minutos vistos, sino también por la duración de su popularidad.

Con sus 38 episodios disponibles, la serie sigue atrayendo a un público diverso y fiel, demostrando que su combinación de ciencia ficción, drama adolescente y nostalgia de los años 80 mantiene a los espectadores enganchados episodio tras episodio.

"Stranger Things" acumuló 8,460 millones de minutos en visualizaciones la última semana. (Netflix)

En comparación con otras producciones, la serie domina ampliamente el ranking de Nielsen. El segundo lugar lo ocupa Landman (2024) de Paramount+, con 1,343 millones de minutos vistos y 13 episodios.

La diferencia entre el primer y segundo puesto refleja la magnitud del fenómeno que representa la serie de Netflix.

El tercer lugar lo ocupa The Beast in Me (2025), también de Netflix, con 1,059 millones de minutos vistos y 8 episodios. Le siguen Absentia (879 millones de minutos, 30 episodios) y A Man on the Inside (785 millones de minutos, 16 episodios), ambas producciones igualmente distribuidas por Netflix.

Entre las diez series más vistas, Netflix se lleva la mayoría de los puestos, demostrando su dominio en la industria del streaming, pues de los diez títulos en el listado, siete son producciones de la plataforma.

Netflix lidera el listado de Nielsen con las series más vistas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Otros títulos que completan el ranking incluyen Missing: Dead or Alive? con 567 millones de minutos vistos y 8 episodios, Tulsa King (2022) de Paramount+ con 543 millones de minutos y 29 episodios.

También están: All Her Fault de Peacock con 491 millones de minutos y 8 episodios, Ms Rachel (2025) de Netflix con 443 millones de minutos y 8 episodios, y Kevin Hart: Acting My Age de Netflix, con 405 millones de minutos visualizados.

Esta es la duración de los capítulos finales de la temporada 5 de “Stranger Things”

Ross Duffer, cocreador de Stranger Things, reveló oficialmente la duración de los últimos cuatro episodios de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix, despejando rumores que circularon durante meses en redes sociales sobre capítulos de extensión cinematográfica a lo largo de todo el cierre de la historia.

El último episodio de "Stranger Things" se estrenará el 31 de diciembre. (Netflix)

Luego del lanzamiento de los primeros cuatro episodios de la temporada final el pasado 26 de noviembre, la serie regresará con un nuevo bloque de capítulos el día de Navidad, mientras que el episodio final se estrenará en la víspera de Año Nuevo.

De acuerdo con una publicación compartida por Duffer en su cuenta de Instagram, los episodios cinco, seis y siete mantendrán duraciones cercanas a la hora, mientras que el desenlace será el más largo de toda la temporada.

El episodio cinco, titulado “Shock Jock”, tendrá una duración de una hora y ocho minutos. Le seguirá “Escape from Camazotz”, el sexto episodio, que se extenderá por una hora y 15 minutos. El séptimo capítulo, “The Bridge”, vuelve a un tiempo más contenido, con una duración de una hora y seis minutos.

Ross Duffer reveló la duración de los últimos episodios de la serie. (Instagram)

Finalmente, la serie cerrará definitivamente con el episodio ocho, “The Rightside Up”, que alcanzará las dos horas y ocho minutos, convirtiéndose en el episodio más extenso de la temporada.