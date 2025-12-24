Entretenimiento

Amanda Bynes mostró su transformación física tras perder 12 kilos por usar Ozempic

Tras años lidiando con problemas de salud mental y abuso de sustancias, Bynes asegura que se siente motivada

Guardar
Amanda Bynes utilizó Ozempic para
Amanda Bynes utilizó Ozempic para bajar de peso. (Créditos: Captura de video. Instagram/Amanda Bynes)

Amanda Bynes, la exestrella de Nickelodeon, compartió recientemente un importante avance en su transformación física y personal.

La actriz de 39 años reveló a través de su cuenta de Instagram Stories que ha perdido casi 30 libras tras usar Ozempic, un medicamento utilizado para la pérdida de peso.

“Normalmente no me gustan las fotos de paparazzi porque pesaba 180 libras, ¡pero ahora he bajado 28 libras con Ozempic! Estoy en 152 libras. Sé que todavía me veo grande, pero esta foto es realmente inspiradora para mí”, escribió.

Amanda Bynes mostró en sus
Amanda Bynes mostró en sus historias de Instagram que bajó 12 kilos. (Instagram)

La imagen mostraba a Amanda Bynes caminando por una acera con un look informal: jeans rasgados, camiseta de Lady Gaga y un bolso azul que complementaba su estilo casual californiano.

Su reciente cambio físico llega tras meses de experimentación con su imagen pública, incluyendo un cambio de color de cabello a un tono bicolor platino y negro, que debutó en septiembre en Los Ángeles y evocó estilos de principios de los 2000.

Además, en agosto de este año, la famosa mostró un aumento en el volumen de sus labios mediante inyecciones, compartiendo la novedad con sus seguidores de Instagram y etiquetando al especialista que realizó el procedimiento.

Bynes también anunció la creación de una cuenta en OnlyFans en abril, aclarando que su objetivo era “chatear con sus fans a través de mensajes directos” y que no publicaría “contenido inapropiado”.

Amanda Bynes anunció que abrirá
Amanda Bynes anunció que abrirá su cuenta de OnlyFans. (Instagram/@amandapandapanda)

Cabe recordar que Amanda Bynes se convirtió en una figura reconocida desde muy joven, con roles en programas como All That y The Amanda Show de Nickelodeon.

Durante su adolescencia, protagonizó la comedia de The WB What I Like About You y participó en películas como Big Fat Liar, She’s the Man y Hairspray, consolidándose como una de las caras más visibles del cine y la televisión juvenil en los años 2000.

Su última película fue Easy A en 2010, tras la cual decidió retirarse de la actuación. En 2019, la artista obtuvo un título en moda en el Fashion Institute of Design and Merchandising de California, mostrando su interés en construir una carrera fuera de los reflectores.

Amanda Bynes estudió la carrera
Amanda Bynes estudió la carrera de moda en California. ( créditos: Backgrid/The Grosby Group EXCLUSIVE)

En ese contexto, fue entrevistada por Paper magazine, donde habló sobre las presiones de la fama desde temprana edad.

La actriz recordó que durante la filmación de Easy A se sentía insatisfecha con su apariencia y actuación, y que una experiencia con marihuana durante ese tiempo afectó su percepción, llevándola a reconsiderar su carrera frente a las cámaras.

A lo largo de la última década, la salud mental y el consumo de sustancias han sido temas recurrentes en la vida de Bynes. Tras una serie de arrestos en 2012, la actriz fue ingresada en un hospital bajo una orden de retención psiquiátrica (5150) y pasó cinco meses en rehabilitación en 2013.

Posteriormente, retomó tratamiento profesional para atender problemas de salud mental, confirmados por su abogado David Esquibias en 2020.

Bynes ha insistido en que gran parte de sus comportamientos erráticos estuvieron relacionados con el consumo de drogas y que, al mantenerse sobria, podía volver a su estado habitual.

Amanda Bynes aseveró que su
Amanda Bynes aseveró que su comportamiento se debía a su consumo de drogas. (Instagram)

En marzo de 2024, actualizó a sus seguidores diciendo que se encontraba “mucho mejor” tras un episodio de depresión, y en junio anunció su decisión de iniciar tratamiento con Ozempic para bajar de 173 a aproximadamente 130 libras, con la intención de sentirse más segura frente a los paparazzi.

El camino de Amanda Bynes refleja una combinación de recuperación personal, reinventarse profesionalmente y experimentar con su imagen pública.

A través de redes sociales, la actriz ha compartido con sus seguidores tanto sus desafíos como sus avances, ofreciendo un retrato honesto de la lucha por el bienestar físico y mental tras años de exposición mediática y presión profesional.

Temas Relacionados

Amanda Bynespérdida de pesotransformación físicaentretenimiento

Últimas Noticias

Dos jóvenes describen las terribles condiciones del centro de rehabilitación donde estuvo Nick Reiner

Nick Reiner aseguró que este programa pudo haber agravado sus problemas de drogas en lugar de ayudarlo a superarlos

Dos jóvenes describen las terribles

Dakota Johnson y Antonio Banderas: una historia de familia, cine y reconocimiento mutuo

La actriz estadounidense y el intérprete español, tras el matrimonio con Melanie Griffith, forjaron un lazo profundo durante años de convivencia familiar y proyectos compartidos, una relación que dejó huella por la influencia positiva y el apoyo que se brindaron en sus trayectorias y vidas personales

Dakota Johnson y Antonio Banderas:

Más allá de Miranda Priestly: cómo Emily Blunt apuesta todo en la secuela de ‘El diablo viste a la moda’

La actriz británica repasa el recorrido profesional que la llevó de la incertidumbre al reconocimiento global y comparte, en entrevista con ELLE, los detalles del desafío emocional que implicó volver a un personaje querido por el público

Más allá de Miranda Priestly:

Cuál es el inesperado significado oculto del verde en las películas de Disney

Especialistas explican cómo el uso de esta tonalidad genera extrañeza y anticipa el peligro, desde los clásicos animados hasta las producciones más recientes del estudio

Cuál es el inesperado significado

Russell Brand enfrenta dos nuevos cargos por violación y agresión sexual en Reino Unido

El actor ahora enfrenta siete acusaciones relacionadas con seis mujeres distintas

Russell Brand enfrenta dos nuevos
DEPORTES
Jake Paul dijo que le

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

Estupor en Europa por la muerte de una periodista de 27 años tras caer de un séptimo piso

El categórico posteo de Maravilla Martínez tras la repercusión del video con el pedido de un amigo hincha de Boca

“Absurdo”: el fuerte descargo de Maravilla Martínez tras perder con Pepi Staropoli en Párense de Manos III

Los detalles de la fastuosa boda de Venus Williams: cinco días de fiesta y el impactante regalo de Serena

TELESHOW
Yanina Latorre se despidió de

Yanina Latorre se despidió de LAM, entre lágrimas y abrazos, después de 10 años: “Nunca me lo voy a olvidar”

Las emotivas palabras a Yanina Latorre de Diego, sus hijos y su hermana en su despedida de LAM: “Orgullosos de vos”

Lali Espósito anunció su primer show en River tras agotar cinco Vélez: “Vamos juntos por el sueño Monumental”

La foto de MasterChef Celebrity que Wanda Nara filtró por error y luego borró

Cami Mayan recordó su pasado con Alexis Mac Allister y habló de su evolución personal: “Soy otra persona”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo Morales y Luis Arce por la crisis económica en Bolivia: “Nos han puesto en esta situación”

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

De los asirios a la modernidad: el asombroso origen del apretón de manos, un simple gesto que selló alianzas históricas

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo