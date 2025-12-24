Amanda Bynes mostró su transformación física tras perder 12 kilos por usar Ozempic

Amanda Bynes utilizó Ozempic para bajar de peso. (Créditos: Captura de video. Instagram/Amanda Bynes)

Amanda Bynes, la exestrella de Nickelodeon, compartió recientemente un importante avance en su transformación física y personal.

La actriz de 39 años reveló a través de su cuenta de Instagram Stories que ha perdido casi 30 libras tras usar Ozempic, un medicamento utilizado para la pérdida de peso.

“Normalmente no me gustan las fotos de paparazzi porque pesaba 180 libras, ¡pero ahora he bajado 28 libras con Ozempic! Estoy en 152 libras. Sé que todavía me veo grande, pero esta foto es realmente inspiradora para mí”, escribió.

La imagen mostraba a Amanda Bynes caminando por una acera con un look informal: jeans rasgados, camiseta de Lady Gaga y un bolso azul que complementaba su estilo casual californiano.

Su reciente cambio físico llega tras meses de experimentación con su imagen pública, incluyendo un cambio de color de cabello a un tono bicolor platino y negro, que debutó en septiembre en Los Ángeles y evocó estilos de principios de los 2000.

Además, en agosto de este año, la famosa mostró un aumento en el volumen de sus labios mediante inyecciones, compartiendo la novedad con sus seguidores de Instagram y etiquetando al especialista que realizó el procedimiento.

Bynes también anunció la creación de una cuenta en OnlyFans en abril, aclarando que su objetivo era “chatear con sus fans a través de mensajes directos” y que no publicaría “contenido inapropiado”.

Cabe recordar que Amanda Bynes se convirtió en una figura reconocida desde muy joven, con roles en programas como All That y The Amanda Show de Nickelodeon.

Durante su adolescencia, protagonizó la comedia de The WB What I Like About You y participó en películas como Big Fat Liar, She’s the Man y Hairspray, consolidándose como una de las caras más visibles del cine y la televisión juvenil en los años 2000.

Su última película fue Easy A en 2010, tras la cual decidió retirarse de la actuación. En 2019, la artista obtuvo un título en moda en el Fashion Institute of Design and Merchandising de California, mostrando su interés en construir una carrera fuera de los reflectores.

En ese contexto, fue entrevistada por Paper magazine, donde habló sobre las presiones de la fama desde temprana edad.

La actriz recordó que durante la filmación de Easy A se sentía insatisfecha con su apariencia y actuación, y que una experiencia con marihuana durante ese tiempo afectó su percepción, llevándola a reconsiderar su carrera frente a las cámaras.

A lo largo de la última década, la salud mental y el consumo de sustancias han sido temas recurrentes en la vida de Bynes. Tras una serie de arrestos en 2012, la actriz fue ingresada en un hospital bajo una orden de retención psiquiátrica (5150) y pasó cinco meses en rehabilitación en 2013.

Posteriormente, retomó tratamiento profesional para atender problemas de salud mental, confirmados por su abogado David Esquibias en 2020.

Bynes ha insistido en que gran parte de sus comportamientos erráticos estuvieron relacionados con el consumo de drogas y que, al mantenerse sobria, podía volver a su estado habitual.

En marzo de 2024, actualizó a sus seguidores diciendo que se encontraba “mucho mejor” tras un episodio de depresión, y en junio anunció su decisión de iniciar tratamiento con Ozempic para bajar de 173 a aproximadamente 130 libras, con la intención de sentirse más segura frente a los paparazzi.

El camino de Amanda Bynes refleja una combinación de recuperación personal, reinventarse profesionalmente y experimentar con su imagen pública.

A través de redes sociales, la actriz ha compartido con sus seguidores tanto sus desafíos como sus avances, ofreciendo un retrato honesto de la lucha por el bienestar físico y mental tras años de exposición mediática y presión profesional.