Liam Hemsworth analizó su llegada a The Witcher como reemplazo de Henry Cavill: “Quería ser muy respetuoso con lo que hizo”

Liam Hemsworth asume el papel de Geralt en "The Witcher" tras la salida de Henry Cavill y enfrenta el reto de conquistar a los fans (Netflix)

Luego de asumir el papel de Geralt de Rivia en la cuarta temporada de la serie The Witcher, la carrera de Liam Hemsworth atraviesa una nueva etapa. Tras la salida de Henry Cavill, enfrentó la presión de interpretar a un personaje con una base de seguidores apasionados.

En una entrevista con Esquire, el actor australiano compartió su visión sobre el reto de reemplazar a Cavill, su método de trabajo y la manera en que encontró su propio camino en medio de las comparaciones y expectativas.

Liam Hemsworth habló de la resiliencia y el equilibrio que busca para preparar sus interpretaciones (Portada Esquire)

El desafío de ser Geralt y reemplazar a Cavill

La llegada de Hemsworth a The Witcher no solo implicó un cambio de rostro para la serie, sino también un desafío personal y profesional. El actor reconoció la magnitud de la tarea. “Soy un gran admirador de Henry y de lo que hizo en la serie”, afirmó.

Sin embargo, dejó claro que su objetivo no era imitar a su predecesor, sino aportar una interpretación propia: “Quería ser muy respetuoso con lo que hizo Henry, pero mi trabajo era interpretar al personaje de una forma que tuviera sentido para mí”.

También explicó que, desde el primer momento, se propuso encontrar una versión de Geralt que le resultara cómoda y auténtica. “Al final del día, tenía que hallar lo que me resultara cómodo y correcto”, planteó. Este proceso implicó dejar atrás las comparaciones y centrarse en su propio recorrido.

El actor australiano destacó la importancia de aportar una interpretación propia y respetar el legado de Henry Cavill en la serie (Netflix)

Preparación física y mental: entrenamiento, lesiones y adaptación

El compromiso de Hemsworth con el papel de Geralt fue total, tanto en el aspecto físico como en el mental. El rodaje de la cuarta temporada, que se extendió de febrero a noviembre de 2024 en Londres y sus alrededores, exigió una preparación intensa. Con respecto a esto, comentó: “La mayoría de los trabajos que he hecho han tenido algún elemento de acrobacias y de estar en buena forma”.

Para este personaje, el intérprete decidió aumentar considerablemente su masa muscular, aunque pronto descubrió que el tamaño debía equilibrarse con la funcionalidad. “Cuando gané peso, me movía más lento. Necesitaba ser funcional”, explicó.

Las exigencias del rodaje no tardaron en afectar su estado físico. Hemsworth confesó que las lesiones se convirtieron en una constante: “He estado lidiando con muchas lesiones durante este rodaje”.

Entre los problemas más persistentes, mencionó dolores en ambos hombros y una lesión de rodilla que coincidió, curiosamente, con la situación de su personaje al inicio de la temporada. “Fue gracioso porque Geralt también tiene una lesión grave en la pierna al principio de mi historia, y era la misma pierna que me molestaba”, relató.

La preparación física y mental de Hemsworth para The Witcher incluyó entrenamiento intensivo, aumento de masa muscular y manejo de lesiones (Instagram)

Apoyo en el set y relaciones personales

La integración del actor al elenco de The Witcher supuso también un reto social. El actor comparó su llegada al set con “empezar la secundaria a mitad de curso, cuando todos los demás ya son amigos”.

En este contexto, Joey Batey, quien interpreta a Jaskier, se convirtió en un apoyo fundamental. “Joey fue una luz guía desde el principio y ahora es uno de mis amigos más cercanos”, destacó.

Mientras que en el plano personal, la presencia de Gabriella Brooks, su pareja y también australiana, resultó clave para sobrellevar la exigencia del rodaje y la distancia de su familia. Debido a esto, reconoció: “He tenido a mi pareja Gabby conmigo todo este tiempo y eso ha sido increíble. No creo que hubiera podido hacer este trabajo sin ella, levantándome del suelo cuando estaba agotado o tenía crisis físicas y mentales”.

La presencia de Gabriella Brooks resultó fundamental para la adaptación de Hemsworth al elenco y al rodaje en Londres (REUTERS)

Filosofía de vida con trabajo

A lo largo de la conversación con Esquire, Hemsworth dejó entrever una filosofía de vida marcada por la disciplina y la resiliencia. “Siempre he sido de todo o nada”, reflexionó sobre sus inicios en la actuación y la intensidad que tenía siendo más joven.

Tras superar momentos difíciles, como la pérdida de su casa en los incendios de Malibu en 2018 y problemas de salud en 2019, el actor aprendió a priorizar la calma y el optimismo: “La regla número uno es mantener la calma, no entrar en pánico y ser optimista”.

La fama, lejos de ser un objetivo en sí mismo, se convirtió en un aspecto que Hemsworth gestiona con cautela. “Durante mucho tiempo fue muy estresante. Era difícil de sobrellevar y realmente me afectaba”, admitió.

Su estrategia actual consiste en mantener la privacidad y centrarse en lo esencial. A propósito de ello, mencionó: “Me parece importante mantener ciertas cosas personales. Me gusta trabajar muy duro y luego desaparecer”.

Liam Hemsworth compartIÓ su filosofía de vida basada en la resiliencia, la disciplina y la importancia de mantener la calma ante la adversidad (REUTERS)

Equilibrio entre trabajo y privacidad

El equilibrio entre la vida profesional y la privada es una prioridad para el artista. Los fines de semana, siempre que el clima londinense lo permite, busca refugio en la naturaleza. “Salir a caminar por el parque y respirar aire fresco ha sido una de las cosas que más me ha ayudado a mantener la calma”, compartió.

A pesar de su éxito internacional, no oculta la nostalgia por Australia y la cercanía con su familia. Reconoció que, a veces, siente que no mantiene el contacto suficiente con sus seres queridos, pero los reencuentros familiares son motivo de gran alegría.

Con la cuarta temporada de The Witcher en Netflix, Hemsworth planea nuevos proyectos cinematográficos y busca mantener el balance personal y profesional (REUTERS)

Próximos proyectos con balance personal

Con la cuarta temporada de The Witcher disponible en Netflix desde el 30 de octubre, mira hacia adelante con entusiasmo. Tras finalizar el rodaje de la quinta temporada, el actor expresó su deseo de regresar al cine y explorar nuevos personajes. “Prefiero la intensidad de trabajar en una película. Siempre fui velocista en la escuela, nunca me gustó la larga distancia”, confesó.

Aunque su vida actual parece tranquila, se mantiene activo y enfocado en sus próximos pasos, construyendo una carrera y una vida personal que reflejan su madurez y su capacidad para adaptarse a los cambios.