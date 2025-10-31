“The Witcher”: Todo lo que se sabe de la salida de Henry Cavill

Henry Cavil abandonó "The Witcher" tras tres temporadas al frente. (Captura de video)

Después de tres temporadas como Geralt de Rivia, Henry Cavill dejó The Witcher, dejando a los fanáticos sorprendidos y a la serie ante un nuevo capítulo con un protagonista distinto.

La saga de Netflix basada en los libros de Andrzej Sapkowski comenzó en diciembre de 2019 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global, con Cavill recibiendo elogios por su interpretación del cazador de monstruos.

Sin embargo, en octubre de 2022, el actor anunció su salida a través de Instagram, señalando que Liam Hemsworth asumiría el icónico papel a partir de la cuarta temporada.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y he decidido dejar mi medallón y mis espadas para la Temporada 4”, escribió Cavill.

Henry Cavill anunció que salió de la serie en un comunicado de Instagram. (Instagram)

Y añadió: “Paso la antorcha con respeto por el tiempo que pasé encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre fascinante y matizado”.

Su tercera y última temporada se estrenó en junio de 2023, y tras una espera de dos años, la serie regresa con Hemsworth como nuevo protagonista.

Aunque Henry Cavill no ha hablado públicamente sobre su decisión, la showrunner Lauren Hissrich explicó a Entertainment Weekly en septiembre de 2025 que las conversaciones sobre su salida habían sido “de largo plazo”.

“Tenía planes para otros roles a los que realmente quería dedicarse. Y para nosotros, no queríamos obligar a alguien a hacer algo que no deseaba”, señaló.

Los productores de "The Witcher" no tenían planes de retener a Henry Cavill. (Captura de video)

Muchos fanáticos especularon que la salida estaba ligada a su regreso como Superman, aunque tras cambios en DC Studios, la franquicia decidió tomar otra dirección con el personaje para la película de 2025.

Liam Hemsworth, el nuevo Geralt

Liam Hemsworth, conocido por The Hunger Games, asumirá el rol de Geralt durante las últimas dos temporadas de la serie. En entrevistas recientes, Hemsworth confesó que la noticia de reemplazar a Cavill lo sorprendió.

“Estaba filmando Land of Bad a finales de 2022, y mi agente me preguntó si quería ser The Witcher. Me quedé impactado”, dijo.

Inicialmente dudoso, el actor decidió aceptar el reto gracias a su afición por el videojuego y su interés en aportar algo nuevo al personaje.

Liam Hemsworth estaba dudoso de reemplazar a Henry Cavill .(Netflix)

Hissrich aseguró que desde su primer encuentro supo que Hemsworth sería un Geralt perfecto: “Fue muy honesto conmigo sobre lo que le resonaba de las temporadas anteriores y algunas cosas que quería cambiar”.

Compañeros de Henry Cavill como Anya Chalotra (Yennefer) y Freya Allan (Ciri) admitieron que su salida fue un momento emotivo. Chalotra reveló: “Lloré. Fue muy impactante. Estábamos tan unidos que perder a un miembro importante del equipo dolió”, dijo.

La cuarta temporada de The Witcher ya se encuentra disponible en Netflix, prometiendo acción, magia y aventuras con un aire renovado.