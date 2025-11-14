‘The Witcher’ fracasa con su temporada 4 en Netflix y se desploma al 18% en Rotten Tomatoes

La temporada 4 registró un desplome del 18% en Rotten Tomatoes, marcando el peor desempeño del universo The Witcher.

La cuarta temporada de The Witcher, lanzada por Netflix el pasado 30 de octubre, arribó con promesas de renovación tras la salida de Henry Cavill del papel de Geralt de Rivia y su reemplazo por Liam Hemsworth. Sin embargo, lo que comenzó como una apuesta por revitalizar la franquicia quedó marcado por un desplome en la recepción tanto de crítica como de público. La veterana saga de fantasía, considerada en su momento una de las grandes apuestas de Netflix, vive ahora un vuelco que pone en jaque su continuidad.

Valoración crítica y del público

En Rotten Tomatoes, esta temporada registra un 56 % de aprobación por parte de la crítica, cifra que representa la más baja desde el inicio de la serie. Por su parte, las valoraciones del público alcanzan un dramático mínimo que, en algunos reportes, se aproxima al 19 % o incluso al 18 %. Estas cifras contrastan con temporadas anteriores del mismo show: la segunda temporada logró un 95 % crítico, la tercera un 79 %.

Los indicadores de streaming no favorecen el escenario: la cuarta temporada habría registrado tan solo 7,3 millones de visualizaciones en su primera semana, lo que representa una caída de más del 50 % en comparación con la tercera temporada. Este descenso no solo apunta a un menor arranque, sino a un problema de fidelización: el interés inicial no terminó de consolidarse en una base de audiencia sólida.

La caída de audiencia en Netflix confirmó la pérdida de fidelidad tras un inicio que la ubicó brevemente entre las series más vistas. (Netflix)

Transición del protagonista y cambio de rumbo

El relevo en el rol principal marcó el inicio de una serie de decisiones que han sido señaladas como parte del desgaste de la saga. Henry Cavill había sido la cara del brujo Geralt de Rivia desde el inicio, y su salida generó reacciones entre la comunidad de seguidores. En su lugar, Liam Hemsworth fue elegido para asumir el papel. Esta transición fue vista por la producción como una etapa de renovación, pero para muchos espectadores representa un quiebre en la identidad de la serie.

La showrunner Lauren S. Hissrich declaró que la partida de Cavill fue una decisión “simbiótica”, donde ambas partes consideraron que era momento de cambiar. Aun así, gran parte del público considera que el nuevo actor no logra aportar la misma presencia que su antecesor. Por ejemplo, en los debates de la comunidad se lee:

«Sin Henry, ya no es lo mismo... Liam tiene un largo camino por recorrer antes de poder siquiera empezar a ponerse a su altura».

El cambio de actor estuvo acompañado de una búsqueda de reconfigurar el tono de la serie, pero muchos críticos sostienen que esos ajustes no han fructificado.

El reemplazo de Henry Cavill por Liam Hemsworth generó críticas sobre el rumbo creativo y la identidad narrativa. (Captura de video)

Problemas de tono y narrativa

Más allá de la sustitución en el casting, las críticas apuntan a que la serie ha perdido identidad narrativa y ha adoptado una escala más grandilocuente sin lograr coherencia en su desarrollo. Según un análisis de un medio ruso recogido en Wikipedia, la temporada 4 sufre por “la conversión de una historia relativamente compacta sobre un brujo que busca reunir a su familia en una enorme saga al estilo de Game of Thrones” que “lamentablemente” ha fracasado. Además, un consenso crítico en Rotten Tomatoes señala:

«Aunque Geralt de Rivia tiene un nuevo rostro, The Witcher en general está empezando a perder frescura en una cuarta temporada que prepara diligentemente el final de la serie sin ofrecer suficiente diversión por el camino».

Todo esto sugiere que la escala de producción aumentó, pero la esencia de la historia, para una parte considerable del público, se diluyó.

Impacto en el universo expandido y futuro de la franquicia

La puntuación crítica bajó al 56%, evidenciando el rechazo generalizado y la falta de conexión con el público. (Captura de tráiler oficial)

La caída de la temporada principal no solo afecta al propio show, sino al universo extendido que lo acompaña. Por ejemplo, el spin-off en formato película, The Rats: A Witcher Tale, no ha logrado esquivar el tropiezo, según los reportes. Esto pone en tensión los planes de expansión del universo de The Witcher dentro de Netflix.

A pesar del tropiezo, la plataforma ya cuenta con una quinta temporada en desarrollo, la cual se plantea como el desenlace de la saga. No obstante, el panorama para esa entrega final es “cualquiera cosa menos luminoso”, dado que el fracaso de la cuarta temporada ha erosionado la buena voluntad acumulada. El desafío ahora será revertir la tendencia antes de que la serie pierda definitivamente su base de seguidores. La pregunta que surge es si queda margen para que la temporada final recupere la confianza y brinde un cierre digno, o si éste será el adiós a una de las grandes apuestas de fantasía de Netflix que no alcanzó su promesa inicial.