Esposa de James Ransone comparte un emotivo mensaje tras el suicidio del actor: “Somos para siempre”

La esposa del actor compartió palabras de amor y gratitud en redes sociales, mientras la comunidad artística y sus allegados impulsaron una campaña solidaria para acompañar a sus hijos

Jamie McPhee rompió el silencio
Jamie McPhee rompió el silencio tras la muerte de James Ransone (Créditos: Instagram/skippermcphee)

La comunidad artística y los seguidores de James Ransone se vieron impactados tras conocerse la noticia de su fallecimiento a los 46 años en Los Ángeles. El actor, recordado por su papel en “The Wire”, fue hallado muerto el viernes 19 de diciembre, según confirmó la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles. Dos días después, su esposa Jamie McPhee compartió un mensaje emotivo en Instagram, donde expresó su dolor y gratitud, mientras amigos y colegas del mundo del espectáculo manifestaron su apoyo y cariño hacia la familia.

En su publicación, McPhee, conocida como Skipper entre sus allegados, acompañó una fotografía de la pareja con palabras que reflejaron la profundidad de su vínculo.

“Te he dicho que te he amado mil veces antes y sé que volveré a amarte. Tú me decías: ‘Necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo’, y tenías toda la razón”, escribió. La esposa del actor agradeció a Ransone por los “mayores regalos”: su propia presencia y la de sus hijos, Jack y Violet, y concluyó: “Somos para siempre”.

"Te dije que te he
"Te dije que te he amado 1000 veces antes y sé que te volveré a amar", se lee en la publicación de Jamie Mcphee (Créditos: Instagram/skippermcphee)

El fallecimiento de Ransone fue reportado como suicidio, de acuerdo con la investigación oficial. La noticia generó una ola de mensajes de condolencia y solidaridad, tanto en redes sociales como a través de una campaña en GoFundMe organizada por amigos de la familia. Hasta el lunes 22 de diciembre, la recaudación superaba los $84.000. En la página, los organizadores describieron al actor como “magnético, brillante” y “un padre extraordinario”, resaltando que su familia era el centro de su vida.

Diversas figuras del entretenimiento se sumaron a las muestras de afecto. Natasha Lyonne, quien compartió pantalla con Ransone en “Poker Face”, escribió: “Te quiero con todo lo que tengo y sostengo a nuestro querido y brillante peejo con gracia, gratitud y paz cósmica en esta vida y la próxima – familia para siempre. Hermosa Jamie, eres lo mejor de nosotros, te amamos”. Josh Peck, compañero de reparto en “The Timber”, expresó: “Te quiero. Lo amo a él y a la hermosa familia que formaron. Me siento afortunado de haberlo conocido”. Por su parte, la actriz Julia Fox envió un mensaje de apoyo: “Te mando el abrazo virtual más grande y espero que estés envuelta en calidez y amor. Estamos contigo para lo que necesites”.

La familia de James Ransone
La familia de James Ransone pidió recaudar fondos para los gastos funerarios (Créditos: GoFundMe)

El impacto de la pérdida se sintió especialmente en el entorno familiar. La campaña de GoFundMe no solo buscó apoyo económico, sino que también sirvió como espacio para que amigos y seguidores compartieran recuerdos y palabras de aliento.

A lo largo de su carrera, Ransone participó en cerca de 80 producciones entre cine y televisión. Su interpretación de Chester “Ziggy” Sobotka en la segunda temporada de “The Wire” lo consolidó como un rostro conocido, y su trayectoria incluyó apariciones en series como “CSI: Crime Scene Investigation”, “Law & Order”, “Hawaii Five-0”, “Generation Kill” de HBO, así como en “SEAL Team” y la segunda temporada de “Poker Face” en Paramount+.

