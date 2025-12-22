Barry Manilow reveló que padece de cáncer de pulmón: “Es pura suerte que se haya encontrado tan temprano”

Barry Manilow, el cantante de 82 años conocido por éxitos como “Copacabana” y “Mandy”, anunció que padece cáncer de pulmón y que será sometido a una cirugía para extirpar un nódulo canceroso en su pulmón izquierdo. El artista comunicó la noticia a través de una nota en Instagram, donde explicó que no recibirá quimioterapia ni radioterapia como parte de su tratamiento. La detección temprana del tumor fue posible gracias a una resonancia magnética ordenada tras varias semanas de bronquitis.
Información en desarrollo...