Victoria Beckham reveló el hábito de David que más la irrita

La ex Spice Girl expuso un costado íntimo y sorprendió en televisión al compartir una anécdota sobre una obsesión de su esposo en el hogar

Victoria Beckham revela en televisión
Victoria Beckham revela en televisión la obsesión de David Beckham por la puntualidad y el orden familiar (REUTERS/Aude Guerrucci)

Victoria Beckham sorprendió a la audiencia de Watch What Happens Live al revelar el hábito más irritante de su esposo. La ex Spice Girl y reconocida diseñadora ofreció una anécdota inesperada sobre cómo la obsesión de David Beckham por el orden afecta la rutina diaria familiar.

La puntualidad: un rasgo extremo en David Beckham

Durante el popular segmento “Truth or Drink”, conducido por Andy Cohen y acompañado por la actriz Kerry Washington, Victoria Beckham no dudó en sincerarse ante la pregunta sobre la costumbre que más le irrita de su esposo.

En ese sentido, eligió compartir una situación embarazosa: “A David le gusta llegar temprano a todo. Pero a absolutamente todo. Fuimos a una fiesta recientemente y llegamos antes que el personal de servicio, antes que los invitados”, relató entre risas, según la revista Complex.

La ex Spice Girl comparte
La ex Spice Girl comparte cómo la meticulosidad de David Beckham afecta la rutina diaria de los Beckham (REUTERS/Jaimi Joy)

Este episodio sirve como ejemplo de cómo la obsesión de David por la puntualidad va mucho más allá de lo convencional. No solo prefiere llegar antes; su nivel de anticipación puede alterar el orden normal de cualquier encuentro social y convertir lo que sería una virtud en motivo de incomodidad para quienes lo acompañan.

El TOC de David Beckham y la organización familiar

El apego extremo de David Beckham a la puntualidad y el orden está ligado a su trastorno obsesivo compulsivo (TOC), un diagnóstico sobre el cual él mismo ha hablado abiertamente.

En el documental de 2023 llamado Beckham, disponible en Netflix, David expone cómo este aspecto marca su día a día. “Soy muy organizado, hasta el punto de que resulta bastante agotador cada día porque soy tan organizado”, confesó el exfutbolista británico.

Además, el propio David ha revelado en un panel de su marca de suplementos IM8: “En mi vida diaria, me resulta necesario mantener todo bajo control”.

David Beckham admite que su
David Beckham admite que su trastorno obsesivo compulsivo (TOC) influye en la organización de su vida y la de su familia (AFP)

Esta meticulosidad es mucho más que una simple preferencia: impacta en su entorno, ya que la necesidad de estructura se extiende a cada actividad familiar. No hay improvisaciones posibles y hasta lo más cotidiano se organiza bajo un estricto cronograma, desde cómo se guardan los objetos hasta la planificación de eventos sociales.

El equilibrio familiar ante la meticulosidad

La familia Beckham debió aprender a convivir con los hábitos de David. Victoria compartió en televisión que su esposo no es el único que sufre las consecuencias de esa puntualidad exacerbada; los hijos también la sienten. “Mi nivel de organización molesta a mi esposa, a veces. Molesta a mis hijos, a veces”, reconoció el propio David, de acuerdo con declaraciones recogidas por la publicación Complex.

Victoria Beckham confiesa que tanto
Victoria Beckham confiesa que tanto ella como sus hijos deben adaptarse a los hábitos organizativos de David Beckham (Créditos: Instagram/@victoriabeckham)

Esta convivencia forzada ante la organización extrema implica ajustes por parte de todos. La naturalidad con la que Victoria habló del tema demuestra que, en su caso, el humor y la paciencia han sido herramientas fundamentales para adaptarse a la rutina impuesta por el exfutbolista.

La costumbre de llegar antes que todos ha puesto a más de un miembro de la familia en situaciones incómodas, pero también ha fortalecido su capacidad de negociación interna.

El desafío de la vida pública y los hábitos personales

Más allá de las complicaciones, la pareja Beckham se expone constantemente a la mirada pública y, aun así, se permite compartir estos aspectos íntimos de su convivencia. La confesión de Victoria Beckham durante el programa televisivo no solo reveló un rasgo peculiar de David, sino que aportó humanidad a una de las parejas más fotografiadas y analizadas del mundo del espectáculo.

La exposición mediática de los
La exposición mediática de los Beckham no impide que compartan detalles íntimos sobre sus desafíos familiares y personales (Call Her Daddy/YouTube)

El caso de los Beckham ilustra un fenómeno común a muchas familias: la necesidad de entender, aceptar y encontrar equilibrio con los hábitos personales de quienes se ama, sobre todo cuando esas costumbres rozan los extremos. La exposición mediática y el éxito profesional no los exime de enfrentarse a los mismos desafíos cotidianos que cualquier pareja.

