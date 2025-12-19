Navidad al estilo Kardashian-Jenner: tradiciones, humor y fiestas inolvidables del clan

La familia Kardashian-Jenner convierte la Navidad en una celebración central, marcada por tradiciones y fiestas inolvidables (captura de video)

La Navidad es una celebración de gran relevancia para la familia Kardashian-Jenner, como quedó claro en la reciente conversación entre Khloé Kardashian y su madre, Kris Jenner, en el pódcast Khloé en Wonder Land. Desde el inicio, Khloé asoció esta festividad con la figura materna: “Cuando pienso en Navidad, pienso en ti. Navidad es nuestro Mundial”.

Jenner, por su parte, coincidió al definir la festividad como “nuestro evento”. A lo largo del episodio, ambas abordaron la organización de la tradicional Nochebuena, la transmisión de ritos familiares y la adaptación de costumbres para las nuevas generaciones.

Kris Jenner, impulsora de la tradición

Jenner se autodefinió como el centro de la Navidad en la familia. Expresó su satisfacción por el modo en que sus hijos han preservado la fiesta de Nochebuena. Más allá de la logística, Jenner enfatizó la dimensión emocional de la tradición: “La tradición no es solo hacerla, sino la conexión emocional que tengo con la Navidad”.

Recordó que, desde la infancia de sus hijos, buscaba crear un “ambiente seguro y nostálgico” mediante pequeños actos que marcaban cada fecha especial. “Todo lo que hice, tú lo apreciaste. Incluso a tu corta edad, no pensabas en ello, pero sería un recuerdo para ti”, le dijo a Khloé.

Kris Jenner destaca la importancia de la conexión emocional y la nostalgia en las celebraciones navideñas del clan Kardashian-Jenner (captura de video)

Uno de los elementos centrales detallados por Jenner fue la histórica fiesta de Nochebuena, que instauró en 1978. “El primer año fue en mi casa, con muy poca gente. Luego fue creciendo, y ahora hay 200 o 300 personas en la fiesta”, relató.

Organizarla requiere energía, tiempo y creatividad, además de recursos. “Es un gran esfuerzo, pero me hace muy feliz”, afirmó. Con el paso del tiempo, la organización de la fiesta ha itinerado entre diferentes casas de los hijos, algo que Jenner consideró un reto personal al ceder el control, pero que le genera orgullo.

Invitados y apertura

El criterio para sumar invitados a la celebración resulta flexible. Khloé bromeó sobre la tendencia de su madre a invitar personas inesperadas, como la enfermera Wanda, a quien conocieron una década atrás. Jenner reconoció ese rasgo y lo justificó por el carácter abierto de la familia: “Siempre hemos podido compartir con amigos y hacer regalos increíbles para todos al final de la fiesta”.

Jenner repasó el origen de su vínculo con la Navidad en la infancia, en San Diego. Los festejos en casa de abuelos y tías influyeron en las costumbres que luego buscó transmitir. “Recuerdo la emoción de ir a casa de mi abuela Mary Lee y True, y de ahí viene la tradición del jamón glaseado y todos los acompañamientos”, evocó. Consultada por Khloé sobre ese amor por la festividad, Jenner identificó una combinación entre crianza personal y afecto familiar.

La apertura y hospitalidad de la familia Kardashian-Jenner permite que amigos y personas solas celebren la Navidad junto a ellos en Los Ángeles (Captura de video)

Consciente del valor de los rituales, Jenner comenzó a replicar tradiciones familiares desde su primer matrimonio, también en 1978. “Imaginaba una familia numerosa, Navidad con Santa Claus y reuniones frente a la chimenea con chocolate caliente”, mencionó Kris Jenner. Un detalle que persiste es la preparación de medias personalizadas y la elección de regalos para colocar bajo el árbol, costumbre que se ajusta cada año al crecimiento familiar.

Religión y comunidad

La fe cristiana tiene peso en los festejos. Jenner explicó que su educación religiosa, en la iglesia presbiteriana, influyó de modo determinante. “Siempre fui consciente de que celebrábamos el nacimiento de Jesús, y eso era lo más grande para mí”, recordó. Rememoró la Biblia recibida de niña y el valor de las ceremonias en la iglesia y la escuela. “La fe fue el centro de todo, y en Navidad todo era más especial”.

Khloé Kardashian y Kris Jenner revelan cómo la tradición y la creatividad hacen de la Navidad un momento familiar inolvidable (captura de video)

Durante el pódcast, Jenner admitió que la compra de regalos comienza a mitad del año. Le dedica atención especial a la envoltura, habilidad que aprendió de su abuela a los 12 años. “Podía hacer un lazo perfecto”, comentó. También expresó su apego por los adornos, a los que concede valor afectivo. Al sacar cada pieza decorativa, siente una conexión especial.

Anualmente, la familia acuerda un tema para la decoración y el embalaje de regalos, con colores o diseños particulares para cada hogar. Jenner relató que una artista diseñó papeles con ilustraciones de los hijos vestidos como Santa Claus. Kim Kardashian, en tono humorístico, arruinó la sorpresa al divulgarlo en redes sociales.

La familia mantiene su casa disponible para allegados y personas solas en Los Ángeles. “Si hay alguien que no tiene dónde ir en Navidad, siempre puede venir a desayunar”, se comprometió Khloé. Jenner sumó que requiere la presencia de todos sus hijos en la fecha: “Me haría muy triste si uno de mis hijos no viniera en Navidad. Cambiaría mi día”.

Kris Jenner reflexiona sobre la maternidad, la abuelidad y la importancia de la salud y los pequeños placeres en las fiestas navideñas (captura de video)

En el cierre, Jenner reflexionó sobre la maternidad, la “abuelidad” y el paso del tiempo. Dijo sentirse “bendecida” por llegar a los 70 años y ponderó la importancia de la salud, la actividad cotidiana y los pequeños placeres domésticos, como la cocina, los baños y la calma en el hogar.