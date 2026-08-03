Un adolescente salvadoreño fue capturado tras ingresar a una vivienda para robar más de $1,000

La Policía Nacional Civil detuvo en Chalchuapa a un adolescente de 16 años acusado de allanamiento y hurto en una vivienda de la colonia San José. REUTERS/Willy Kurniawan

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Un adolescente de 16 años fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) en las últimas horas tras ser acusado de allanamiento y hurto en una vivienda de la colonia San José, en Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Según la información proporcionada por las autoridades, el hecho ocurrió cuando el propietario de la casa salió a hacer compras, lo que fue aprovechado por el joven para ingresar y tomar dinero en efectivo.

La madre de la víctima identificó al sospechoso, Edwin B., ya que se encontraba aún dentro de la vivienda al momento de su llegada. Aunque el adolescente logró escapar, la familia presentó la denuncia ante las autoridades. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional Civil iniciaron un operativo de búsqueda y localizaron al menor en la colonia Buena Vista, en el mismo municipio de Chalchuapa.

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Durante la captura, los policías recuperaron más de mil dólares en efectivo, cantidad que presuntamente corresponde al dinero sustraído. Edwin B. enfrenta cargos por allanamiento de morada y hurto, será remitido ante las instancias judiciales correspondientes, según confirmaron los voceros oficiales de la PNC.

El hurto en Santa Ana ocurrió cuando el propietario salió de compras y el joven ingresó a la casa para tomar dinero en efectivo. (Foto cortesía PNC)

Las autoridades han reiterado el llamado a la población para evitar involucrarse en actividades delictivas. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, quienes atenten contra la propiedad ajena deberán responder ante la justicia salvadoreña. El caso evidencia la respuesta inmediata de la policía en la zona occidental y subraya la importancia de la denuncia ciudadana para localizar y detener a los responsables de estos delitos.

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Las autoridades no brindaron detalles sobre la relación del adolescente con la víctima del caso.

La PNC mantiene patrullajes constantes en diferentes sectores de Santa Ana, con el objetivo de prevenir hechos similares y garantizar la seguridad de la comunidad. Los habitantes de la colonia San José han expresado preocupación por la incidencia de estos hechos y han manifestado su respaldo a la labor policial.

La madre de la víctima identificó a Edwin B. dentro de la vivienda y la familia presentó la denuncia ante la PNC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice la ley sobre el hurto?

En El Salvador, el Código Penal vigente establece distintas penas de cárcel para el delito de hurto, dependiendo de las circunstancias en que se cometa. Estas sanciones buscan proteger la propiedad y disuadir la comisión de delitos similares.

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El hurto simple, regulado en el artículo 207 del Código Penal, contempla penas de 2 a 5 años de prisión cuando el valor de lo sustraído supera los doscientos colones (más de $22.86 dólares). Esta figura aplica en situaciones donde no existen agravantes y el delito no involucra violencia ni el uso de herramientas especiales.

En el caso de hurto agravado, tipificado en el artículo 208, la condena puede aumentar a 5 a 8 años de prisión si concurren circunstancias especiales. Entre los agravantes se encuentran el uso de llaves falsas, fuerza en las cosas, o si el hurto afecta infraestructura pública, vehículos o ganado. Además, la ley contempla penas mayores si se presentan agravantes adicionales, como la actuación en grupo o el uso de métodos especialmente peligrosos.

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Estas disposiciones legales buscan responder con firmeza ante los delitos contra la propiedad y ofrecen un marco claro para la actuación de las autoridades en casos como el ocurrido en Chalchuapa.