Secretos y emociones: así es el renacimiento creativo de Pulp en su álbum más personal

Jarvis Cocker revela cómo la fama de Pulp en los 90 transformó su vida y motivó el regreso con el álbum 'More' (REUTERS/Jaimi Joy)

El regreso de Pulp tras 24 años sin publicar un disco marcó un hito en la música británica. En una entrevista con The Times, Jarvis Cocker, vocalista de la banda, compartió los motivos y circunstancias que impulsaron la creación de “More”, el nuevo álbum del grupo.

“Intuía que era un buen momento para hacer otro disco”, afirmó Cocker, quien destacó que la chispa creativa surgió en una etapa de madurez, después de un largo periodo de distanciamiento entre los integrantes.

Motivaciones para volver al estudio

Las razones para volver al estudio ocuparon un lugar central en la conversación. Cocker explicó que, tras la separación de Pulp a comienzos de los años 2000, su vida siguió nuevos rumbos, tanto personales como artísticos, lejos de la banda.

El nuevo disco de Pulp, 'More', surge tras 24 años y está marcado por la madurez y experiencias personales de sus integrantes (REUTERS/Simon Dawson)

“Compré esta casa a finales de los 90 y se suponía que iba a ser un hogar familiar. Pero casi en cuanto la compré, mi pareja de entonces y yo nos separamos, principalmente por mi culpa, y luego ella quedó embarazada de otra persona. Así que pensé, ahora tengo que tener un hijo. Me casé, Albert nació en 2003 y mi esposa, que era francesa, quería vivir en París. Así que esta casa, que ocuparon amigos y ahora mi hijo, fue algo extraño para mí”, explicó el músico.

El tiempo y el peso de la fama dejaron una profunda huella en Cocker, quien admitió que el éxito de Pulp en los 90 transformó su vida por completo. “Desde pequeño quería estar en una banda y ser famoso. Pero después de lo de Michael Jackson entré en un mundo de celebridad donde todos me conocían, hiciera música o no. Pensé, ¿vale la pena estar en una banda si esto arruinó mi vida?”, reflexionó.

El episodio en los Brit Awards de 1996, cuando interrumpió la actuación de Jackson, supuso un punto de inflexión en su relación con la fama y la música.

Jarvis Cocker reflexiona sobre el impacto de la celebridad y la importancia de encontrar sentido fuera del éxito mediático (REUTERS/Jaimi Joy)

“Durante años nuestro impulso para hacer cosas nunca fue el éxito porque nunca vendíamos discos. Luego sí los vendimos, así que la discográfica quería que siguiéramos, pero volverme conocido tuvo tal efecto en mi vida que necesitaba tiempo para asimilarlo. Debería haberme plantado y tomado un descanso. No lo hice, y las cosas se vinieron abajo”, admitió Cocker.

Nueva vida y reflexión sobre la celebridad

Tras publicar “We Love Life” en 2001, Cocker se trasladó a París y se dedicó a su familia, apartándose del foco mediático. “Fue bueno estar en un lugar donde nadie me reconocía. Recuerdo estar en el Metro, ver carteles de conciertos de gente que no conocía tocando en el Stade de France, y darme cuenta de que la celebridad no tiene sentido real. Es solo un cartel. Ahí empecé a relajarme con el tema”, señaló.

En ese periodo, el músico buscó nuevas formas de expresarse, editó discos en solitario y condujo un programa en BBC Radio 6 Music, lo que le permitió descubrir música actual y reconectar con su tiempo.

La influencia de Steve Mackey y el proceso creativo de “More”

La ausencia de Steve Mackey, bajista fallecido en 2023, influye profundamente en el proceso creativo y la dedicación del álbum 'More'

El proceso de grabación de “More” estuvo profundamente marcado por la ausencia de Steve Mackey, bajista de Pulp fallecido en 2023, cuya influencia permanece en el grupo. “De todos los miembros de la banda, Steve era con quien más salía”, recordó Cocker.

El disco está dedicado a Mackey, a quien describió como “muy decidido, muy organizado, todo lo que yo no soy”. La dinámica de la banda cambió tras su pérdida, pero también motivó a los integrantes a reunirse y componer nuevas canciones.

“Dos temas de ‘More’ —‘Grown Ups’ y ‘Got to Have Love’— existían cuando Steve aún estaba con nosotros. Escribí ‘Got to Have Love’ a finales de los 90, pero no podía cantar sobre el amor después de romper con mi novia. Lo intenté. Me emborraché terriblemente y fue un desastre”, relató.

Temas y tono del nuevo álbum

Las canciones de 'More' exploran temas como la sexualidad, la nostalgia y la evolución personal desde una perspectiva adulta (REUTERS/Jaimi Joy)

Las canciones del nuevo álbum abordan la evolución personal y artística de Cocker. “Quizá sea mi imaginación limitada, pero los temas de ‘More’ son los mismos que en cualquier otro disco de Pulp. Tu actitud cambia cuando envejeces, eso sí”, sostuvo. Temas como “Partial Eclipse” y “My Sex” exploran la sexualidad y la nostalgia desde una visión adulta.

“My Sex trata sobre mi descubrimiento del sexo desde la perspectiva femenina. Mi padre se había ido y en casa solo había mujeres, salvo mi abuelo, que estaba más allá del sexo según yo. Así que toda mi información la sacaba de espiar conversaciones entre mi madre y sus amigas cuando volvía del colegio”, explicó.

En “Tina”, Cocker recrea un amor no correspondido, y en “Spike Island” reflexiona sobre la fugacidad de la fama: “Los seres humanos creen que son muy importantes, ¿no? La única forma de experimentar la vida es a través de tu propia percepción, así que eres importante para ti mismo, pero no para el mundo. Eso lo aprendí pasando más tiempo en el campo, porque cuando estás en un gran paisaje, no eres nada. Y es bueno darse cuenta”.

Legado, clásicos y futuro de Pulp

El legado de Pulp y la vigencia de sus clásicos de los 90 siguen presentes en los conciertos y en la visión de Cocker sobre el futuro (REUTERS/Benoit Tessier)

El legado de Pulp y el cambio en la relación de Cocker con los clásicos de los 90 también estuvieron presentes en la entrevista.

“Durante años no podía tocar ‘Mis-Shapes’ porque era un llamado a la revolución que nunca llegó. Quizá ahora sí llegue. ¿Por qué escribí una canción llamada ‘Help the Aged’ con 34 años? ‘Disco 2000’ la escribí cinco años antes del año 2000 y ahora pasaron 25 años. Deberíamos jubilarla, pero ¿qué puedo decir? Funciona en los conciertos. Todas lo hacen”, comentó.

Al cierre de la entrevista con The Times, Cocker se mostró abierto al futuro de Pulp. Tras una experiencia positiva con el regreso y la grabación de “More”, anticipó que la banda se reunirá para ensayar en enero, con la esperanza de descubrir si la inspiración permanece y si nuevas oportunidades surgirán en el camino.