Estos son los planes de James Cameron después de ‘Avatar’: “Avatar no puede absorber toda mi creatividad”

El director planea continuar la franquicia con dos películas más, pero advierte que el futuro de de la franquicia depende del éxito de la tercera entrega

James Cameron se sinceró sobre
James Cameron se sinceró sobre el futuro de "Avatar". (AP Photo/Joel Ryan)

James Cameron, director detrás de la saga Avatar, se encuentra nuevamente en el centro de atención con el estreno de Fire and Ash, la tercera entrega de la franquicia.

Sin embargo, más allá de los efectos visuales y la acción de la película, el cineasta ha comenzado a hablar abiertamente sobre el futuro de Pandora y cómo se definirá la continuación de la saga.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Cameron señaló que el éxito de Fire and Ash será determinante para decidir si se completan las dos entregas planeadas de la saga.

Esto puede ser el último”, dijo, explicando que la recepción del público y la taquilla decidirán si seguirá explorando la historia de Jake Sully, Neytiri y sus hijos, o si se embarcará en nuevos proyectos.

James Cameron aseguró que "Avatar
James Cameron aseguró que "Avatar 3" podría ser el final de la franquicia. (Captura de video)

Aun así, asegura que, independientemente de la continuación, las futuras películas estarán integradas dentro de una narrativa mayor: “Todos forman parte de una gran historia. Sería una tragedia detener la franquicia ahora”, agregó Sigourney Weaver, quien interpreta a Kiri.

James Cameron ha destacado que la forma de producir las películas de Avatar ha cambiado radicalmente con la tecnología de captura de movimiento.

En Fire and Ash, cada microexpresión de los actores se tradujo a los personajes Na’vi, permitiendo que la actuación conservase su núcleo emocional.

La producción se llevó a cabo en Manhattan Beach Studios, usando tanques de agua, corrientes artificiales y escenarios controlados para recrear entornos naturales de Pandora.

"Avatar 3" se filmó en
"Avatar 3" se filmó en ambientes controlados. (Captura de video)

El director enfatiza que su objetivo es mantener la experiencia cinematográfica intensa y emocional, más allá de los efectos digitales.

El cineasta también reflexionó sobre la duración y edición de la película. La versión preliminar del filme alcanzaba casi cuatro horas, pero tras análisis de comentarios del público y ajustes internos, Cameron la redujo a tres horas y 15 minutos.

Quiero que la audiencia salga satisfecha, no confundida. Si la película engancha, el boca a boca se encargará del resto”, explicó, comparando su estrategia con la de Titanic, cuyo metraje tampoco fue reducido y fue clave en su éxito histórico.

Respecto a las posibles secuelas, James Cameron ha planeado cuidadosamente cómo continuar la historia sin comprometer la calidad artística ni la coherencia narrativa.

James Cameron tiene planeado el
James Cameron tiene planeado el futuro de Avatar. (REUTERS/Carlos Barria)

Su intención es que las próximas entregas mantengan la misma profundidad visual y emocional, pero con un enfoque más colaborativo.

No quiero sumergirme en Avatar durante años exclusivamente. Voy a permitir que los equipos de segunda unidad asuman más responsabilidades, mientras yo superviso los detalles clave”, señaló.

El director también ha manifestado su interés en balancear la expansión de la franquicia con nuevos proyectos.

Tras Fire and Ash, el director planea abordar historias distintas, incluyendo documentales y proyectos narrativos como Ghosts of Hiroshima, basado en la experiencia del superviviente Tsutomu Yamaguchi.

Hay nuevos problemas narrativos que quiero resolver, y Avatar no puede absorber toda mi creatividad”, aseguró.

James Cameron admitió que desea
James Cameron admitió que desea enfocarse en otros proyectos. (REUTERS/Toby Melville)

A pesar de su apertura hacia otras historias, el famoso reconoce que Avatar sigue siendo un punto de referencia tanto artístico como tecnológico.

Su compromiso con la narrativa visual y la actuación real de los actores ha marcado un estándar en la industria y ha demostrado que los avances digitales no reemplazan la necesidad de interpretación humana.

“La saga sigue siendo un terreno donde la innovación y la emoción se encuentran. Cada entrega es una prueba de lo que podemos lograr con tecnología y corazón”, afirmó.

Mientras tanto, los fanáticos esperan ansiosos cómo se desarrollará la historia de Pandora.

