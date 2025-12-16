La razón por la que Leonardo DiCaprio no quiere convertirse en director de cine

Leonardo DiCaprio no piensa en volverse director de cine. (Reuters)

Leonardo DiCaprio reafirmó que no tiene intención de pasar a la silla de director, a pesar de su experiencia y prestigio en la industria cinematográfica.

Durante el evento A Year in TIME en Manhattan, donde fue honrado como Entertainer of the Year 2025 por la revista TIME, el actor dejó claro que dirigir no es un camino que le interese explorar.

“Algunas personas me han preguntado si quiero dirigir y yo respondo: ‘Nunca querría dirigir’. Nunca podría hacer algo siquiera cercano a lo que Martin Scorsese hace. ¿Por qué lo haría?”, comentó ante el público.

Leonardo DiCaprio aseguró que no podría dirigir tan bien como Martin Scorsese. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Cabe destacar que esta postura no es nueva, pues en 2016, el artista ya había expresado a Variety que se sentía “maldito” para trabajar como director, una percepción que surgía tras colaborar con cineastas de la talla de Scorsese y Alejandro G. Iñárritu, director de The Revenant.

Según la estrella de Hollywood, su pasión permanece en la actuación y en el profundo análisis de los personajes que interpreta, más que en asumir las responsabilidades de la dirección.

“He tenido la gran suerte de trabajar con grandes cineastas, que probablemente esté condenado a no poder trabajar como director algún día. No creo que pueda compararme con lo que he visto. Hay tantas cosas que entran en juego al hacer una película. Realmente no sé cómo lo hacen”, dijo.

Leonardo DiCaprio aseguró que los actores con los que ha trabajado lo han sorprendido. (REUTERS/Mike Blake)

Durante el evento, Leonardo DiCaprio estuvo acompañado por Martin Scorsese, con quien mantuvo una conversación de 25 minutos en el escenario.

La dupla ha trabajado junta en numerosos proyectos, y DiCaprio admitió que el único “arrepentimiento” que tiene de su larga colaboración con Scorsese es no haber pasado más tiempo observando su trabajo detrás de la cámara.

“He estado tan concentrado en lo que estaba haciendo como actor; tomas decisiones, interpretas personajes, tratas de profundizar en su alma tanto como sea posible. Me hubiera gustado ser mucho más voyeur, observar lo que haces detrás de la cámara”, explicó.

Leonardo DiCaprio admtió que le hubiera gustado observar más tiempo a Martin Scorsese detrás de cámaras (REUTERS/Eric Gaillard)

Actualmente, Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese se encuentran en preproducción de su séptima colaboración, la adaptación cinematográfica de la novela de terror What Happens at Night, para Apple Original Films.

DiCaprio protagonizará el proyecto junto a Jennifer Lawrence, y el rodaje está programado para iniciar en febrero de 2026.

“El proceso de trabajar juntos es casi como debatir durante meses… muchas preguntas, muchas veces jugando a ser el abogado del diablo sobre una manera de abordar las cosas que quizás no sea la dirección más obvia”, detalló el actor.

Y añadió: “Estamos haciendo eso ahora con la nueva película, y ha sido una de las experiencias de aprendizaje más profundas que he tenido”.

Martin Scorsese se prepara para realizar una nueva cinta junto a Leonardo DiCaprio. (Courtesy of Apple)

Es así que la química entre actor y director ha dado lugar a películas icónicas y a un método de trabajo que combina la profundidad actoral con un entendimiento preciso de la narrativa cinematográfica.

Para DiCaprio, su enfoque permanece en explorar y perfeccionar los personajes, mientras sigue aprendiendo de uno de los cineastas más influyentes de su generación.