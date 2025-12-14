Debby Ryan y Josh Dun anunciaron el nacimiento de su primera hija, Felix Winter Dun

Debby Ryan y Josh Dun dieron la bienvenida a su hija. (Instagram)

Debby Ryan y Josh Dun anunciaron el nacimiento de su primera hija, una niña llamada Felix Winter Dun, quien llegó al mundo el sábado 13 de diciembre mediante un parto en casa, según compartió la actriz de 32 años, a través de sus redes sociales.

La noticia fue revelada en una publicación de Instagram cargada de imágenes íntimas y un extenso mensaje en el que la exestrella de Disney Channel relató con detalle la experiencia del nacimiento.

“Nos sentamos bajo la luna llena —la superluna fría— recordando nuestra vida como familia de dos y le dijimos a la criatura que estaba albergando que ya estábamos listos para convertirnos en tres. Al mediodía, Felix nació bajo luces navideñas, con nieve afuera de la ventana de nuestro dormitorio, directamente en las manos de su padre”, relató.

Debby Ryan reveló cómo fue el nacimiento de su hija. (Instagram)

Junto al anuncio, la artista compartió un video en el que se observa al baterista de Twenty One Pilots, de 37 años, acompañándola y reconfortándola mientras ella permanecía sentada en una tina de parto, con música suave de fondo.

En el mensaje que acompañó el video, la actriz destacó el papel de su esposo durante el proceso y lo describió como un “compañero increíble” en el nacimiento de su hija. “De alguna manera no fue arrastrado a la tina ni se ahogó, y está cuidando tan bien de sus chicas de este lado de las cosas”, escribió.

También agradeció al equipo médico y de acompañamiento que la asistió durante el parto: “Fui fortalecida por un equipo de parto increíble y por la fuerza y la sabiduría de mujeres que me han apoyado en este camino, cerca y lejos”.

La publicación incluyó además varias fotografías familiares. En una de ellas, la recién nacida aparece dormida con las manos apoyadas bajo la barbilla; en otra, Josh Dun yace boca abajo con la bebé sobre su pecho, mientras el perro de la familia descansa a un lado, en una escena que refuerza el tono íntimo y hogareño del anuncio.

Debby Ryan compartió un momento íntimo de las primeras horas de su hija junto a Josh Dun. (Instagram/Debby Ryan)

Asimismo, Debby Ryan compartió un emotivo retrato de sus primeras horas como madre. “Su cabello es de seda y su aliento huele a helado de vainilla, y cada gorjeo, chillido y gemido es música. Y cada vez que aparto la mirada y vuelvo a verla, de algún modo se ha vuelto más pequeña”, escribió.

Y añadió: “Sé que muy pronto apartaré la mirada y cuando vuelva a mirar será cada vez más grande, así que por ahora me gustaría pasar mis días atrapada bajo los inamovibles ocho libras de Felix Winter Dun”.

En el cierre de su mensaje, la actriz reflexionó sobre la maternidad y el significado personal de este nuevo capítulo. “He sido muchas cosas, pero ser su hogar, una luz de crecimiento, un portal para traer una nueva alma al mundo: estos son mis mayores honores. Bienvenida a la Tierra, pequeña rayo de luna. Te amaré por siempre”.

Debby Ryan aseguró que se siente honrada de convertirse en madre. (Instagram/Debby Ryan)

La llegada de Felix Winter Dun marca un nuevo hito en la historia de la pareja, que comenzó su relación en 2013 y se casó en secreto en diciembre de 2019. El embarazo fue anunciado públicamente el pasado 8 de septiembre mediante una publicación conjunta en Instagram, en la que Ryan mostró su vientre y algunas imágenes de ultrasonido.

Desde entonces, la actriz y el músico mantuvieron un perfil relativamente discreto sobre el proceso.