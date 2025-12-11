Taylor Swift reveló en qué invirtió las millonarias ganacias del Eras Tour

Taylor Swift destina ingresos del Eras Tour a la compra de sus másters y materiales audiovisuales, consolidando su independencia artística en la industria musical (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Taylor Swift reveló recientemente cómo distribuyó los ingresos obtenidos durante el exitoso Eras Tour, uno de los eventos musicales de mayor impacto en el último año.

Según detalló la propia artista en una entrevista con The Late Show with Stephen Colbert, la mayor parte de ese capital fue destinado a la recompra y control de la totalidad de sus grabaciones, imágenes y material audiovisual, consolidando así su independencia artística.

Uno de los aspectos que destacó en sus apariciones mediáticas recientes fue el papel central de su base de seguidores (los swifties), a quienes atribuyó la viabilidad financiera y estratégica de su operación de recompra.

“Mis fans son la razón por la que pude recuperar mis másters, así es como invertí el dinero ganado en el Eras Tour”, aseguró Swift en el programa estadounidense.

El Eras Tour convirtió a Taylor Swift en la primera solista en ofrecer ocho presentaciones en el estadio de Wembley, en Londres, y marcó un nuevo hito en ventas y afluencia de público.

Durante una entrevista, la cantante agradeció a sus seguidores por permitirle recuperar el control de sus grabaciones tras años de disputas contractuales (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Además del impacto mediático, el tour posibilitó que la cantante de 35 años adquiriese los derechos de sus películas de conciertos, videoclips, arte de discos, fotografías y canciones no publicadas.

La ganadora del Grammy explicó que tras años de disputa contractual y cambios en la titularidad de su catálogo —primero con el exmánager Scooter Braun y luego con la firma Shamrock Capital— enfocó sus esfuerzos y recursos del tour en recuperar el control de sus primeros seis álbumes.

“No era una cuestión de tiempo; ambas cosas, tanto el compromiso con Travis Kelce como recuperar mis discos, pudieron no haber pasado jamás. Estoy agradecida de que hayan sucedido”, expresó Swift durante la conversación con Colbert.

Asimismo, Taylor se refirió al significado emocional de retomar posesión de sus registros originales, señalando el paralelismo con otros músicos que luego de décadas han conseguido acceder a sus propios archivos.

“Es una sensación similar a la que contó John Fogerty cuando recuperó los másters de Creedence Clearwater Revival”, explicó en el show de Stephen Colbert, donde describió el proceso como uno cargado de emociones por tratarse de “instantáneas” de momentos vitales de su carrera.

La nueva docuserie "The End Of An Era" mostrará cómo Swift gestionó el éxito del tour y la recuperación de sus archivos musicales (REUTERS/Jennifer Gauthier)

“Una grabación es una captura del momento en que estás en tu vida”, manifestó la intérprete en referencia a los álbumes que capturaron distintas etapas musicales y personales.

Taylor Swift tiene una preferencia por mantener su vida íntima alejada de su faceta musical y aclaró: “No deseo placas ni estudios, ni pruebas de que ahí viva una persona del mundo de la música, salvo mi piano y mi guitarra, pero ni siquiera en un lugar vistoso”, declaró.

El recorrido de recupero de sus registros discográficos comenzó en 2019, cuando la artista anunció que grabaría de nuevo sus viejas canciones debido a la falta de acceso a sus másters originales.

El conflicto con Scooter Braun, quien adquirió su antigua disquera y, con ella, las grabaciones originales, forzó a Swift a producir versiones actualizadas tituladas “Taylor’s Version”, que rápidamente escalaron en popularidad según los reportes de prensa estadounidenses.

Scooter Braun adquirió los másters originales de la artista, provocando una larga disputa legal entre ambos (HBO Max)

“Recuperar mis másters era algo que podía no haber sucedido nunca, no era solo cuestión de insistir”, afirmó.

Entre los temas personales y profesionales, Taylor Swift abordó también la importancia de sus vínculos en la industria musical. Mencionó su cercanía con Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, y el rol asesor que cumple la artista en su carrera. “Tener a Stevie Nicks en mi vida es algo que me afecta positivamente todo el tiempo”, expresó.

Además, recalcó la colaboración con el productor Max Martin en su más reciente álbum, The Life Of A Showgirl, cuya producción coincidió con su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

El impacto comercial y cultural de la cantante volvió a evidenciarse al ser distinguida como una de las artistas más escuchadas en la plataforma Spotify.

Este logro coincidió, además, con el lanzamiento de la docuserie The End Of An Era, material que documenta el proceso creativo y logístico detrás del tour y su obra más reciente. El estreno está programado esta semana en Disney+.

El compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce y la recuperación de sus másters marcan un año decisivo en su vida (Instagram/@taylorswift)

“¿Cómo se mantiene un buen ciclo en el tiempo? Hay experiencias que te preparan para ese desafío, como me sucede con la duración de las amistades o las colaboraciones profesionales”, puntualizó Taylor Swift en referencia a la longevidad de su carrera.