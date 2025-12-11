Entretenimiento

Kevin Costner habla de su fe tras revelar que creció en una iglesia

El actor estadounidense abordó una faceta poco conocida de su vida

Kevin Costner compartió detalles sobre su infancia y el papel central que la iglesia jugó en su formación antes de llegar a Hollywood (REUTERS/Yara Nardi)

Kevin Costner provocó sorpresa al revelar que se crió en una iglesia y que la religión permanece como un eje fundamental en su vida.

El actor de Yellowstone hizo estas declaraciones durante la promoción de Kevin Costner Presents: The First Christmas, un especial televisivo que profundiza en la historia del nacimiento de Jesús y que lo ubicó frente a las cámaras en un registro personal poco frecuentado en su carrera.

El especial navideño de dos horas marcó un regreso a los orígenes de Costner, quien relató que su primer contacto con la actuación ocurrió en el contexto religioso.

“Creo que tenía unos 4 años cuando fui seleccionado para ser un pastor en la producción anual de la Natividad de nuestra iglesia. Hubiera sido mi debut actoral y tendría una línea, ‘¡He aquí!’”, explicó.

Para el intérprete de 70 años, este primer papel infantil resultó significativo, pues, según remarcó, fue el inicio tanto de su vocación artística como de su vínculo con la fe.

La fe acompañó al actor desde sus primeros años, marcando su vida y su reciente labor como narrador de un especial navideño (REUTERS/Henry Romero)

La centralidad de la iglesia en la familia Costner se remonta a la década de 1950. El propio actor relató cómo ese espacio “fue mi fundamento” y que “la iglesia era central en nuestras vidas”.

Detalló también que su abuela dirigía el coro y su madre, Sharon Costner, participaba como cantante. Al recordar la figura materna, quien falleció en 1998, Kevin Costner reconoció el impacto emocional de aquellas vivencias: “Me encantaba ver a mi madre cantar. Ojalá pudiera verla cantar ahora”.

A pesar de su amplia experiencia en Hollywood, Costner sostuvo que “estas historias fantásticas de fe y de creer... es bueno creer en algo. No querría vivir en un mundo donde no creo en nada”. La religión, aseguró, permanece como una fuerza que lo acompaña, especialmente en momentos de dificultad.

“No siempre podemos explicar qué es lo que nos mueve o nos da determinación o esa fe de que saldremos de un lugar oscuro”, afirmó. “Simplemente elegimos creer, y eso me ha sostenido”.

La grabación de Kevin Costner Presents: The First Christmas sirvió de oportunidad para que el actor abordara de forma abierta su relación con la religión.

Durante la promoción de "Kevin Costner Presents: The First Christmas", expuso sus recuerdos ligados a la comunidad religiosa en la que creció (REUTERS/Yara Nardi)

“He formado parte de todo tipo de historias, pero poder narrar el nacimiento de Cristo me pareció apropiado, dados mis antecedentes con la iglesia”, sostuvo. “Me crié en una iglesia. Probablemente no lo he proclamado al mundo, pero cualquiera que me conozca sabe eso”.

Además, destacó que la religión ha sido una constante discreta en su vida: “Ha formado una parte muy importante de mi vida —religión que se ha extendido por todo este mundo— aunque rara vez he hablado de ello públicamente”.

Durante la difusión del especial, Costner dirigió un mensaje a la audiencia al invitarla a redescubrir la tradición navideña. “Dicen que la Navidad es la época más maravillosa del año”, señaló.

Y continuó en su declaración: “Es una oportunidad para que las familias se reúnan y celebren la increíble historia de un rey recién nacido. Seas creyente o solo tengas curiosidad por la tradición, acompáñame en la historia de la primera Navidad como nunca la has visto”.

Las declaraciones del actor llamaron la atención en redes sociales, donde diversos espectadores manifestaron sorpresa y algunos destacaron el carácter directo del contenido religioso de su mensaje.

El nuevo especial televisivo muestra a la estrella de "Yellowstone" abordando de forma personal el relato del nacimiento de Jesús y su significado (Paramount+)

“¿Acaba de dar Kevin Costner un mensaje evangélico en la televisión nacional? Esto fue notable”, afirmó uno de los comentarios. Otro usuario escribió: “No esperaba ver a Kevin Costner hablando de forma tan clara de su fe cristiana en un especial navideño televisado”.

En el plano personal, la vida de Kevin Costner ha estado marcada recientemente por desafíos. En 2023 enfrentó el divorcio de su segunda esposa, Christine Baumgartner, y se encuentra inmerso en la realización de la serie fílmica Horizon: An American Saga.

Se refirió a estos episodios al reflexionar sobre la fe y la necesidad de afrontar las situaciones adversas: “He tenido éxitos inmensos y también he salido lastimado de igual forma. Se han dicho cosas sobre mí pero debo soportarlas. ¿Cómo elijo vivir mi vida? ¿Con enfado o con la fe de que las cosas se revelarán como corresponde? Yo elijo eso”.

El especial Kevin Costner Presents: The First Christmas se encuentra disponible en plataformas de streaming como Hulu y Disney+, y apunta a acercar el relato tradicional de la Navidad a públicos de distintas creencias.

“Estoy seguro de que voy a enfrentar escépticos y no creyentes, a quienes invito también a sentarse y sentir lo que quieran sentir. Pero me siento realmente feliz. Esto me dio placer hacerlo”, aseguró.

Al final de su reflexión, Costner compartió una perspectiva sobre la persistencia de la fe: “Vivimos con fe, así que vamos a ser puestos a prueba. Simplemente somos puestos a prueba todo el tiempo”.

