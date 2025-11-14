Kevin Costner revela su angustia al afrontar las fiestas navideñas como padre soltero

El artista acompaña el lanzamiento de su nuevo videoclip con un mensaje para quienes atraviesan momentos difíciles en diciembre, reconociendo que incluso en un periodo considerado alegre pueden coexistir el duelo, la nostalgia y el cambio familiar. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Kevin Costner atraviesa una de las etapas más sensibles de su vida personal mientras se acerca la temporada navideña. El actor, de 70 años, reconoció que la idea de celebrar las fiestas sin su familia completamente reunida bajo un mismo techo continúa siendo un desafío emocional, especialmente tras un año marcado por cambios significativos. Menos de un mes después de que su segunda exesposa, Christine Baumgartner, contrajera matrimonio nuevamente, el intérprete habló con franqueza sobre cómo está afrontando estas fechas.

En una entrevista con Us Weekly, Costner confesó que extraña las tradiciones familiares compartidas y que, desde su nueva situación como padre soltero, pone especial esfuerzo en que sus siete hijos conserven recuerdos cálidos de las fiestas. “Soy soltero, así que echo de menos esas cosas tan bonitas que hacer, ¿sabes?, así que tengo que esforzarme especialmente para asegurarme de que haya cosas en las que piensen y recuerden”, expresó.

El actor también señaló que la dinámica familiar ha cambiado con el paso del tiempo, especialmente ahora que varios de sus hijos son adultos o viven fuera de casa. Explicó que coordinar las agendas para que todos coincidan en Navidad se ha vuelto más difícil, lo que aumenta su deseo de generar un ambiente lo más acogedor posible.

Costner reflexiona sobre el peso emocional de las fiestas

Kevin Costner expresa el desafío emocional de las fiestas tras su reciente cambio familiar según declaraciones sobre su situación actual. REUTERS/Henry Romero

Además de hablar sobre su propia experiencia, Costner compartió un mensaje más amplio sobre la complejidad emocional que muchas personas enfrentan en esta época. El miércoles presentó el videoclip de su sencillo de 2024, “Find Your Way”, un tema que, según explicó, nació de la empatía hacia quienes viven momentos dolorosos durante las fiestas decembrinas.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el líder de su banda Modern West escribió que es consciente de “lo difíciles que pueden ser las fiestas para muchos de nosotros”, incluso cuando existe la creencia colectiva de que es “la época más feliz del año”. En ese mensaje habló de quienes extrañan a seres queridos, de aquellos que enfrentan pérdidas recientes o de quienes, simplemente, encuentran complicado sentir alegría en medio de presiones personales.

“Si este año te sientes más cerca de la oscuridad que de la luz, esta canción es nuestra oración por ti”, expresó Costner, subrayando que su intención es acompañar emocionalmente a quienes atraviesan momentos difíciles.

Sus palabras se producen mientras continúa adaptándose a una nueva etapa de vida después de finalizar su divorcio de Baumgartner en 2024, tras casi 19 años de matrimonio. Como parte del acuerdo, el actor paga 63.000 dólares mensuales en manutención para sus tres hijos menores: Cayden, Hayes y Grace.

Un cambio familiar marcado por el nuevo matrimonio de Baumgartner

Costner ajusta su vida personal después del divorcio de Christine Baumgartner que finalizó en 2024 tras casi dos décadas de matrimonio. (REUTERS/Eric Gaillard)

La Navidad de este año será especialmente distinta para Costner debido a los recientes cambios en su entorno familiar. El 18 de octubre, Christine Baumgartner, de 51 años, se casó con el financiero Josh Connor en el rancho Santa Ynez, en California. La ceremonia reunió a cerca de cien invitados y marcó el inicio de una nueva etapa para ella, mientras Costner continúa adaptándose a su propio proceso personal.

El actor, quien también es padre de cuatro hijos adultos —Annie, Lily, Joe y Liam— provenientes de relaciones anteriores, ha enfrentado estas transformaciones familiares concentrándose en su paternidad y en mantener el vínculo cercano con todos ellos. Para él, pasar tiempo juntos en Navidad representa una oportunidad esencial para reforzar la unión, especialmente en un momento tan cambiante.

En entrevistas recientes, el intérprete ha remarcado que, aunque sus hijos mayores ya viven sus propias vidas, la Navidad sigue siendo un punto de encuentro importante. Su deseo, asegura, es lograr que cada uno de ellos se sienta parte de una tradición común y cargada de significado.

Proyectos navideños y compromisos profesionales en medio de la transición personal

El actor afronta una etapa de reorganización familiar mientras mantiene proyectos activos como su participación en Honeymoon with Harry para Amazon MGM Studios. (Jordan Strauss/Invision/AP)

En paralelo a su situación familiar, Costner continúa activo en proyectos relacionados precisamente con la temporada festiva. Este año produce y presenta el especial “Kevin Costner Presents: The First Christmas”, dirigido por David L. Cunningham y programado para emitirse el 9 de diciembre en ABC. El programa narra el viaje del nacimiento de Jesús y forma parte del interés del actor por contenidos con enfoque espiritual y navideño.

Junto a ello, Costner mantiene una agenda profesional que incluye su participación en Honeymoon with Harry, proyecto donde interpretará al suegro del personaje encarnado por Jake Gyllenhaal. Aunque estas actividades se desarrollan en un contexto marcado por transiciones emocionales, el actor ha continuado ejerciendo su trabajo sin alejarse de los compromisos artísticos.

También permanece pendiente el futuro de su ambiciosa saga cinematográfica Horizon: An American Saga, cuya segunda parte sigue sin fecha de estreno tras críticas negativas a su capítulo inicial. Aunque eso representa un desafío adicional, su enfoque actual parece estar más dirigido a estabilizar su vida familiar y emocional.