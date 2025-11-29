Entretenimiento

El primer tráiler de ‘Marshals: Una historia de Yellowstone’, la nueva serie spin-off tras la historia de Kevin Costner

La plataforma compartió imágenes iniciales de la producción televisiva que amplía la narrativa sobre disputas territoriales y la labor de agentes federales en zonas rurales

El spin-off de la serie de Taylor Sheridan se estrena en Estados Unidos el próximo 1 de marzo. (Paramount /Facebook)

SkyShowtime continúa fortaleciendo su catálogo con producciones originales y grandes franquicias. En medio de un mes marcado por numerosos estrenos, la plataforma presentó el primer tráiler oficial de ‘Marshals: Una historia de Yellowstone’, la serie spin-off que dará continuidad al universo televisivo de Yellowstone, obra responsable de consolidar el género western contemporáneo y que durante años estuvo protagonizada por Kevin Costner. La nueva producción se estrenará en 2026 y ha generado altas expectativas desde su anuncio formal, especialmente entre los seguidores que aguardaban una extensión narrativa tras el final de la serie principal.

Detrás del proyecto se encuentra Taylor Sheridan, creador de Yellowstone, 1883 y 1923, considerado una de las figuras más influyentes de la televisión estadounidense moderna gracias a su estilo centrado en los conflictos sociales, políticos y territoriales de Estados Unidos. Aunque Sheridan será productor ejecutivo, el guion y la dirección creativa recaerán en Spencer Hudnut, conocido por su trabajo en SEAL Team y The Blacklist, lo que representa un cambio significativo en comparación con el control total que Sheridan ha ejercido en otras series del mismo universo narrativo.

Un nuevo rumbo para la franquicia después de Kevin Costner

Marshals: Una historia de Yellowstone’ da un paso adelante en la cronología del universo Dutton. En esta ocasión, la serie sigue a Kayce Dutton, interpretado nuevamente por Luke Grimes, quien abandona el emblemático rancho Yellowstone y se incorpora a una unidad de élite de los US Marshals. Allí deberá combinar sus habilidades como ranchero del oeste con su experiencia militar como Navy SEAL, para enfrentar amenazas criminales en una región marcada por la expansión territorial, la violencia creciente y conflictos que amenazan el frágil equilibrio de la comunidad.

El elenco está encabezado por Grimes y acompañado por Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means, Brecken Merrill, Gil Birmingham y Mo Brings Plenty. La trama profundizará en el costo emocional que los agentes federales deben asumir al operar como la última línea de defensa en áreas rurales donde la ley se enfrenta a organizaciones poderosas y violentas. Para Kayce, el desafío será equilibrar su nueva misión con las relaciones fracturadas pero esenciales dentro de su vida personal, especialmente con su hijo Tate, interpretado nuevamente por Brecken Merrill.

Además, regresan figuras clave del universo principal, como Thomas Rainwater, interpretado por Gil Birmingham, y Mo, personaje de Mo Brings Plenty. Su presencia refuerza la continuidad narrativa que los fanáticos reclamaban desde la salida definitiva de Kevin Costner, quien dejó la serie original en medio de desacuerdos de producción relacionados con cronogramas de rodaje y proyectos cinematográficos paralelos.

La evolución de Yellowstone y el futuro del universo Sheridan

A diferencia de spin-offs anteriores como 1883 y 1923, que exploraron el pasado de la familia Dutton y los orígenes del rancho, ‘Marshals’ impulsa la historia hacia adelante, convirtiéndose en la primera gran producción en avanzar en el tiempo después del cierre narrativo de Yellowstone. Esto marca el inicio de una nueva etapa para una franquicia que atrajo a millones de espectadores desde su estreno en junio de 2018 en Paramount Network, consolidándose como una de las series más vistas de la televisión de cable estadounidense.

El avance difundido por SkyShowtime revela escenas cargadas de acción, persecuciones y conflictos territoriales, elementos habituales en el estilo narrativo de Sheridan. Sin embargo, la noticia de que el creador no estará a cargo del guion ha generado preocupación entre algunos fanáticos, que temen un cambio en el tono y profundidad emocional que caracterizaron a la serie central. Pese a ello, Sheridan continuará supervisando el proyecto desde la producción ejecutiva, con el objetivo de mantener la identidad del universo que ha construido durante casi una década.

Mientras tanto, la franquicia seguirá expandiéndose con otras producciones ya anunciadas, como ‘1944’ y ‘The Madison’, que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. La estrategia refuerza el interés de los estudios por convertir Yellowstone en un universo televisivo de largo alcance comparable al de grandes sagas modernas.

Fecha de estreno y expectativa del público

El spin-off, inicialmente titulado ‘Y: Marshals’, llegará a Estados Unidos el 1 de marzo de 2026, según confirmó la producción. SkyShowtime será la encargada de distribuirlo en España y otros territorios europeos, siguiendo la política de estrenos simultáneos de la plataforma.

