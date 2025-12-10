Netflix reafirma su plan de adquirir Warner Bros en medio de la ofensiva de Paramount: “Lo sacaremos adelante”

Netflix refuerza su compromiso con Warner Bros, pese a la oferta de Paramount. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Ted Sarandos y Greg Peters, codirectores ejecutivos de Netflix, abordaron de manera directa la oferta de Paramount por Warner Bros. durante su participación en una conferencia de UBS en Nueva York.

El movimiento coincidió con el inicio de su ponencia, lo que llevó a que la conversación se centrara desde el principio en el panorama de adquisiciones dentro de la industria del entretenimiento.

“Lo de hoy era totalmente esperado. Tenemos un acuerdo hecho y estamos muy contentos con él para los accionistas y para los consumidores; es una gran manera de crear y proteger empleos en la industria. Estamos muy seguros de que lo sacaremos adelante”, dijo Sarandos.

Peters también comentó el proceso regulatorio que podría acompañar la operación. “No es nuestra posición decirles a los reguladores cómo deben pensar sobre esto”, señaló.

Ted Sarandos aseguró que no le tomó por sorpresa la oferta que Paramount realizó. (REUTERS/Isabel Infantes)

Y añadió: “Ellos tienen que hacer su trabajo y definir el mercado como corresponda. Harán su análisis y los apoyaremos con lo que necesiten. Pero volviendo a los fundamentos del acuerdo, estamos muy confiados en que los reguladores deberían y van a aprobarlo. Al final del día, es pro-consumidor”.

La conferencia congregó a un auditorio completo minutos antes de la presentación de ambos ejecutivos, lo que evidenció la expectativa generada por la posible integración entre Netflix y Warner Bros.

En conversación con el analista de UBS John Hodulik, Ted Sarandos y Greg Peters reiteraron que no planean cerrar áreas ni modificar radicalmente el funcionamiento de los estudios o de HBO.

Sarandos explicó que la operación incorporaría tres líneas de negocio que actualmente no forman parte de Netflix, entre ellas un estudio cinematográfico con infraestructura de distribución teatral.

Netflix incorporaría tres líneas de negocio adicionales, tras la compra de Warner Bros. REUTERS/Daniel Cole

“Ha habido mucha especulación sobre qué haríamos con esto. Todo lo que vamos a hacer es mantenernos profundamente comprometidos con estrenar las películas exactamente de la forma en la que ya se estrenan”, comentó.

Y continuó: “El negocio de las salas de cine es algo de lo que no hemos hablado mucho en el pasado, sobre lo que queremos hacer, porque nunca hemos estado en ese negocio. Cuando se cierre este acuerdo, estaremos en ese negocio y lo haremos”.

Respecto a HBO, el ejecutivo describió la marca como “un sello de televisión de prestigio que la gente realmente aprecia” y añadió que, bajo este acuerdo, HBO no tendría que intentar posicionarse como una marca de entretenimiento general, dado que Netflix ya cubre ese segmento.

“Queremos que HBO refuerce las cosas que la gente ha apreciado durante 50 años”, declaró.

Netflix no planea realizar cambios significativos en HBO. (REUTERS/Dado Ruvic)

Sarandos y Peters contrastaron su postura con la de Paramount, que se encuentra en un proceso de consolidación de estudios. En su visión, el acuerdo entre Netflix y Warner Bros. contribuiría a preservar empleos, con la intención de mantener al liderazgo divisional en sus funciones actuales.

“Creemos que este acuerdo por Warner Bros. es bueno para los accionistas, bueno para los consumidores, bueno para los creadores y bueno para la industria del entretenimiento. Estamos entusiasmados con la siguiente fase y con lograr la aprobación para seguir adelante”, expresaron.

Los ejecutivos mostraron datos de Nielsen que indican que Netflix no encabeza el tiempo total de visionado televisivo, superada por YouTube y Disney.

Argumentaron que, si Paramount adquiriera Warner Bros., también se colocaría por encima de Netflix, reafirmando la idea de que domina la industria del streaming.

Cabe destacar que Paramount, encabezada por David Ellison, lanzó una oferta pública para adquirir Warner Bros., prometiendo 18 mil millones de dólares más en efectivo para los accionistas en comparación con la propuesta de Netflix.

Paramount ofreció 18 mil millones de dólares más para comprar a Warner Bros. (REUTERS/Dado Ruvic)

En su comunicado, Paramount calificó como “ilusoria” la valoración futura sobre la que Warner Bros. Discovery basó su preferencia hacia la oferta de Netflix.

En días recientes también trascendió que Sarandos sostuvo una reunión privada con el presidente Donald Trump, donde se discutió el acuerdo. Trump calificó al ejecutivo como “fantástico”, aunque expresó que la operación podría ser “problemática”.

Jared Kushner, yerno del presidente, figura entre los inversionistas que respaldan la oferta de Paramount.

Sobre ese encuentro, Sarandos señaló que el mandatario “se preocupa profundamente por la industria estadounidense y por la industria del entretenimiento”, y que ha conversado con él sobre los retos del sector.

Donald Trump apoyó la compra por parte de Netflix. (REUTERS/Brian Snyder)

Según dijo, el presidente estadounidense ha mostrado interés en cómo el acuerdo podría influir en la creación de empleos en el país.

Al concluir su participación, Sarandos se dirigió a los asistentes. Agradeció el apoyo de los accionistas a lo largo de diferentes etapas de la compañía y reiteró su postura sobre la propuesta de adquisición.