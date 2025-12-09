Risas, anécdotas de rodajes intensos y lágrimas al evocar personajes: Ariana Grande y Adam Sandler en charla íntima imperdible

Adam Sandler y Ariana Grande comparten una conversación íntima sobre sus carreras y nuevos proyectos artísticos

El encuentro entre Adam Sandler y Ariana Grande, publicado recientemente por Variety, reúne a dos figuras que han dejado huella en la cultura popular y que actualmente exploran nuevos desafíos en sus carreras.

Sandler, reconocido por su trayectoria en la comedia y su incursión en el drama, y Grande, estrella pop y actriz, dialogan sobre los retos de sus últimos proyectos: Jay Kelly y Wicked: For Good. La conversación, marcada por la admiración mutua y anécdotas personales, ofrece una visión cercana de sus procesos creativos y de cómo enfrentan los desafíos emocionales de la actuación.

“Crecí adorando todas tus películas”, confesó Grande al inicio del diálogo, estableciendo un tono de respeto y cercanía. Sandler respondió con humor: “Ponemos mucha Ariana en el coche. Hoy les pregunté a mis hijos qué canciones querían escuchar y me gritaron cincuenta diferentes”.

Adam Sandler destaca la influencia de Ariana Grande en su familia y la popularidad de su música entre sus hijos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La admiración se hizo recíproca cuando Grande elogió la interpretación de Sandler en Jay Kelly: “Tu personaje es tan desgarrador. Lloré cinco veces. No fue solo contenerme, sino lágrimas corriendo y desmoronándome por completo”.

La conversación, recogida por Variety, profundizó en las emociones que ambos experimentaron durante el rodaje de sus películas. Grande relató cómo una escena entre Sandler y Laura Dern en una estación de tren la conmovió especialmente: “Lo que me rompe es ver a alguien intentando no llorar. Hay una toma general de ti regresando al tren y casi pierdo el control”.

Sandler, evocando la conexión de Grande con The Waterboy, sugirió que ese sentimiento podía estar relacionado con la soledad de Bobby Boucher, personaje emblemático de su filmografía. Grande coincidió: “Todas tus interpretaciones cómicas también tienen mucha verdad. ‘The Waterboy’ es devastador”.

Detrás de cámaras y la construcción de los personajes

La preparación actoral y la repetición de escenas intensas generan reflexiones sobre el compromiso y la autenticidad en el trabajo de Sandler y Grande

Sandler compartió detalles sobre el rodaje de Jay Kelly, en particular una secuencia junto a George Clooney: “Noah Baumbach trajo una orquesta real al teatro para tocar la música de la película. George y yo no la habíamos escuchado antes y no sabíamos qué iba a mostrar. Fue muy efectivo. Sabíamos que íbamos a tomarnos de la mano. Fue un sentimiento muy real, porque conozco a Clooney desde hace mucho. Me impactó saber que mi personaje era parte de su vida y lo que significaba para mí”.

El diálogo se orientó hacia Wicked: For Good, donde Sandler contó que vio la película con su familia: “La pusimos en la pantalla central y hablamos durante toda la película sobre lo grandiosa que eras y lo que significaban las escenas para nosotros”.

Grande, al abordar las escenas de llanto, explicó: “En la vida soy llorona, pero no es tan fácil cuando actúo. No es un truco. Inventé detonantes para Glinda para no tener que recurrir a los míos, porque ciertos temas de la película se parecen mucho a mi vida. Tuve que diseñar su dolor para no tocar el mío”.

El actor Adam Sandler confiesa la presión de no decepcionar al equipo ni a sí mismo durante escenas intensas en "Jay Kelly" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ambos reflexionaron sobre la preparación actoral y la presión de repetir escenas intensas. Sandler admitió: “No quiero decepcionar al equipo que trabaja duro, esperando a que yo llegue a ciertos lugares. Tampoco quiero fallarme a mí mismo. Me emocioné mucho al leer el guion de Noah y no quería arruinar lo que estaba escrito”.

Grande valoró la honestidad de Sandler y le preguntó sobre sus inicios en la actuación: “¿Es cierto que en NYU estudiaste principalmente drama?”. El actor confirmó: “Sí, estudié actuación cuatro años en el Instituto Strasberg y traté de aprender todo lo posible, mientras hacía stand up por las noches”.

La conversación, documentada por Variety, abordó la dualidad entre comedia y drama en la carrera de Sandler. “Siempre me entusiasmó más la comedia, pero en el fondo quería hacer algunos dramas. Cuando recibo un guion, anoto todo lo que piensa mi personaje, lo que ha vivido y lo que le preocupa del futuro. Siempre hago mi tarea, como tú. Fuiste 100% Glinda la Bruja Buena, nunca Ariana”.

Colaboraciones y aprendizajes junto a otros actores

Ariana Grande destaca la versatilidad de Jeff Goldblum en el set de "Wicked: For Good" durante el rodaje (Foto AP/Chris Pizzello)

Grande compartió su experiencia trabajando con Jeff Goldblum en Wicked: For Good: “Es extraordinario. Es fascinante verlo alternar entre el Mago y Jeff. Tiene una habilidad increíble para desconectarse entre escenas”.

Sandler recordó técnicas de otros actores: “Dustin Hoffman empieza a hablarte en personaje antes de la escena, así cuando dicen ‘¡Acción!’ ya estás construyendo hacia la primera línea. Es bueno aprender de los grandes”.

Ambos intercambiaron anécdotas sobre colaboraciones con otros actores. Sandler relató cómo aprendió de Clooney en el set: “Observé a Clooney y aprendí de él. Es muy concentrado antes de cada toma. Hubo escenas en las que estábamos completamente sincronizados”.

George Clooney sirve de ejemplo para Sandler por su enfoque y disciplina antes de cada toma (Cr. Peter Mountain/Netflix © 2025)

Grande, por su parte, habló sobre su trabajo con Cynthia Erivo y el proceso de cinco años que implicó Wicked: For Good: “Tuve que reentrenar mi voz y no había actuado en mucho tiempo. Quería trabajar mi técnica y encontrar lo que funcionara para mí. Mi profesora, Nancy Banks, fue increíble. Es más una sanadora que otra cosa”.

La charla derivó hacia The Waterboy, personaje que Grande considera un puente entre la comedia y el drama: “Suena loco, pero Bobby Boucher me hace llorar mucho”.

Sandler agradeció el comentario y bromeó sobre un posible remake: “Si alguna vez rehacen ‘The Waterboy’, no sé quién lo haría, tal vez Ben Stiller podría ser Bobby y tú podrías ser Vicky Valencourt”. Grande respondió entre risas: “No, las cosas perfectas deben quedarse como están. Haces un trabajo magnífico al dar humanidad a la comedia. Eso desarma”.

La colaboración entre Ariana Grande y Cynthia Erivo marca un proceso creativo intenso en "Wicked: For Good" (Universal Pictures)

El lado humano en “Wicked” y el trabajo físico en el cine

Sandler confesó haber visto Wicked en varias ocasiones, tanto en Nueva York como en Los Ángeles, y destacó el impacto de la versión cinematográfica: “La película me hizo darme cuenta de algo en lo que nunca había pensado: la revelación del Hombre de Hojalata. Permite escuchar los ruidos, los golpes, y luego el Hombre de Hojalata mirándose horrorizado en el espejo. Fue un momento doloroso”. Grande subrayó la importancia de mostrar el lado humano de los villanos: “Eso es lo hermoso de ‘Wicked’, muestra cómo quienes cometen maldades alguna vez fueron víctimas”.

El diálogo se tornó más distendido cuando Sandler preguntó por el vestuario de Grande en la película: “Llevabas un vestido impresionante. ¿Lo llamo vestido de gala?”. Grande explicó: “Lo llamábamos ‘Bubble Two’, el vestido lavanda que siempre llevo en la segunda película. Tenía mucha flexibilidad, pero me dejó algunos rasguños. Cualquier cosa por el arte. Me gusta llegar a casa con un moretón o rasguño sin explicación”.

Sandler compartió sus propias experiencias con lesiones en el set, recordando una pelea con Ben Stiller en The Meyerowitz Stories: “Tuve un moretón en el bíceps que duró dos semanas. Ben se lo tomó muy en serio, creo que quería patearme el trasero”.

La flexibilidad y el diseño del vestido de Ariana Grande en "Wicked" fueron clave para su actuación en la segunda película (Universal Pictures)

Grande relató una anécdota similar con Stiller en Focker-in-Law: “También me llevé un moretón, aunque fue culpa mía. La adrenalina te hace ignorar el dolor. Interpreto a la novia del hijo de Stiller, que no confía en mí, pero el personaje de Robert De Niro me adora y el resto de la familia me acepta de inmediato”.

Sandler bromeó sobre la actitud de Stiller: “En la vida real también se pasa de la raya. Juzga cada mensaje que le mando. Pero es un caballero y me encanta verlo alternar entre el actor y el director”.

Un cierre desde el humor y la empatía

La entrevista, recogida por Variety, cerró con un tono ligero cuando Sandler planteó una pregunta sobre los animales en Wicked: For Good: “¿Deberían los animales hablar más?”. Grande reflexionó: “Creo que ya están hablando. El problema es que no los escuchamos lo suficiente”. Sandler coincidió y añadió: “Te miran como diciendo: ‘¿No escuchaste lo que te dije?’”. Grande concluyó: “Si realmente miras y escuchas, te lo están diciendo todo”.

De este intercambio entre Sandler y Grande queda la impresión de que, a menudo, las respuestas más profundas surgen de la atención a los detalles y a los silencios, tanto en la pantalla como fuera de ella.