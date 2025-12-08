“No estén tristes ni enojados, alégrense por todos nosotros”: Dave Mustaine anunció la despedida definitiva de Megadeth

Dave Mustaine anuncia el final de Megadeth con una gira de despedida mundial y un último álbum homónimo en 2026 (YouTube/Zafiel Sama)

Dave Mustaine, líder y fundador de Megadeth, anunció que el próximo álbum homónimo y la gira de despedida mundial “This Was Our Life”, prevista para 2026, marcarán el cierre definitivo de la banda.

La decisión, surgida a raíz de problemas físicos que afectan su rendimiento en el escenario, pone fin a más de cuatro décadas de existencia de una de las agrupaciones más influyentes del thrash metal, informó Blabbermouth.

A los 64 años, Mustaine explicó en SiriusXM que la determinación responde a dolencias persistentes en sus manos, cuello y espalda. “Fue un proceso largo, simplemente cuestiones físicas con mis manos… Mis manos me estaban fallando”, relató el músico, citado por Blabbermouth.

El líder de Megadeth pone fin a más de 40 años de historia del thrash metal debido a problemas físicos que afectan su rendimiento (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

Sufre artritis, discos abultados y una fractura lumbar, además de una cirugía de fusión en la espalda y el cuello. Estas condiciones dificultan su capacidad para cumplir con el nivel de exigencia de la banda en directo.

Mustaine afirmó que nunca continuaría con Megadeth si no podía ofrecer lo mejor de el en cada show. “No es que no pudiera dar el 100%, porque terminamos el disco y creo que hicimos un buen trabajo, pero hubo un momento en el que le dije a mi mánager: ‘No sé cuánto más podré hacer esto. Me duelen mucho las manos’”, recordó, según Blabbermouth.

Tras consultar con su familia y los miembros de la banda, se definió que el álbum y la gira de 2026 serían el adiós definitivo.

Último álbum y gira mundial: una despedida celebra el legado

El último disco de Megadeth, producido por Chris Rakestraw, saldrá a la venta el 23 de enero de 2026 bajo el sello Tradecraft (REUTERS/Mike Blake)

El último disco, titulado simplemente “Megadeth”, saldrá a la venta el 23 de enero de 2026 a través de Tradecraft, sello de Mustaine, junto a BLKIIBLK de Frontiers Label Group. Producido por Chris Rakestraw, será el sucesor de “The Sick, The Dying... And The Dead!” (2022). Mustaine reveló que la gira “This Was Our Life” podría extenderse entre tres y cinco años, con el objetivo de llegar a los fans en todo el mundo.

“Somos una banda estadounidense, pero tocamos en todas partes. No somos como los grupos country que solo actúan los fines de semana en Estados Unidos. Tenemos mucho por recorrer para despedirnos como corresponde”, señaló el líder, citado por Blabbermouth.

En el comunicado oficial, Mustaine transmitió gratitud a sus seguidores y subrayó la importancia de retirarse en sus propios términos. “La mayoría de los músicos no logran despedirse estando en la cima, y ese es el lugar en el que me encuentro ahora”, manifestó, según Blabbermouth.

Megadeth, fundada en 1983 tras la salida de Mustaine de Metallica, se consolidó como una de las 'Big Four' del thrash metal (CUARTOSCURO)

Admitió que lo más difícil es despedirse de los millones de fans cosechados durante su carrera. “No estén tristes ni enojados, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hicimos algo juntos que es realmente extraordinario y probablemente irrepetible”, animó Mustaine en su mensaje.

Cuatro décadas de historia y revolución en la música pesada

Megadeth, fundada en 1983 luego de la salida de Mustaine de Metallica, se consolidó como una de las “Big Four” del thrash metal, junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Desde su debut con “Killing Is My Business... And Business Is Good!” (1985), la banda dejó una profunda huella en la música pesada con álbumes emblemáticos como “Peace Sells... But Who’s Buying?”, “Rust In Peace” y “Countdown To Extinction”.

A lo largo de su trayectoria, la banda enfrentó cambios de formación, una disolución temporal a principios de los 2000 y el regreso de miembros históricos como David Ellefson, quien permaneció hasta 2021. El grupo sumó ocho álbumes en el top 10 de la lista Billboard 200, afianzando su lugar en la historia del metal.

La banda suma ocho álbumes en el top 10 de Billboard 200 y una influencia clave en la historia de la música pesada (Foto: Instagram @DaveMustaine)

Actualmente, la formación incluye a Mustaine, el guitarrista finlandés Teemu Mäntysaari (incorporado en 2023 tras la salida de Kiko Loureiro para priorizar a su familia), el baterista Dirk Verbeuren y el bajista James LoMenzo.

Mäntysaari, originario de Tampere, Finlandia, aporta una nueva dinámica al grupo. El último disco, “The Sick, The Dying... And The Dead!”, debutó en el puesto número 3 del Billboard 200 en 2022, ratificando la vigencia del proyecto hasta el reciente anuncio del cierre.

Inspirado por el impacto que Megadeth tuvo en la música y en generaciones de seguidores, Mustaine concluye esta etapa convencido de haber impulsado una revolución en el metal, dejando una huella que trasciende generaciones y convocando a los fans a celebrar el legado construido durante más de 40 años.