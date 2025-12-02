‘Stranger Things 5′: errores de continuidad generan indignación entre los fans

Los seguidores de "Stranger Things" identificaron errores de continuidad en la quinta temporada, especialmente en escenas claves del pasado de Will (Netflix)

Fans de Stranger Things identificaron varios errores de continuidad en la quinta temporada, especialmente tras el estreno del Volumen 1 el pasado 26 de noviembre en Netflix.

Las discusiones se intensificaron en redes sociales a partir de discrepancias entre los recuerdos que tiene el personaje Will Byers en el cuarto episodio y hechos relatados en temporadas anteriores.

En el episodio titulado “Sorcerer”, Will (interpretado por Noah Schnapp) explora sus poderes sobrenaturales a través de una serie de recuerdos clave de su infancia.

Entre ellos, se muestra una escena donde él y su hermano mayor, Jonathan (Charlie Heaton), construyen juntos el refugio “Castle Byers” bajo un clima soleado.

Dicha representación despertó de inmediato la reacción de los espectadores, quienes recordaron una versión distinta del mismo acontecimiento narrada anteriormente por el propio Jonathan.

La diferencia entre los recuerdos de Will y las historias contadas por Jonathan sobre Castle Byers desató el debate (Netflix)

En la segunda temporada, específicamente en el episodio “The Mind Flayer”, Jonathan relata que la noche en que levantaron Castle Byers coincidió con la partida definitiva de su padre, Lonnie Byers (Ross Partridge). La secuencia, según sus palabras, transcurre bajo una intensa lluvia y durante toda la noche.

“Jonathan una vez dijo que cuando construyeron Castle Byers llovía tanto que terminaron enfermos por una semana”, escribió un usuario en redes sociales, citando el contraste entre ambas versiones.

Otro seguidor enfatizó: “¿Nadie más notó el error en el flashback de Will cuando él y Jon están construyendo Castle Byers? Está soleado y bonito, pero en la segunda temporada se cuenta que lo hicieron de noche y bajo la lluvia, y se enfermaron por una semana... incongruencia total”.

El propio diálogo de Jonathan en la segunda temporada refleja con precisión aquella escena olvidada en la nueva entrega. Durante su conversación con un Will poseído, el personaje recuerda: “Nos quedamos despiertos toda la noche construyendo Castle Byers… igual que en tu dibujo”.

El término “birthdaygate” surgió porque la serie olvidó mencionar el cumpleaños de Will, generando críticas por parte de la audiencia más atenta (Netflix)

Y continuó en su diálogo: “Tardamos mucho porque eras malísimo para clavar. Siempre fallabas. Empezó a llover, pero de todas maneras seguimos afuera. Ambos nos enfermamos por una semana por eso, pero teníamos que acabarlo, ¿verdad?”.

Al margen de esta discrepancia, el episodio “The Turnbow Trap” sumó otro punto polémico sobre la edad de Will en el momento en que fue llevado al Upside Down.

En esa entrega, Joyce Byers (Winona Ryder) afirma que su hijo tenía 11 años durante el incidente. Sin embargo, seguidores de la ficción señalaron que un cartel de personas desaparecidas —aparecido en la serie— indicaba que Will tenía 12 años.

“Joyce dice que Will tenía 11, ¿pero no tenía 12 cuando lo llevaron al Upside Down?”, publicó un espectador. Otra respuesta fue más tajante: “Este ‘birthdaygate’ es una locura porque Will tenía 12, no 11”.

La denominación “birthdaygate” hace referencia a un desliz anterior sobre la fecha de cumpleaños del personaje: en el segundo capítulo de la cuarta temporada, que transcurre el 22 de marzo, ningún otro personaje recuerda la efeméride, desencadenando comentarios sobre si sus amigos y familiares la habían olvidado por completo.

Joyce Byers menciona la edad equivocada de Will durante el secuestro, contradiciendo los carteles y el canon establecido en temporadas anteriores (Netflix)

Tras el episodio, Matt Duffer, creador de la serie, reconoció el error en una entrevista con Variety en junio de 2022. “La respuesta honesta es que, igual que los personajes de la serie, también se nos olvidó el cumpleaños de Will”, sostuvo.

Consultado sobre la posible solución, agregó: “Ahora debatimos si corregimos la fecha de cumpleaños de Will o aceptamos que fue una negligencia muy triste”.

Ross Duffer complementó en la misma charla que la opción de cambiar el cumpleaños a otra fecha, como el 22 de mayo, estaba siendo considerada, ya que imaginar que todos olvidaron el aniversario del personaje resultaba “demasiado cruel”.

En paralelo a los fallos de continuidad, surgieron teorías sobre la trama de la nueva temporada, particularmente en relación al personaje Vecna y la conexión de los acontecimientos del pasado con el presente de Hawkins.

Los fanáticos detectaron una posible pista en un volante repartido por Joyce en un flashback, que promocionaba la obra de teatro Oklahoma! dirigida por su personaje y fechada el 6 de noviembre de 1959.

Una joven Joyce Byers aparece en un recuerdo de Vecna repartiendo volantes para una obra escolar (Netflix)

La coincidencia con la fecha en que Will Byers fue secuestrado por Vecna —el 6 de noviembre de 1983— provocó especulaciones acerca de un posible motivo relacionado con sus padres y su vínculo con los acontecimientos paranormales de la ciudad.

Por ahora, los espectadores esperan saber cómo se resolverán esos hilos sueltos en los dos volúmenes restantes de la quinta temporada de Stranger Things.