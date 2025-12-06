Entretenimiento

Miles Teller sorprende con su transformación en la biopic de Michael Jackson que cuenta con el aval de la familia

El actor se mete en la piel de John Branca y revela cómo el equipo de maquillaje y la supervisión de la familia Jackson han sido clave para lograr una caracterización que ya es viral en redes sociales

Guardar
La biopic de Michael Jackson

La película biográfica “Michael”, que narra la vida y legado de Michael Jackson, ha captado la atención del público no solo por su prometedor elenco y nivel de producción, sino también por la llamativa transformación de sus actores, especialmente Miles Teller. Este reconocido intérprete asumirá el papel de John Branca, mánager del icónico “rey del pop”. La expectativa ha ido creciendo de forma viral gracias a fotografías y comentarios sobre el aspecto físico de Teller en la cinta.

El actor, en conversación con ScreenRant, abordó las reacciones en torno a su aspecto, matizando que parte de ese cambio tan comentado se debe al trabajo de peluquería y maquillaje: “Es solo una peluca. No estoy muy presente, pero algunas personas me lo han comentado”.

La transformación física de Miles
La transformación física de Miles Teller para interpretar a John Branca en el biopic de Michael Jackson causa impacto en redes sociales (Lionsgate)

Aunque Teller toma un papel secundario dentro de la trama principal, su preparación y el riguroso proceso de caracterización destacan como ejemplo del compromiso de todo el equipo para lograr una representación creíble del entorno de Michael Jackson en distintas etapas de su vida artística. En la misma entrevista, Teller resaltó: “Hicimos algunas cosas. Sinceramente, el equipo de peluquería y maquillaje, la atención al detalle, obviamente, la familia de Michael está muy involucrada”.

El actor ha mostrado su entusiasmo, subrayando tanto los esfuerzos técnicos involucrados como el ambiente vivido durante el rodaje, lo que suma aún más expectativas en torno al resultado final.

Colaboración directa de la familia Jackson

La familia de Michael Jackson
La familia de Michael Jackson participa activamente en la producción de la película, garantizando fidelidad y respeto en la narrativa

Uno de los elementos que diferencia a “Michael” de otras biopics musicales es la profunda implicación del círculo más cercano al cantante en la producción. La película está respaldada por Lionsgate y producida en estrecha colaboración con la familia de Michael Jackson, un detalle que el propio Teller ha destacado al referirse a la atención y supervisión brindada en cuestiones vinculadas a peinados, maquillaje y caracterización.

Según el actor, “la familia de Michael está muy involucrada”, lo que ha supuesto no solo un control sobre la imagen y el tratamiento de la figura de Jackson, sino también una garantía de fidelidad en la narrativa y el enfoque que la película pretende ofrecer al público.

La implicación familiar resulta especialmente relevante si se consideran las controvertidas etapas de la vida de Michael Jackson, que incluyeron tanto logros profesionales como episodios complicados y controversias mediáticas. El enfoque se propone ser respetuoso y, al mismo tiempo, ofrecer una mirada amplia y honesta, siempre bajo la supervisión de quienes formaron parte del entorno personal y profesional más próximo al artista.

Elenco de alto perfil y el protagonismo de Jaafar Jackson

Jaafar Jackson, sobrino del rey
Jaafar Jackson, sobrino del rey del pop, asume el papel protagónico y sorprende por su parecido y preparación para encarnar a Michael (Lionsgate)

El reparto de “Michael” ha sido cuidadosamente seleccionado para garantizar interpretaciones convincentes y una reconstrucción verosímil de los personajes que rodearon la vida de Michael Jackson. Uno de los mayores atractivos del film recae sobre Jaafar Jackson, sobrino biológico del cantante, quien afronta el reto de encarnar a su tío en la pantalla grande. Su elección como protagonista ha sido recibida con gran atención por expertos y el público, tanto por la conexión genética directa con Michael como por la transformación física lograda, capaz de evocar la imagen y gestualidades del “rey del pop”.

Además de Jaafar Jackson, el elenco incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long en el rol de Katherine Jackson, Kendrick Sampson interpretando a Quincy Jones y Kat Graham como Diana Ross. Esta constelación de actores añade profundidad y variedad al relato, asegurando la presencia de figuras clave en la biografía de Michael.

Jafaar, su sobrino, que interpreta a Michael, la gente se va a volver loca. Se esforzó mucho... Tenía mucho del ADN natural de Michael Jackson, pero el tiempo que le dedicó, varios años antes de que las cámaras empezaran a rodar. Así que sí, estoy emocionado”, dijo Teller.

Desarrollo, obstáculos y retrasos en la producción

El estreno de la película
El estreno de la película biográfica 'Michael' se reprograma para el 24 de abril de 2026 tras superar obstáculos legales y regrabaciones

El proyecto cinematográfico de “Michael” no llegó de manera inmediata a los cines. Su desarrollo ha sido largo y laborioso. Desde las primeras etapas, la producción se encontró con desafíos que retrasaron el calendario inicial. Originalmente, el estreno estaba previsto para octubre de 2025, pero diversas complicaciones legales hicieron necesario regrabar algunas escenas clave, lo que desembocó en una replanificación de la agenda. De este modo, la fecha definitiva para el lanzamiento ha quedado fijada para el 24 de abril de 2026, según la información facilitada por Lionsgate.

Durante ese periodo de dificultades, la resolución de asuntos legales y la constante búsqueda de una sensibilidad adecuada para abordar etapas controvertidas en la vida de Michael Jackson han marcado el proceso. La dirección de Antoine Fuqua ha asumido la responsabilidad de equilibrar una celebración de la música y la carrera del cantante con la honestidad narrativa que exige un biopic de su calibre.

Recepción del avance y expectación de cara al estreno

El lanzamiento del tráiler y las primeras imágenes han generado una respuesta entusiasta tanto en las redes sociales como entre los expertos en cine y música. Si el revuelo provocado por el avance es un indicador, “Michael” se perfila como una de las cintas biográficas más comentadas y esperadas de los últimos años. Voces especializadas han señalado el potencial del filme dirigido por Fuqua para rendir homenaje y, simultáneamente, ofrecer una revisión compleja y matizada de uno de los íconos culturales más influyentes del siglo XX.

Dentro de esta anticipación, ha resultado especialmente notable la atención recibida por Jaafar Jackson como Michael, producto de la transformación física y la labor actoral dedicada durante años de preparación antes de iniciar las grabaciones. El eco mediático, las reacciones a las primeras imágenes y el respaldo familiar posicionan a “Michael” como un fenómeno cinematográfico ineludible para 2026, con la promesa de llevar al espectador por un recorrido desde los días de los Jackson Five hasta el estrellato y las polémicas que definieron la vida de un artista irrepetible.

Temas Relacionados

EntretenimientoMichael JacksonMilles TellerNewsroom BUE

Últimas Noticias

Ashton Kutcher sorprende a sus fans al convertirse en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

El actor de “El efecto mariposa” deja atrás el bullicio de Hollywood para enfocarse en su bienestar, logrando un impresionante nivel en una de las artes marciales más exigentes del mundo

Ashton Kutcher sorprende a sus

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

El director italiano presentó al pontífice fragmentos de su nuevo monólogo sobre San Pedro, en un encuentro donde conversaron sobre cine, literatura y fe

Así fue el encuentro del

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”

Su amistad con la artista terminó convirtiéndose en una herida profunda y, al mismo tiempo, en la inspiración emocional que transformó una balada en un símbolo de consuelo

Quién fue Gregory Natal, el

La película de “Peaky Blinders” confirma su fecha de estreno en Netflix

La plataforma reveló el póster oficial, con Cillian Murphy retomando su icónico rol como Tommy Shelby

La película de “Peaky Blinders”

El duro pasado de Michael Landon: de vivir una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Tras crecer entre el miedo y la humillación, el actor detrás de Charles Ingalls canalizó su pasado en relatos familiares que defendían la empatía, la fe y el valor de una comunidad unida

El duro pasado de Michael
DEPORTES
FIFA confirmó el fixture completo

FIFA confirmó el fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

Días, horarios y sedes de los tres partidos de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026: el posible camino hasta la final

LeBron James cortó una histórica e inusual racha de casi 20 años y más de 1.200 partidos

El singular debate sobre la cantidad de títulos de Messi que se abrió tras ganar la Conferencia Este con el Inter Miami

TELESHOW
Cami Homs celebró su cumpleaños

Cami Homs celebró su cumpleaños en la recta final de su embarazo: del festival de luces a su llamativo look

Los secretos del vestido de novia de Rocío Pardo y la conexión especial con su diseñadora: “Fue un proceso muy cálido”

Yanina Latorre contó cómo se prepara para MasterChef Celebrity: “Me duele la espalda de tanto cocinar”

Espíritu de cuento de hadas, clima hogareño y el rol de Rufina: así será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Carlos Casella, de los años de under con El Descueve a la química en escena con Griselda Siciliani: “Siempre me dejaron volar”

INFOBAE AMÉRICA

Así fue el encuentro del

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”

La historia del canelazo: la bebida andina ícono de las fiestas de Quito

La obra de Renoir expoliada por los nazis y restituida a la familia de su legítimo dueño fue subastada en París