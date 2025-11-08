Quién es Jaafar Jackson, el sobrino de raíces colombianas de Michael Jackson que protagoniza la película biográfica de su tío en el cine

El actor y cantante Jaafar Jackson, quien dará vida al ‘Rey del Pop’ en la gran pantalla, lleva parte de Colombia en su historia personal gracias a su madre bogotana - crédito montaje @jaafarjackson/ Instagram - L. Cohen/WireImage

La aparición de Jaafar Jackson en el primer tráiler de la esperada biopic sobre Michael Jackson ha generado un renovado interés mundial, no solo por la fidelidad con la que encarna al “Rey del Pop”, sino también por su historia personal, marcada por raíces colombianas y una vida entre dos continentes.

El joven de veintinueve años, hijo de Jermaine Jackson y de la bogotana Alejandra Rodríguez Martínez, ha sido elegido para dar vida a su tío en la gran pantalla con la película Michael, en una producción que promete recorrer desde los días de los Jackson Five hasta la consagración global del artista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La vida de Jaafar Jackson está profundamente ligada a la dinastía musical más famosa del siglo XX, pero su historia familiar tiene un matiz latinoamericano poco conocido.

Su madre, Alejandra Rodríguez Martínez —conocida en el entorno familiar como Alejandra Jackson—, llegó a Estados Unidos desde Bogotá cuando tenía once años, acompañada de su madre y su hermano menor. El destino la llevó a estudiar en una escuela de Beverly Hills, donde un mánager, amigo cercano de Jackie Jackson, buscaba una joven latina para un grupo musical. Aunque Alejandra no tenía experiencia como cantante, su talento para el baile y su carisma la hicieron destacar, según relató en una entrevista con Los Informantes en 2018.

El papel de Michael Jackson recaerá en su sobrino Jaafar, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Rodríguez Martínez - crédito @alejandrajackson/ X

La relación de Alejandra con la familia Jackson se profundizó cuando, tras una primera relación difícil con Randy Jackson, el hermano menor de la agrupación, se convirtió en madre a los dieciocho años.

Su primer hijo nació en Estados Unidos, pero el segundo, Randy Jackson Jr., llegó al mundo en Bogotá, en medio de una etapa marcada por la incertidumbre y el deseo de encontrar un lugar seguro para su familia. Alejandra intentó establecerse en Saravena, Arauca, pero la situación se tornó peligrosa cuando Randy fue secuestrado brevemente por la guerrilla del ELN, que finalmente lo liberó tras convencerlos de que era un pastor cristiano estadounidense y no una celebridad internacional.

El riesgo persistente llevó a que el embajador de Estados Unidos en Colombia interviniera, advirtiendo a Alejandra que debía abandonar el país de inmediato junto a sus hijos, ya que existía una amenaza directa contra ellos.

Alejandra, nacida en Bogotá, fue madre en Estados Unidos; su hijo Jaafar encarna ahora al ‘Rey del Pop’ en el cine - crédito @alejandrajackson/ Instagram

Así, la familia se instaló en la mansión de Katherine Jackson en Los Ángeles, donde Alejandra residió durante veintidós años. En ese entorno, se reencontró con Jermaine Jackson, quien se convirtió en su esposo y padre de tres de sus hijos: Jaafar, Jermajesty y el adoptado Dante. Todos los hijos de Alejandra llevan el apellido Jackson y crecieron en un ambiente donde la fama y la música eran parte de la vida cotidiana.

La infancia de Jaafar y sus hermanos estuvo marcada por la convivencia en la mansión Jackson y las visitas al mítico rancho Neverland, que Michael Jackson adquirió en 1988 por 17,5 millones de dólares.

Jaafar Jackson, de ascendencia colombiana, protagoniza la nueva biopic de Michael Jackson, cuyo estreno mundial está programado para abril de 2026 - crédito @alejandrajackson/ Instagram

Alejandra describió el lugar como un espacio de fantasía, donde Michael aconsejaba a sus sobrinos: “No pierdan el corazón del niño”, según relató a Los Informantes. Sin embargo, la notoriedad también trajo dificultades, especialmente durante las controversias que rodearon a Michael en la década de 1990. Alejandra recordó que debió retirar a sus hijos del colegio debido a los comentarios dolorosos que recibían por su parentesco con el artista.

La muerte de Michael Jackson en 2009, apenas dos semanas antes de su planeado regreso a los escenarios, fue un golpe devastador para la familia. El funeral, seguido por cerca de dos mil quinientos millones de personas en todo el mundo, marcó el momento más triste en la vida de sus sobrinos, quienes heredaron no solo el apellido, sino también el peso de un legado artístico sin precedentes.

Tras la separación de Alejandra y Jermaine en 2003, ella optó por la independencia y se dedicó a su pasión por el diseño de modas, mientras sus hijos continuaron forjando su propio camino. Jaafar, en particular, ha buscado construir una carrera basada en su talento, más allá de la influencia familiar. En 2019 debutó como solista con el tema Got Me Singing, incursionando en el pop y el R&B, pero su participación en la biopic de Michael Jackson representa su primer gran papel como actor.

El primer tráiler revela a Jaafar Jackson interpretando a Michael Jackson en diferentes etapas, desde los Jackson Five hasta el icónico videoclip de Thriller - Créditos: Instagram/@jaafarjackson)

El proceso de selección para interpretar a Michael fue riguroso y se extendió durante casi dos años. Jaafar debió superar pruebas de canto, baile y actuación, hasta que la aprobación definitiva llegó de la mano de Katherine Jackson, que, al verlo, afirmó que él podía encarnar perfectamente a su hijo. El director Antoine Fuqua destacó que Jaafar “logró capturar el espíritu y la energía” del intérprete de Billie Jean, según declaró a Milenio.

El elenco de la película incluye a Kendrick Sampson como Quincy Jones, Miles Teller como John Branca, Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, Jessica Sula como LaToya Jackson, Larenz Tate como Berry Gordy y Kat Graham como Diana Ross. La producción, que llegará a los cines el 24 de abril de 2026, según anunció Universal Pictures, abarcará desde los inicios de Michael en The Jackson Five hasta su consolidación como solista, mostrando los momentos más emblemáticos de su carrera y su impacto en la cultura popular.

La película biográfica de Michael Jackson contará con un elenco destacado que incluye a Kendrick Sampson, Miles Teller, Colman Domingo, Nia Long y Jessica Sula, entre otros- crpedito Captura de tráiler oficial Universal Pictures / YouTube

El primer tráiler, de poco más de un minuto, muestra a Jaafar Jackson transformado en su tío en distintas etapas: desde sesiones de grabación junto a Quincy Jones, con el tema Wanna Be Startin’ Somethin’ de fondo, hasta recreaciones de actuaciones en estadios y el icónico videoclip de Thriller. Las imágenes han sido recibidas con entusiasmo en redes sociales, donde los internautas han elogiado la sorprendente similitud física y gestual de Jaafar con Michael, así como la fidelidad con la que reproduce los movimientos y la estética de cada época.