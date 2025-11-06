Entretenimiento

La biopic de Michael Jackson revela su primer adelanto

Jaafar Jackson, sobrino del “Rey del pop”, protagoniza la película que se estrenará el próximo año

Primer vistazo a Jaafar Jackson como Michael Jackson en su esperada biopic

Lionsgate publicó el primer vistazo oficial de Michael, la esperada biopic que retrata la vida del popular “Rey del Pop”. El primer tráiler del largometraje dirigido por Antoine Fuqua fue presentado este 6 de noviembre, en medio de una ola de expectativa por el ambicioso proyecto.

La película que aborda la faceta artística y la intimidad de Michael Jackson llegará a los cines el 24 de abril de 2026, tras haber cambiado su fecha original de estreno del 3 de octubre de 2025, según informó Variety.

El adelanto, de un minuto de duración, abre con Jackson en el estudio acompañado del productor Quincy Jones —interpretado por Kendrick Sampson— mientras se escuchan las palabras: “Sé que has esperado un largo tiempo por esto. Los tracks están listos, las canciones están listas. Empecemos desde el inicio“.

Jones, quien descubrió a Jackson cuando solo tenía 12 años, acompaña al protagonista con un mensaje de motivación que atraviesa todo el material: “Honra el pasado y abraza el futuro“.

Michael: película biográfica de Michael
Michael: película biográfica de Michael Jackson (Lionsgate)

Noticia en desarrollo...

