De El Padrino III a Landman: Andy García reflexionó sobre su carrera, su familia y los cambios del entretenimiento

La temporada 2 de Landman profundiza en las disputas por el control del imperio energético de los Norris, las presiones de M-Tex Oil y las tensiones familiares que se agudizan tras la muerte de Monty Miller, reconfigurando alianzas y cuotas de poder en el corazón petrolero de Texas (Paramount Pictures/YouTube)

Andy García, actor cubanoamericano de 69 años, compartió con The Times su entusiasmo por haber sido convocado por Taylor Sheridan para la serie Landman, además de reflexionar sobre su identidad, su trayectoria y la transformación de la industria del entretenimiento.

“Si recibes una llamada de Shakespeare y te dice: ‘Quiero escribir esta obra para ti’, le respondes: ‘Todavía no la he leído, pero acepto sin pensarlo’”, relató García acerca de la invitación de Sheridan, creador de Yellowstone y Lioness, quien escribió para él el papel de Gallino, un capo de cártel de origen cubano.

De los inicios en Hollywood al impacto televisivo

García profundizó sobre los cambios en la industria. Destacó que al comienzo de su carrera el poder pertenecía a directores visionarios como Brian de Palma, quien lo eligió para Los intocables en 1987, Ridley Scott y Francis Ford Coppola, quien lo seleccionó para El Padrino III en 1990.

De la mano de directores como Francis Ford Coppola en sus inicios, García analizó su camino en Hollywood y cómo su participación en Landman refleja el nuevo protagonismo del streaming (REUTERS)

Subrayó a The Times que “ahora la televisión, y no el cine, es cada vez más el lugar donde las grandes bestias campan a sus anchas” y reconoció la habilidad de Sheridan para crear proyectos exitosos.

Legado latino, familia y ética

En Landman, el actor interpreta a Gallino, un villano con raíces cubanas en un entorno marcado por el auge petrolero en el oeste de Texas. El personaje fue concebido en homenaje a la herencia del actor.

“Sé quiénes son esos tipos. No los conozco personalmente, pero sé cómo funciona ese sistema. Crecí en el sur de Florida con narcóticos ilegales que llegaban del Caribe o Sudamérica. Taylor mencionó que la cultura de los cárteles estaba presente en la Cuenca Pérmica; es fácil entrar y salir porque está en medio de la nada”, explicó a The Times.

Destacó la autenticidad de la serie y la complejidad de su personaje, quien aparece primero salvando al jefe petrolero Tommy Norris (Billy Bob Thornton) y en la segunda temporada interactúa con Cami Miller, papel de Demi Moore.

García resalta la autenticidad de Landman y la complejidad de su personaje, inspirado en su herencia cubana y el entorno texano (Captura de video: YouTube/Paramount Pictures)

Sobre la percepción de que las series de Sheridan apelan a sectores conservadores en Estados Unidos, García descartó vínculos partidarios: “No me meto en eso en absoluto. No creo que el programa tenga nada que ver con las tendencias políticas”.

Nacido en La Habana como Andrés Arturo García Menéndez, emigró con su familia a Miami tras la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961. “Estas personas llegaron como exiliados políticos de un régimen que les había quitado todo: sus casas, sus finanzas, sus negocios”, enfatizó sobre sus padres, quienes fundaron un exitoso negocio de perfumes en Miami.

“Mi ética de trabajo y mi devoción a la familia vienen directamente del ejemplo de mis padres”, expresó. Casado con Marivi Lorido desde hace más de cuatro décadas y padre de cuatro hijos adultos, García resaltó la importancia de la familia y los valores heredados.

Cine propio y legado en Hollywood

Recientemente, interpretó a Ramón Grau, expresidente de Cuba, en Pedro Pan, película que narra el éxodo de 14.000 niños enviados a la arquidiócesis de Miami tras la revolución cubana, en un intento de protegerlos de la influencia del régimen.

En 2005 dirigió y protagonizó The Lost City, filme sobre la revolución cubana en el que participaron Dustin Hoffman y Bill Murray. García relató: “Dije: ‘Todos cobran USD 5.000 a la semana’, y Dustin dijo: ‘Lo haré con una condición: debes venir a la boda de mi hija’”, compromiso que cumplió desplazándose desde República Dominicana a Los Ángeles.

Con el apoyo de actores como Dustin Hoffman, Andy García vuelve al cine negro con Diamond, producción que demandó 15 años de trabajo (REUTERS)

Sobre Murray, recordó: “Él me dijo: ‘He leído tu guion; es uno de los materiales más interesantes que he leído en muchos años. Nadie va a ver esta película, pero me gustaría participar’”.

Hoffman y Murray también participan en Diamond, la próxima película de cine negro dirigida por García, cuya financiación requirió 15 años. “Hay que ser como un perro con un hueso. No soy el único: muchas películas de directores muy importantes tardan una eternidad en hacerse”, resaltó, recordando que Coppola esperó 30 años para estrenar Megalópolis.

El actor confesó que El Padrino de Coppola fue su principal inspiración para ser actor, por lo que protagonizar la tercera entrega resultó “una experiencia utópica” a pesar de las críticas. “Es difícil estar a la altura de El Padrino I y II, que podrían ser las dos mejores películas jamás hechas“.

García anticipó la posibilidad de una nueva película de Ocean’s y valoró la influencia de El Padrino en su carrera actoral (REUTERS)

Sobre la versión reajustada de 2020, expresó que “los cambios son lo que Francis quería y creo que probablemente sea una mejor película”.

En el final de la entrevista García anticipó a The Times la posibilidad de una nueva película de Ocean’s: “Hay un guion y Warner Bros quiere hacerlo”.