Los fans de ‘Yellowstone’ están de enhorabuena: regresa la serie sobre la industria petrolera que mezcla ‘Succession’ con el cine de gángsters

#Landman, la nueva serie original de Taylor Sheridan llega en exclusiva a ShyShowtime

La segunda temporada de Landman: Un negocio crudo ha llegado a SkyShowtime, consolidando la apuesta de la plataforma por el universo televisivo de Taylor Sheridan, creador de Yellowstone.

La serie, que ha contado con una notable expectación tras el éxito de su primera entrega, mantiene a Billy Bob Thornton como protagonista, acompañado en esta ocasión por figuras como Demi Moore, Andy García y Sam Elliott.

Thornton, que interpreta a Tommy Norris, ha recibido incluso una nominación a los Globos de Oro por este papel, lo que subraya el impacto de la producción en la industria.

De qué va ‘Landman’

La trama de esta nueva temporada se sitúa de nuevo en el oeste de Texas, en un contexto marcado por el auge de la industria petrolífera. La serie explora las consecuencias sociales, económicas y personales derivadas del boom energético, mostrando cómo el petróleo transforma tanto el paisaje como la vida de quienes lo explotan.

La acción se desarrolla en ciudades en expansión, donde la riqueza repentina y la fragilidad de los equilibrios de poder son elementos centrales. La historia sigue a Norris mientras afronta las crecientes presiones en M-Tex Oil y lidia con secretos que emergen en un entorno de tensión y ambición.

Billy Bob Thornton como Tommy Norris en la primera temporada de 'Landman'. Emerson Miller/Paramount+

El primer episodio de la segunda temporada, que llegó a España el 21 de noviembre, marca el inicio de una tanda de diez capítulos, con estrenos semanales en SkyShowtime.

La serie, basada en el pódcast Boomtown, refuerza su retrato de un territorio donde multimillonarios y trabajadores comparten un escenario tan prometedor como peligroso. La producción, que se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma, mantiene su apuesta por el drama familiar y empresarial, con un enfoque en la lucha por el poder y la supervivencia en un entorno hostil.

El desarrollo de los personajes y las nuevas incorporaciones

La segunda temporada de Landman: Un negocio crudo arranca tras la muerte de Morty Miller, interpretado por Jon Hamm, un hecho que deja a Tommy Norris en una posición de mayor poder dentro de la empresa, compartiendo responsabilidades con Cami, la viuda de Morty, a la que da vida Demi Moore.

La salida de Morty reconfigura el tablero de poder en M-Tex, situando a Cami en el centro de las tensiones empresariales, ya que muchos inversores la consideran incapaz de asumir el liderazgo.

Demi Moore, cuya presencia en la primera temporada fue casi testimonial, adquiere ahora un papel mucho más relevante. La actriz imprime al personaje de Cami una determinación y un espíritu combativo que enriquecen la dinámica de la serie. Moore y Thornton destacan por la química y el carisma que despliegan en pantalla, aportando solidez a la narrativa. Además, la llegada de Sam Elliott como T. L., el padre de Tommy, y la mayor presencia de Andy García en el papel de Gallino, jefe del cártel, amplían el abanico de tramas y conflictos.

Billy Bob Thornton en 'Landman: un negocio crudo' (SkyShowtime)

La serie también sigue la evolución de Cooper Norris, el hijo mayor de Tommy, que continúa su proyecto de prospección independiente iniciado en la primera temporada. Esta subtrama, aunque secundaria, mantiene el interés y la empatía del público, al mostrar las dificultades y la perseverancia de un joven emprendedor en un entorno adverso.

Recepción y estilo de la serie

La propuesta de Taylor Sheridan se caracteriza por un enfoque directo y sin pretensiones, centrado en el entretenimiento y en la representación de la América profunda.

La serie destaca por su ambientación en Texas y por el uso de arquetipos clásicos del drama estadounidense, como el hombre endurecido por la vida y la exaltación de valores tradicionales. Billy Bob Thornton encarna a un ejecutivo petrolero que rechaza mostrar emociones y cuya filosofía se resume en la consigna “perfora, nene, perfora”.

Demi Moore, por su parte, sobresale en el papel de Cami Miller, aportando una presencia fuerte y decidida que equilibra la rudeza de Thornton. La interacción entre ambos personajes, así como la introducción de nuevas figuras como el padre de Tommy y el jefe del cártel, enriquecen la narrativa y amplían el espectro de conflictos.

Billy Bob Thornton y Demi Moore en 'Landman: Un negocio sucio' (SkyShowtime)

La serie, que ha sido un éxito de audiencia, mantiene su apuesta por un drama familiar y empresarial de gran escala, aunque no siempre destaca por la complejidad de sus tramas. Algunos ‘subargumentos’, como el de la exmujer de Tommy, Angie, se desarrollan en clave de comedia absurda, mientras que la línea de espionaje corporativo de Cami resulta poco elaborada. Sin embargo, el atractivo de la serie reside en su capacidad para entretener y en la fuerza de sus personajes principales.

La segunda temporada de Landman: Un negocio crudo se compone de diez episodios, con una duración aproximada de cincuenta minutos cada uno, y se emite semanalmente en SkyShowtime. La producción refuerza la posición de la plataforma como referente para los seguidores del universo de Taylor Sheridan, que incluye otros títulos como Yellowstone, Mayor of Kingstown y Tulsa King.