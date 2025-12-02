Paramount expandirá el universo de “Sonic the Hedgehog” con una nueva cinta para 2028

Paramount apuesta por agrandar la franquicia de "Sonic the Hedgehog". (Captura de video)

Paramount Pictures ha puesto el pie en el acelerador para expandir uno de sus universos más rentables: Sonic the Hedgehog.

El estudio anunció la llegada de un “Sonic Universe Event Film” a los cines el 22 de diciembre de 2028, un proyecto que promete convertirse en uno de los estrenos familiares más esperados de la década.

Aunque no se revelaron detalles específicos sobre la trama, el título preliminar anticipa que se tratará de una película de gran escala dentro del popular universo del erizo azul.

El nuevo proyecto será completamente independiente de Sonic the Hedgehog 4, película ya programada para estrenarse el 19 de marzo de 2027.

La cuarta entrega de "Sonic the Hedgehog" se estrenará en 2027. (Paramount Pictures y Sega of America, Inc. vía AP)

Esto significa que Paramount no solo continúa la historia principal iniciada en 2020, sino que prepara una expansión paralela para capitalizar el éxito de la franquicia, que desde su debut en live-action ha generado más de mil millones de dólares en la taquilla global.

La película será producida por Neal H. Moritz, el mismo responsable de los tres primeros éxitos de Sonic, cuya visión convirtió al personaje de Sega en una de las propiedades más sólidas del estudio.

Su continuidad al frente del nuevo proyecto deja claro que Paramount confía en mantener la fórmula que ha impulsado la popularidad del erizo y sus aliados, tanto entre las nuevas generaciones como entre los fans más nostálgicos de los videojuegos.

Aunque Paramount mantiene el secretismo habitual en torno a sus grandes estrenos, la denominación “Event Film” ha despertado una ola de especulaciones.

La expansión del universo de Sonic podría significar la presentación de más personajes de Sega. (Captura de video)

En la industria se interpreta como una señal de que la película podría reunir a múltiples personajes del universo de Sega o explorar arcos narrativos de mayor escala, posiblemente con elementos multiversales, cruces entre sagas o la introducción de nuevas versiones de héroes y villanos clásicos.

Tras la incorporación de personajes como Tails, Knuckles y Shadow en las entregas previas, la posibilidad de ver un gran elenco adquiere cada vez más fuerza.

El anuncio llega en un momento en que Sonic atraviesa uno de los mejores ciclos mediáticos de su historia moderna. Más allá del cine, la franquicia continúa expandiéndose con series animadas, nuevos videojuegos y campañas globales.

El estreno de 2028 se posiciona así como la culminación de un plan mayor: transformar a Sonic en el eje de un universo cinematográfico sostenido, similar a otras franquicias multimillonarias.

La quinta película de Sonic estará desvinculada de la historia de la cuarta entrega. (Captura de video)

Pese a que el foco del anuncio estuvo puesto en Sonic, Paramount también aprovechó para revelar otros movimientos significativos en su calendario, entre ellos una nueva película de Las tortugas ninja programada para el 17 de noviembre de 2028.

No obstante, para el estudio, el valor estratégico del erizo azul es evidente: desde su primera aparición en live-action, Sonic se ha convertido en una mina de oro tanto en taquilla como en productos derivados.

Además, el estudio confirmó que la cinta original Top Gun regresará a los cines el 13 de mayo de 2026 para celebrar su 40 aniversario.