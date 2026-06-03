Actor de “How I Met Your Mother” recibe condena de 32 años tras ser hallado culpable de intento de asesinato y violación

Nick Pasqual recibió una condena de 32 años de prisión por el intento de asesinato de su exnovia, la maquilladora Allie Shehorn, en Los Ángeles (Captura de video)

Nick Pasqual fue condenado el martes a 32 años de prisión de por vida por el apuñalamiento de su exnovia, la maquilladora de Hollywood Allie Shehorn, en un caso que las autoridades describieron como un ejemplo extremo de violencia doméstica.

El fallo fue dictado en el Tribunal de San Fernando, en Los Ángeles, tras un juicio de dos semanas en el que el jurado deliberó apenas una hora y media antes de declarar a Pasqual culpable de los seis cargos en su contra.

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El actor de 36 años, conocido por una aparición en la serie How I Met Your Mother, fue hallado culpable de intento de asesinato, violación con uso de la fuerza, robo en primer grado con allanamiento de morada, tres cargos de agresión a pareja o cónyuge, y uso de arma blanca en un contexto de violencia doméstica.

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2024, cuando el acusado irrumpió en el domicilio de Shehorn en el barrio de Sunland, en Los Ángeles, alrededor de las 4:30 de la madrugada y la apuñaló más de 20 veces.

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El jurado declaró culpable al actor de "How I Met Your Mother" por seis cargos, incluidos intento de asesinato, violación con fuerza y robo con allanamiento (Captura de video)

Según declaró la propia víctima durante el juicio, recogido por ABC7, Nick Pasqual derribó a golpes la puerta de su habitación.

“Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros en esa puerta y la derribó”, relató. “Corrí al baño porque pensé que había otro cerrojo en esa puerta”.

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Allie Shehorn, quien ha trabajado como maquilladora en producciones como Mean Girls, Babylon y Rebel Moon, subió al estrado con cicatrices visibles en el cuello y los brazos. Días antes del ataque, había solicitado una orden de alejamiento contra Pasqual, según informó el Los Angeles Times.

Una amiga de la víctima, Christine White, fue quien la encontró tras el ataque. “Le dije que mantuviera la mano en la garganta para detener el sangrado”, declaró.

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Allie Shehorn fue apuñalada más de 20 veces por Nick Pasqual la madrugada del 23 de mayo de 2024 en el barrio de Sunland, California (Facebook)

La víctima sufrió heridas en la garganta, la espalda, el pecho y las muñecas. Fue sometida a una cirugía de emergencia de 14 horas y permaneció varios días en cuidados intensivos.

Entre los procedimientos realizados se incluyó la reparación de tendones seccionados en el brazo derecho.

Otro amigo de la víctima, Jed Dornoff, contó a People que Nick Pasqual fue arrestado por primera vez por violencia doméstica el 18 de mayo de 2024 y liberado tras pagar una fianza de 50.000 dólares. “En cuanto pagó la fianza, fue tras ella”, afirmó.

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Tras el ataque, el hombre huyó de California y fue detenido en un puesto de control fronterizo entre Estados Unidos y México en Sierra Blanca, Texas, antes de ser extraditado a Los Ángeles.

La víctima, reconocida maquilladora de Hollywood que trabajó en diversas producciones, testificó con cicatrices durante el juicio (Instagram)

El fiscal del distrito Nathan J. Hochman celebró la sentencia en un comunicado. “Allie Shehorn sobrevivió de manera milagrosa y se paró con valentía ante su agresor en el tribunal para testificar sobre la brutalidad que soportó“, dijo.

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Y agregó en el pronunciamiento: “Su testimonio fue clave para lograr un veredicto de culpabilidad y que Pasqual no pudiera quedar libre para hacerle daño a alguien más”.

Hochman también advirtió que el caso pone en evidencia que “la violencia doméstica prospera cuando sus víctimas viven con miedo y guardan silencio”, y que puede escalar hasta convertirse en una amenaza para la vida.

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Tras cometer el ataque, Nick Pasqual fue capturado en la frontera de Texas tras huir de California, y luego extraditado a Los Ángeles (Captura de video)

Nick Pasqual, quien además tuvo papeles no acreditados en Rebel Moon - Part One: A Child of Fire y en el biopic Jobs, había declarado inocente en marzo del año pasado.