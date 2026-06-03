Cara Delevingne contó cómo empezó a vender drogas a los 14 años en plena espiral de consumo: “Vendía la mitad, consumía el resto”

Cara Delevingne confesó que comenzó a vender drogas a los 14 años para costear su propio consumo y enfrentar la dependencia (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Cara Delevingne reveló que comenzó a vender drogas a los 14 años para poder consumirlas sin costo, en el marco de una etapa que describió como una espiral de dependencia que se prolongó hasta su entrada a un programa de 12 pasos en 2022.

La modelo y actriz británica, hoy de 33 años, habló sin filtros sobre su historia con las sustancias durante una reciente aparición en el programa Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper.

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En esa entrevista, detalló cómo inició su relación con las drogas desde la adolescencia, motivada, según ella misma explicó, por la búsqueda de conexión y el deseo de escapar de la presión emocional que cargaba en aquel entonces.

“Porque no tenía dinero en ese momento, empecé a comprar drogas para venderlas y para consumirlas”, relató al programa. “Cuando compraba las drogas para vender, las consumía todas yo sola. No todas. Vendía la mitad, consumía el resto. Básicamente tenía las drogas gratis. No era una gran narcotraficante”.

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Delevingne explicó que uno de los signos que le indicó que tenía un problema fue la forma en que consumía: “Supe que era malo cuando empecé a consumirlas sola y cuánto me gustaba eso. Y cuánto sabía que la gente no me juzgaba por ello y que yo podía juzgarme a mí misma, y que podía desaparecer”.

La modelo británica relató en "Call Her Daddy" cómo la presión emocional y la búsqueda de conexión la llevaron a iniciarse en las drogas durante la adolescencia (Captura de video)

La artista, reconocida por su trabajo en Paper Towns y Suicide Squad, señaló que el consumo respondía también a una necesidad de alivio emocional.

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“Amaba lo que me hacían sentir las drogas. Amaba no tener que pensar en mi madre. Amaba no tener que sentir la presión de no ser buena en la escuela, de no sentirme suficiente ni de amarme a mí misma. Todo eso desaparecía”, declaró al mismo programa.

La escalada del consumo llegó a un punto crítico cuando empezó a consumir ácido “todos los días” y sufrió alucinaciones perturbadoras.

“Pensé que mi padre era Dios y mi madre era el diablo y que tenía que matarla para salvar el fin del mundo. O sea, perdí la cabeza”, recordó en la entrevista.

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Cara Delevingne ingresó al programa de 12 pasos en 2022, luego de que circularan fotografías que la mostraban visiblemente desorientada en el aeropuerto de Van Nuys, en California.

La actriz detalló que su consumo de drogas se intensificó hasta el punto de experimentar alucinaciones diarias con ácido (EFE/ Facundo Arrizabalaga)

Según indicó Call Her Daddy, fue durante el festival Burning Man ese mismo año cuando tomó la decisión definitiva de dejar las drogas.

Estando sola en una habitación de hotel, sonó de forma aleatoria una canción que habían puesto en el funeral de un amigo fallecido por sobredosis.

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“En ese momento fui como: ‘¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo?’. Y tiré todas las drogas por el inodoro”, relató.

En declaraciones recogidas previamente por Vogue, la también cantante había explicado su elección de ese tipo de programa: “Antes siempre buscaba la solución rápida, ir a un retiro de una semana o a un curso sobre trauma, y eso ayudaba un momento, pero nunca llegaba al fondo, a lo más profundo”.

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Actualmente, Cara Delevingne lleva cuatro años sin consumir.

El ingreso de Cara Delevingne al programa de 12 pasos en 2022 se produjo después de ser fotografiada visiblemente desorientada en un aeropuerto estadounidense (Backgrid/The Grosby Group)

Cara Delevingne reveló que estuvo cerca de quitarse la vida

En la misma conversación con Call Her Daddy, Delevingne abordó otro capítulo de ese período: la ideación suicida que la acompañó en plena cima de su carrera.

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“La ideación suicida volvió cuando estaba en mi punto más alto de fama. Cuando se supone que debía ser la más feliz, y me sentía más culpable, y sentía que no merecía nada de eso, y estuve muy cerca de quitarme la vida”, confesó.

La modelo indicó que la música fue lo que en ese instante le devolvió la claridad. “La música en ese momento realmente me salvó”, señaló. La canción que sonó al azar en aquel cuarto de hotel fue también el detonante de su decisión de buscar ayuda.

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Otro factor central en su recuperación fue el reencuentro con quien hoy es su pareja desde hace cuatro años, identificada como Minke.

El apoyo de su actual pareja, Minke, y la honestidad sobre su adicción resultaron fundamentales para que Cara Delevingne lleve cuatro años sobria (Instagram/@minke)

“Fuimos al colegio juntas y desde el momento en que nos reencontramos fui como: ‘Por favor, me haces sentir segura’. Y eso es algo que no había sentido y que me aterra mucho más que el amor, porque en ese momento me di cuenta de lo grave que estaba”, contó al programa de Cooper.

Delevingne agregó que la honestidad fue una pieza central de ese proceso. “Fui honesta con ella desde el principio. Le dije: ‘Tengo un problema’”, concluyó.