Un futbolista de 22 años sufrió un ACV tras un partido y está internado en terapia intensiva

El futbolista Lautaro Fagioli sufrió un ACV y quedó internado en terapia intensiva

El futbolista santafesino de 22 años, Lautaro Fagioli, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, y quedó internado en terapia intensiva en el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

Según La Capital, Fagioli integra el plantel que compite en la Liga Santafesina de Fútbol y el último domingo disputó el partido ante Central San Carlos por la Copa Santa Fe, donde logró avanzar a la tarcera fase del certamen provincial. Tras ese encuentro presentó complicaciones de salud que derivaron en una intervención médica y, ante el agravamiento del cuadro, fue trasladado de urgencia.

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El director del centro de salud, Bruno Moroni, detalló el estado clínico del jugador de Colón de San Justo: “Se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva, en asistencia mecánica respiratoria con drogas vasoactivas y pronóstico reservado”.

El club Colón de San Justo difundió un comunicado con un mensaje para el futbolista y su familia: “Toda la familia tricolor se suma al pedido de fuerzas para Lautaro. Acompañamos a él y a su familia en este momento, deseándole una pronta recuperación. Mucha fuerza, Lauti. Te esperamos muy pronto nuevamente dentro de una cancha”, según reprodujo La Capital.

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La Liga Santafesina convocó a una cadena de oración por la salud de Lautaro Fagioli

La Liga Santafesina también convocó a una cadena de oración por su salud y publicó: “¡Fuerzas Lauti! De parte de TodoLigaSF, nos unimos en cadena de oración por la salud de Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo, quien sufrió un ACV isquémico y se encuentra internado en el Hospital Cullen. Acá no importa de qué equipo seas, todos podemos aportar nuestro granito de arena con una oración para la mejora del jugador del Conquistador“.

Un adolescente fue herido en un partido de fútbol en La Plata

Santiago, un adolescente de 17 años fue hospitalizado tras una agresión ocurrida durante un partido de fútbol amateur en la villa deportiva del Club Peñarol de Mar del Plata, un caso que derivó en una denuncia policial, el reclamo de justicia de su familia y una causa en marcha mientras el joven espera una cirugía por una fractura nasal.

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Un partido recreativo en el Club Peñarol terminó con la intervención de profesionales de la salud y la policía (Fuente: 0223)

La familia sostuvo que el joven quedó inconsciente sobre el césped durante 25 minutos después de recibir tres golpes cuando estaba de espaldas al agresor. El ataque se produjo en un torneo de la categoría “+38”. Según 0223, el episodio ocurrió al mediodía del domingo, cuando Santiago había acompañado a su padre a un encuentro de veteranos.

El conflicto previo a la agresión, según la denuncia presentada en la Subcomisaría de Parque Hermoso comenzó cuando el padre de uno de los jugadores, señalado como un exboxeador reconocido de la ciudad, gritó desde fuera de la cancha: “Quebralo al 11”. Esa frase fue escuchada por Sergio, padre de Santiago, quien lo enfrentó verbalmente.

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La mamá de la victima, Valeria, relató que su hijo intervino para frenar la discusión. “Mi hijo intervino y le dijo que no insulte y que se vaya. Y mi marido ve que viene un jugador corriendo y de repente ve todo el barullo atrás de él. Se da vuelta y encuentra a mi nene en el piso. Parece que le dio una piña de un lado, otra del otro y cuando mi hijo estaba cayendo le dio una tercera trompada. Cayó desmayado y estuvo así 25 minutos”.

Valeria describió el impacto del episodio en su entorno familiar a 0223: “Jamás en la vida nosotros vivimos una situación así de violencia, que no nos dejó ni reaccionar. Él es una persona mayor de edad y mi hijo tiene 17 años. No tendría que pegarle a nadie abajo de un ring. Es una situación shockeante y muy angustiante”.

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