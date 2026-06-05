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Demandan a Gene Simmons y su esposa tras un accidente automovilístico ocurrido en 2024

Un conductor asegura haber sufrido lesiones y pérdidas económicas tras una colisión ocurrida en Los Ángeles en julio de 2024

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Gene Simmons y Shannon Tweed son señalados en una demanda por presuntas lesiones tras un choque. (Reuters)
Gene Simmons y Shannon Tweed son señalados en una demanda por presuntas lesiones tras un choque. (Reuters)

Gene Simmons y su esposa, Shannon Tweed, fueron incluidos en una demanda civil presentada por un conductor que asegura haber sufrido lesiones tras un accidente automovilístico ocurrido en julio de 2024 en la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con documentos judiciales citados por diversos medios estadounidenses, el demandante, identificado como Evan Brenner, sostiene que resultó lesionado cuando el vehículo que conducía se vio involucrado en una colisión con otro automóvil relacionado con la pareja.

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El incidente ocurrió sobre Sunset Boulevard, una de las principales avenidas de la ciudad californiana. Según la demanda, Brenner conducía un vehículo Tesla al momento del accidente.

En el escrito judicial afirma haber sufrido lesiones físicas de consideración y afectaciones a su sistema nervioso como consecuencia del impacto. Asimismo, señala que dichas lesiones le han provocado molestias, dolor y limitaciones posteriores al incidente.

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El hombre acusa a Gene Simmons como responsable de sus lesiones físicas. (Kirby Lee-Imagn Images)
El hombre acusa a Gene Simmons como responsable de sus lesiones físicas. (Kirby Lee-Imagn Images)

El demandante también sostiene que requerirá atención médica futura, incluyendo servicios de médicos, enfermeras y centros hospitalarios. De acuerdo con su versión, estos tratamientos podrían representar gastos médicos significativos en los próximos meses o años.

Además de las supuestas afectaciones físicas, el hombre argumenta que el accidente ha tenido consecuencias económicas debido a la imposibilidad de desempeñar sus actividades laborales con normalidad.

En la documentación presentada ante el tribunal, afirma haber experimentado una pérdida de ingresos derivada de las secuelas que atribuye al choque.

Como parte de la acción legal, el demandante solicita una compensación por daños generales, así como el reembolso de gastos específicos relacionados con atención médica, hospitalización, estudios diagnósticos, radiografías y otros costos asociados al tratamiento de las lesiones que asegura haber sufrido.

El demandante pide que Gene Simmons se haga cargo de los gastos médicos. REUTERS/Annabelle Gordon
El demandante pide que Gene Simmons se haga cargo de los gastos médicos. REUTERS/Annabelle Gordon

La demanda menciona tanto a Gene Simmons como a Shannon Tweed. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones realizadas por Tweed a medios de comunicación, el integrante de la banda KISS no se encontraba dentro del vehículo al momento del accidente.

En sus comentarios sobre el caso, Tweed indicó que el incidente fue de carácter menor y afirmó que no hubo personas lesionadas como resultado de la colisión. Según su versión, el único daño visible fue una afectación superficial en la pintura del automóvil del otro conductor.

La actriz y modelo también señaló que, tras el accidente, ambas partes intercambiaron información de contacto y datos relacionados con sus respectivas compañías de seguros, como suele ocurrir en este tipo de situaciones.

Shannon Tweed aseguró además que la interacción con Brenner después del incidente se desarrolló de manera cordial. Según explicó, mantuvieron comunicación por mensajes de texto y no recibió nuevas reclamaciones relacionadas con el accidente durante un periodo prolongado posterior a los hechos.

Shannon Tweed aseveró que tras el accidente, mantuvieron contacto con el afectado. (Kirby Lee-Imagn Images)
Shannon Tweed aseveró que tras el accidente, mantuvieron contacto con el afectado. (Kirby Lee-Imagn Images)

De acuerdo con sus declaraciones, la reciente presentación de la demanda representa la primera noticia que recibe sobre nuevas acciones vinculadas al incidente desde que ocurrió la colisión en 2024.

La esposa del músico manifestó igualmente que, en su opinión, el tono de la situación cambió después de que el conductor presuntamente identificara quiénes eran ella y su esposo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente resoluciones judiciales relacionadas con el caso ni una respuesta formal presentada ante el tribunal por parte de los demandados.

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