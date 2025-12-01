Los guitarristas de Aerosmith detallaron los tonos, métodos y el proceso creativo que definieron el estilo de la banda

“Dream On”, pieza clave del debut de 1973 y primer gran éxito de Aerosmith, se consolidó como una balada de rock histórica, marcada por uno de los riffs más reconocibles de la banda y por la interpretación vocal de Steven Tyler (Crédito: YouTube/HQVideoClassics)

Joe Perry y Brad Whitford, guitarristas de Aerosmith, compartieron en el Rick Beato Podcast una charla repleta de historias y reflexiones sobre la trayectoria, el sonido y la evolución creativa de la banda.

Durante la entrevista, ambos revelaron detalles hasta ahora desconocidos sobre la creación de riffs emblemáticos, la dinámica en el estudio y la permanente búsqueda de autenticidad en el rock clásico.

El arte del riff y la dinámica en el estudio

Perry subrayó la relevancia de los riffs en el género con el ejemplo de “Train Kept A-Rollin’”: “El riff de ese tema, desde la versión de los Yardbirds, es el pegamento que une generaciones de músicos”.

Whitford sumó otra experiencia sobre la dificultad de ese clásico: “En el Rock & Roll Hall of Fame, cuando Jeff Beck ingresó como solista, Metallica era la banda de acompañamiento y jamás habían tocado la canción. Necesitaron teleprompters y todo se desordenó tras el primer riff. Cada generación tiene su propia versión en la cabeza”.

Joe Perry y Brad Whitford revelaron secretos de la creación de riffs emblemáticos en la historia de Aerosmith (Captura de video: YouTube)

En las rememoraciones sobre los primeros años de grabación, ambos músicos recordaron los desafíos técnicos y la presión de trabajar en estudios antiguos. “En el primer disco, usábamos estudios viejos, con materiales improvisados y una luz roja que nos ponía nerviosos. Llamábamos a eso ‘red light blues’, porque al encenderse, la presión crecía y los errores eran frecuentes”, describió Perry.

Whitford recalcó la necesidad de preparación: “En aquellos días, grabábamos en ocho pistas. Todo exigía más ensayo, ya que no existía el margen de corrección. Cada mezcla era una actuación entera, y había que planificar cada centímetro de la cinta”.

Coincidieron en que la grabación en vivo era la práctica habitual, incluso en discos producidos por Bruce Fairbairn: “Tocábamos juntos en el estudio. La preparación rendía frutos cuando podías tocar las canciones sin pensar, solamente sintiéndolas”, expresó Whitford.

Perry resaltó la edición manual: “Eran los días de la navaja. Uníamos tomas cortando la cinta, usando el bombo como referencia. Ver a los ingenieros cortar el máster era impresionante”.

Equipos, efectos y experimentación sonora

La evolución de los equipos y efectos también tuvo su espacio. Whitford detalló: “Usábamos principalmente Marshalls y algunos Fenders. En los 70s, conseguir un buen Marshall era difícil, así que a veces elegíamos Ampegs, como hacían los Stones”.

Ambos guitarristas coincidieron en que la evolución de los equipos y efectos transformó la experimentación sonora de la banda (REUTERS)

Perry añadió: “En esa época, no usábamos pedales, solo el cable directo al amplificador. Más adelante, experimentamos con Tone Bender y otros efectos".

Perry compartió su gusto por la experimentación con altavoces y micrófonos: “Descubrí que, en los combos antiguos, la mitad del sonido proviene del altavoz rompiéndose. El tamaño del altavoz y la posición del micrófono lo son todo”.

Whitford acotó que “al principio, el truco de estudio era contar con un buen tanque de reverb. Cada sala tenía su propio sonido y eso definía los discos”.

Relación creativa, espontaneidad y cambios en la producción

Whitford señaló que, con Perry, todo fluía de manera espontánea: no definían los roles, simplemente se dejaban llevar por la composición de las canciones. Perry aportaba un riff y Whitford sumaba una parte que lo completara, mientras que su formación le permitía introducir acordes distintos que ampliaban el lenguaje musical del dúo.

Perry coincidió en esa descripción, afirmando que la interacción se daba de forma natural, ya que Whitford incorporaba armonías nuevas para él y juntos iban encontrando la identidad sonora.

La relación creativa entre Perry y Whitford se basa en la espontaneidad y la búsqueda de nuevas armonías musicales (Captura de video: YouTube)

La espontaneidad y los accidentes estaban presentes en la música de Aerosmith. Whitford recordó: “Durante la grabación de ‘Mama Kin’, toqué un acorde erróneo, pero no pudo corregirse. Ahora es parte de la canción”.

Perry agregó que “dejábamos detalles accidentales, como el portazo que se oye en un tema. Esos matices aportaban aire y dinámica a la música”.

La experimentación con objetos fuera de lo común resultaba habitual: “En ‘Janie’s Got a Gun’, el sonido de disparo es una banqueta de piano. Usábamos lo que teníamos: bancos, paquetes de azúcar, cualquier cosa”, contó Perry.

Whitford agregó que el uso del platillo invertido era otro de sus trucos: antes tenían que generarlo de forma manual, mientras que ahora basta con activarlo desde la computadora.

Accidentes y detalles inesperados, como portazos y acordes erróneos, aportaron dinamismo a las canciones de Aerosmith (AP)

Ambos guitarristas repasaron cómo evolucionó la producción musical. Perry comentó que en los 80s, productores como Bruce Fairbairn pedían una preproducción más exhaustiva y un estándar sonoro más alto, mientras que Jack Douglas tendía a incorporar la atmósfera distendida del estudio.

Whitford, por su parte, destacó que trabajar con Douglas era un proceso relajado, casi festivo, mientras que con Fairbairn la dinámica era más estricta, aunque esa rigurosidad derivaba en discos de gran calidad.

Sobre la densidad en las producciones modernas, ambos lamentaron la tendencia. “La música actual se percibe más densa, con menor espacio y dinámica. Antes, grabar en vivo creaba ese aire. Ahora todo está más controlado y comprimido”, expresó Perry.

Selección de repertorio y la actitud lúdica de Aerosmith

Frente a nuevas giras y proyectos, la selección del repertorio es un desafío constante. “Tenemos demasiadas buenas canciones para elegir. Finalmente, mucho depende de Chris Robinson, un cantante increíble. Si un tema no funciona en los ensayos, simplemente lo descartamos”, sostuvo Whitford.

Whitford explicó que la elección del repertorio depende en gran medida de Chris Robinson, cuyo desempeño en los ensayos determina qué canciones permanecen (REUTERS)

Perry señaló que siempre busca sumar temas poco habituales de Aerosmith junto con los infaltables, y que, aunque la banda pueda verse sólida en teoría, lo verdaderamente decisivo es cómo se percibe sobre el escenario.

Whitford y Perry resaltaron la necesidad de mantener una actitud lúdica: “Evitar tomárselo demasiado en serio es fundamental. Si una canción empieza mal, la detenemos y volvemos a intentarlo. Lo hacemos para divertirnos entre nosotros, y si el público lo disfruta, mejor aún”.

La esencia de Aerosmith, según sus guitarristas, continúa siendo la búsqueda de la autenticidad, la experimentación y el placer compartido, tanto en el estudio como en los escenarios.