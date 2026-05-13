Keith Richards anticipó el futuro de The Rolling Stones: “Cualquier anuncio de gira se considerará recién en 2027”

The Rolling Stones anuncian el álbum Foreign Tongues para el 10 de julio y descartan conciertos en 2026

El anuncio de The Rolling Stones sobre la ausencia de conciertos en 2026 generó sorpresa entre sus seguidores, luego de que Keith Richards confirmara a la agencia Associated Press que el grupo no realizará presentaciones en vivo este año y que lanzará su próximo álbum, Foreign Tongues, el 10 de julio.

Por qué la banda decidió detener las giras

La decisión de suspender las presentaciones en vivo responde a una combinación de factores internos y circunstancias personales. Keith Richards explicó que la banda necesitaba una pausa tras finalizar el proceso creativo de su nuevo disco, al tiempo que negó rumores sobre posibles shows únicos o residencias, incluyendo los especulados en ciudades como Buenos Aires.

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Además, Richards padece artritis severa en las manos, una condición que si bien no le causa dolor, ha modificado su manera de tocar la guitarra, lo que influyó en la determinación de evitar el estrés físico de las giras largas.

Keith Richards confirma que The Rolling Stones no realizarán presentaciones en vivo en 2026 debido a motivos personales y de salud (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)

A finales de 2025, The Rolling Stones canceló su gira planeada por Reino Unido y Europa para 2026 como resultado directo de estas consideraciones médicas y personales. La prioridad del grupo fue enfocarse en el trabajo en estudio, dejando de lado compromisos multitudinarios y el desgaste logístico que implica una gira internacional.

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El nuevo álbum Foreign Tongues: características y expectativas

Foreign Tongues verá la luz el 10 de julio con 14 canciones inéditas, marcando la continuación de Hackney Diamonds (2023), disco que recientemente les valió un premio Grammy y revitalizó la presencia de la banda en la industria musical. La producción estuvo nuevamente a cargo de Andrew Watt, quien consolidó un sonido equilibrado entre la tradición del grupo y la experimentación con nuevos estilos.

El nuevo álbum Foreign Tongues incluirá catorce canciones inéditas y marca una etapa de experimentación sonora para la banda (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)

A diferencia de trabajos anteriores, el proceso de grabación de Foreign Tongues se extendió durante varios meses, permitiendo a los integrantes explorar nuevas sonoridades y colaborar con músicos relevantes de la escena internacional. El álbum promete sorprender tanto a los seguidores históricos de la banda como a nuevas generaciones.

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Colaboraciones y aportes de músicos invitados

Uno de los puntos sobresalientes del disco es la participación de figuras como Charlie Watts—cuyas grabaciones inéditas se integran en dos canciones—, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure, Steve Winwood y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. Estas colaboraciones aportan matices distintivos que enriquecen el repertorio, fusionando estilos y ampliando la paleta sonora de los Stones.

Las grabaciones inéditas de Charlie Watts formarán parte de dos canciones, como homenaje a su aporte en The Rolling Stones (REUTERS/Gary Hershorn/File Photo)

La inclusión de Watts, fallecido en 2021, constituye un homenaje a su legado dentro del grupo. Por su parte, la presencia de McCartney y Smith aporta elementos de rock británico y alternativo, mientras que Winwood añade influencias del soul y el jazz, generando un cruce de géneros poco habitual en los lanzamientos recientes de la banda.

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Estrategia de lanzamiento y presencia digital

Como parte de la campaña promocional, los sencillos “Rough & Twisted” e “In The Stars” ya pueden escucharse en las principales plataformas digitales. Según informaron fuentes cercanas a la banda citadas por Indie Hoy, The Rolling Stones priorizarán la difusión global a través de medios digitales y redes sociales, relegando cualquier tipo de actuación presencial hasta nuevo aviso.

The Rolling Stones apuestan por la promoción digital con los sencillos 'Rough & Twisted' e 'In The Stars' en plataformas globales (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Esta estrategia responde a la búsqueda de una mayor conexión con audiencias jóvenes y a la adaptación a los nuevos modelos de consumo musical. El grupo apuesta por el impacto de los lanzamientos digitales y la interacción directa con los fanáticos, dejando en suspenso la tradicional gira de presentación que solía acompañar cada nuevo disco.

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Perspectivas de futuro para The Rolling Stones

El futuro inmediato del conjunto depende tanto de la recepción de Foreign Tongues como de la evolución de la salud de sus integrantes. Keith Richards anticipó que la decisión sobre una eventual vuelta a los escenarios no será evaluada hasta después del lanzamiento del álbum y que cualquier anuncio de gira se considerará recién en 2027, según lo permitan las circunstancias personales y profesionales.

El futuro de The Rolling Stones está condicionado a la respuesta al nuevo disco y la evolución en la salud de sus integrantes

Mientras tanto, la banda celebra el cierre de una etapa creativa y mantiene abiertas las posibilidades para nuevos proyectos o colaboraciones. El lanzamiento de Foreign Tongues representa un hito que reafirma la vigencia de The Rolling Stones en el panorama musical actual, aunque por ahora sus seguidores deberán conformarse con disfrutar de su música a través de grabaciones y plataformas digitales, a la espera de novedades sobre futuras presentaciones en vivo.

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