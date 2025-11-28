Entretenimiento

El método de Chris Hemsworth: así entrena el actor para mantenerse en forma y motivado

El protagonista de Thor no solo busca fuerza y definición, sino que promueve una rutina integral que combina salud mental, bienestar físico y una filosofía de vida activa y sostenible para todos, según reportó GQ

Chris Hemsworth comparte su rutina
Chris Hemsworth comparte su rutina semanal de ejercicios funcionales y trabajo de core para fortalecer el cuerpo (@chrishewsworth)

Chris Hemsworth inicia cada entrenamiento con un calentamiento dinámico, haciendo especial énfasis en la activación muscular a través de movimientos funcionales y ejercicios de movilidad. Este paso, según GQ, no solo prepara el cuerpo para la exigencia física de sus rodajes, sino que además ayuda a prevenir lesiones y mejorar el rango articular.

Hemsworth dedica tiempo específico para trabajar el core con ejercicios como mountain climbers, sit-ups y bicicletas, organizados en circuitos. Busca fortalecer la zona media, primordial para la estabilidad y el equilibrio, priorizando la ejecución controlada y la técnica precisa en cada movimiento para evitar sobrecargas innecesarias.

Ejercicios compuestos: el corazón de la rutina de Hemsworth

La base de la rutina semanal reside en los ejercicios compuestos, fundamentales para el actor australiano en la consecución de cualquier objetivo físico.

El peso muerto se encuentra entre sus ejercicios favoritos, pues involucra todo el cuerpo y permite adaptación según los recursos del gimnasio. Las sentadillas juegan un papel prioritario en el desarrollo de la fuerza del tren inferior, enfocándose siempre en la calidad del movimiento y el respeto a la postura.

La base de la rutina
La base de la rutina de Chris Hemsworth son los ejercicios compuestos como peso muerto, sentadillas y remo para fuerza total (@chrishewsworth)

Para trabajar hombros y movilidad, Hemsworth utiliza ejercicios por encima de la cabeza, alternando ángulos y variantes para evitar la monotonía. El remo, por su parte, resulta imprescindible para la fuerza y definición de la espalda, con especial atención en la activación controlada de los omóplatos para optimizar resultados y prevenir lesiones.

Circuitos funcionales: versatilidad y desafío semanal

Los entrenamientos de Hemsworth se distinguen por su intensidad y la diversidad de circuitos funcionales. GQ detalla cómo el australiano incorpora sesiones con kettlebells, valiéndose de ejercicios como snatches, paseo del granjero y kettlebell swings para trabajar fuerza, resistencia y velocidad de forma simultánea, promoviendo un cuerpo funcional y equilibrado.

La rutina se completa con circuitos sin material, compuestos por intervalos de 40 segundos de trabajo y 20 de descanso, en los que se alternan sentadillas, bear crawls, flexiones y zancadas. El empuje de trineo y el paseo del granjero añaden dificultad, promoviendo la ganancia de masa muscular y la mejora del acondicionamiento metabólico. Esta variedad de circuitos también contribuye a mantener alta la motivación y el compromiso con la rutina.

El entrenamiento de Chris Hemsworth
El entrenamiento de Chris Hemsworth incluye cardio por intervalos, sprints y protocolos HIIT para optimizar la quema de grasa y la capacidad aeróbica

El componente cardiovascular es esencial en el plan de Hemsworth. Incorpora sesiones de sprints en la cinta, protocolos Tabata y entrenamientos HIIT, una combinación diseñada para optimizar la quema de grasa y fortalecer la capacidad aeróbica. La estructura alterna períodos cortos e intensos con descansos exactos, facilitando mantener la eficiencia y la intensidad de cada sesión incluso con agendas apretadas.

Paralelamente, atiende a la sobrecarga progresiva, incrementando grados de dificultad, repeticiones o peso de manera paulatina, estrategia que previene el estancamiento y asegura progresos continuos a largo plazo. La programación se adapta a sus necesidades físicas y cinematográficas, asegurando que no descuide ningún área clave de su condición.

Dedicación, constancia y equilibrio: el verdadero secreto de Chris Hemsworth

El recorrido de Chris Hemsworth en el mundo del fitness demuestra que los cambios sostenidos dependen de la dedicación, la constancia y el equilibrio. Más allá del aspecto físico, su estructura de trabajo impulsa la paciencia y la perseverancia como los verdaderos motores de los resultados perdurables.

Esta filosofía, compartida a través de su plataforma Centr, motiva a quienes buscan transformar su cuerpo con una propuesta holística que integra salud mental y bienestar físico. Su experiencia evidencia que una rutina metódica y bien diseñada puede transformar la condición física, siempre dentro de una visión integral en la que salud, fuerza y bienestar actúan en conjunto, inspirando a quienes aspiran a alcanzar una mejor versión de sí mismos.

Hemsworth destaca la importancia de
Hemsworth destaca la importancia de individualizar el entrenamiento y adoptar un estilo de vida activo y sostenible a largo plazo (Captura de video: YouTube - Chris Hemsworth)

Su enfoque también resalta la importancia de la adaptación y la individualización del entrenamiento. El actor remarca que cada persona debe encontrar un método ajustado a sus propias necesidades, objetivos y capacidades, alejándose de fórmulas universales. La clave reside en desarrollar un estilo de vida activo, sostenible en el tiempo y compatible con las exigencias personales.

En este sentido,invita a ver el ejercicio como una herramienta para el autoconocimiento y el crecimiento personal, donde el progreso se refleja tanto en logros físicos como en bienestar emocional y mental. Así, su mensaje va más allá de los resultados estéticos, proponiendo una vida equilibrada y saludable como objetivo último del entrenamiento.

Los ministros de Defensa de la Unión Europea debatirán el próximo lunes un plan de apoyo militar a largo plazo para Ucrania