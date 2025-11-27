Elizabeth Olsen explicó la razón por la que evita realizar comedias románticas modernas

La película dirigida por David Freyne aborda un viaje al más allá que enfrenta a una mujer con la decisión definitiva: quedarse con su esposo o reencontrarse con su primer amor, en una historia que cruza romance, despedidas y elecciones trascendentes (Crédito: YouTube/A24)

El estreno de “Eternity”, la comedia romántica dirigida por David Freyne y producida por A24, colocó a Elizabeth Olsen en el centro de la conversación sobre el género y su lugar en la cultura pop actual.

Durante la promoción de esta película, que tuvo su estreno en los cines el 26 de noviembre de 2025, la actriz compartió una visión honesta sobre su relación con las tendencias contemporáneas y su búsqueda de historias que aporten trascendencia.

“Puede que suene tonto, pero con 36 años, no me imagino actuando en una comedia romántica en el mundo moderno. No sé cómo capturar la cultura pop actual, porque estoy muy lejos de ella”, explicó la actriz estadounidense en entrevista con The Hollywood Reporter.

Aunque participó en fenómenos culturales, aseguró que no se identifica con la manera en que las comedias románticas abordan la actualidad. “Sentí que podía protagonizar esta comedia romántica con 90 años en el cuerpo de una mujer de treinta y tantos, y creo que era una oportunidad única. Es algo que, en cierto modo, se siente distinto en mi forma de sentir”.

Eternity: entre la fantasía y la reflexión sobre el tiempo

En “Eternity”, Olsen encarna a Joan Cutler, una matriarca de 90 años que, tras la muerte de su esposo Larry (Miles Teller), se reencuentra en el más allá con su primer marido, Luke (Callum Turner). La trama se desarrolla en Afterlife Junction, una estación de tren que conecta con un centro de convenciones y un hotel.

Elizabeth Olsen reflexiona sobre su distancia con la cultura pop y su búsqueda de historias trascendentes en el cine contemporáneo (REUTERS)

Allí, los personajes disponen de una semana para decidir dónde pasarán la eternidad. La llegada de Luke, quien aplazó su propia decisión durante 67 años para poder reencontrarse con Joan, transforma la historia en un triángulo amoroso que desafía las convenciones del género.

Interpretar a Joan marcó a Olsen en lo personal. “Pienso en la mortalidad todo el tiempo. Pero “Eternity” me ha hecho analizar más aún sobre lo privilegiado que es envejecer y lo mucho que desearía llegar a ser mayor”, reflexionó.

Además, comentó que “es algo en lo que pensaba, porque no tuve la suerte de conocer a más de un abuelo. Uno nunca sabe si tendrá la oportunidad de envejecer. No sabe cuándo llegará su momento”.

Opciones, triángulos amorosos y la búsqueda de sentido

Olsen compartió experiencias sobre el impacto emocional que la película tuvo en el público, recordando encuentros con espectadores que hallaron consuelo en la historia.

El triángulo amoroso en 'Eternity' y la obsesión actual por las opciones vitales marcan la narrativa de la película (REUTERS)

“Esas reacciones normalmente no las tengo personalmente con el público, y no se piensa mucho en ellas al principio. Uno simplemente considera su universalidad. Así que resulta significativo saber que la gente está viviendo esas experiencias”.

Sobre las actuales tendencias cinematográficas, especialmente en las producciones de A24, Olsen observó que predominan los triángulos amorosos y la exploración de múltiples caminos vitales.

“Vivimos en un momento en el que estamos obsesionados con nuestras opciones. Queremos saber cuál es la opción perfecta para todo. Por eso, emplear la narración para mostrar los distintos caminos que podríamos haber seguido, o podríamos seguir, tiene sentido, ya que vivimos en un mundo donde anhelamos opciones infinitas constantemente”, explicó.

El privilegio de envejecer y la riqueza de cada historia

Olsen señala que las historias de amor combinan lo cotidiano y lo extraordinario: desde afuera pueden parecer rutinarias, pero al conocerlas en detalle revelan su singularidad. Para ella, eso hace que la idea de una “historia de amor normal” cobre sentido en "Eternity", porque incluso las vidas más comunes esconden algo excepcional.

Según Olsen, la película aborda el privilegio de envejecer y la importancia de valorar cada etapa de la vida (REUTERS)

La actriz remarcó que cada proyecto está marcado por las experiencias personales que vive mientras filma. Más que recordar los sets, como en Love & Death o Sorry for Your Loss, conserva lo que ocurría en su vida durante esos procesos. También asoció etapas vitales a su paso por Marvel y a la película Assessment, que considera especialmente significativa.

En su conversación con The Hollywood Reporter, Olsen dejó una reflexión sobre el privilegio de envejecer y la fortuna de poder experimentar el paso del tiempo. Esta perspectiva recorre tanto su trabajo en “Eternity” como su mirada personal sobre la vida y el cine.