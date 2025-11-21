Entretenimiento

“Lo esencial en la vida son los vínculos”: Miles Teller reveló cómo “Eternity” cambió su forma de ver el amor y la memoria

En una charla para el pódcast This Past Weekend con Theo Von, el actor reflexionó sobre el rodaje de su nueva película que lo llevó a replantearse sus prioridades, el valor de los recuerdos y la trascendencia del amor más allá de la vida

Miles Teller reveló cómo el rodaje de Eternity transformó su visión sobre el amor, la memoria y la mortalidad (YouTube/Cine maldito)

La experiencia de Miles Teller durante el rodaje de Eternity marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. En una extensa conversación en el pódcast This Past Weekend con Theo Von, disponible en YouTube: Theo Von, el actor contó cómo la película, cuyo estreno está previsto para el 26 de noviembre, lo llevó a reconsiderar su visión sobre la vida, la muerte y la importancia de las relaciones y los recuerdos.

Teller, reconocido por su papel en Top Gun: Maverick y Whiplash, explicó que Eternity le permitió reflexionar sobre la mortalidad y el sentido de la existencia. “Creo que lo esencial en la vida son los vínculos. Cuando llegue mi hora, no pensaré en objetos o en películas, sino en mi esposa, mis amigos, mi familia y mi relación con algo superior”, afirmó Teller.

El proceso de interpretar a su personaje lo impulsó a priorizar los lazos personales frente a los logros materiales o profesionales. Según relató, la película reforzó en él la idea de mirar más allá y meditar sobre la trascendencia del amor y la conciencia.

La trama de “Eternity” y su dilema emocional

La película Eternity invita a reflexionar sobre la vida después de la muerte y la importancia de los vínculos personales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Teller detalló en la entrevista que la trama de Eternity se desarrolla en un mundo posterior a la muerte, donde los personajes deben elegir su “eternidad” en una estación que recuerda tanto a Grand Central Station como a una feria mundial.

Allí, cada persona recibe la ayuda de un “coordinador del más allá” y puede escoger entre diferentes eternidades temáticas, desde universos inspirados en el capitalismo hasta otros dedicados al chocolate o a figuras como Marilyn Manson. La película combina originalidad, humor y una invitación a cuestionarse sobre la vida propia y la posibilidad de lo que haya tras la muerte.

En la historia, Teller comparte pantalla con Elizabeth Olsen, quien interpreta a su esposa. El argumento plantea un dilema emocional: el personaje de Olsen debe elegir entre el amor de toda su vida y un primer amor que murió en la guerra de Corea y la ha esperado décadas en el más allá.

Miles Teller destacó la colaboración y la humildad como claves en el proceso creativo de Eternity (YouTube: Theo Von)

El reparto lo completan Davine Joy Randolph, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por The Holdovers, y John Early, conocido por su trabajo en comedia. Teller destacó que, aunque la película tiene momentos cómicos, logra mantener una sinceridad emotiva y evita el sentimentalismo.

Infancia, adversidad y comunidad

Durante la conversación en el pódcast, Teller también evocó recuerdos de su infancia en Florida, un entorno que influyó en su empatía y curiosidad. Habló de su familia, marcada por la adversidad, y relató cómo las mudanzas frecuentes y la convivencia con parientes enfermos lo hicieron más sensible desde pequeño.

“Viví en cinco estados antes de los 12 años y pasé mucho tiempo en residencias de ancianos por mi tío, que era cuadripléjico. Eso te da otra perspectiva”, explicó Teller. El actor recordó juegos y travesuras de adolescente, que le enseñaron a apreciar la sencillez y la importancia de pertenecer a una comunidad.

El impacto del trabajo con veteranos y el valor de la empatía

La infancia de Miles Teller, marcada por la adversidad y la empatía, influyó en su sensibilidad como actor (YouTube: Theo Von)

El trabajo con veteranos de guerra representa otro pilar en la vida de Teller. En el pódcast, relató su experiencia durante el rodaje de Thank You For Your Service, película basada en el regreso de soldados a la vida civil. “El trabajo con veteranos me enseñó que sabemos cómo enviar a la gente a la guerra, pero no cómo traerlos de vuelta”, reflexionó.

Teller señaló la complejidad de la reinserción y la urgencia de atención en salud mental, recalcando que el sistema suele estar desbordado y que la formación para tratar traumas como el estrés postraumático requiere recursos y tiempo.

Para el actor, la empatía y la curiosidad son esenciales para comprender a los demás y para cualquier intérprete; atribuyó estas cualidades a su educación y a las dificultades vividas en su entorno familiar.

Espiritualidad, pérdidas y el verdadero valor de los recuerdos

El estreno de Eternity genera expectativas por su capacidad de provocar debate sobre la trascendencia y los lazos afectivos (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el plano espiritual, Teller compartió que Eternity lo llevó a considerar si la conciencia y el amor pueden perdurar más allá de la vida física. Recordó cómo la pérdida de su casa en un incendio le enseñó que los vínculos y recuerdos tienen más valor que cualquier objeto material. “No deberíamos aferrarnos a las cosas, sino a las personas y a los momentos compartidos”, afirmó.

Trabajo en equipo y expectativas ante el estreno

Respecto al proceso creativo detrás de Eternity, Teller destacó la relevancia de la colaboración y la humildad en el set, y afirmó que prefiere trabajar en equipos donde todos se sienten parte del proyecto.

Me gusta liderar desde el frente y conocer a todos en el rodaje. El cine es un esfuerzo colectivo y la mejor idea siempre debe prevalecer”, explicó en el pódcast. Valoró a los directores abiertos a la colaboración y la improvisación, incluso cuando puede influir en el desarrollo de personajes y escenas.

La experiencia de Teller con veteranos de guerra resalta la urgencia de atención en salud mental y reinserción social (REUTERS/Mark Blinch)

De cara al estreno de Eternity, Teller expresó su entusiasmo y la expectativa ante el posible impacto de la película. Tras la premiere en Toronto, comentó que muchos asistentes continuaron debatiendo sobre la cinta y sus vidas, lo que demuestra la capacidad de la película para provocar reflexión sobre la mortalidad y los seres queridos.

