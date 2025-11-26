Entretenimiento

¿Por qué eliminaron el beso apasionado entre Ariana Grande y Jonathan Bailey en “Wicked: For Good”?

La pareja había grabado una romántica escena que no apareció en el metraje final de la película

La producción de Wicked For Good buscó proteger la percepción positiva de Glinda y Fiyero ante el triángulo amoroso con Elphaba. (Giles Keyte/Universal Pictures)

Esta semana, la guionista Dana Fox explicó los argumentos detrás de la decisión de eliminar una escena clave de Wicked: For Good, segunda parte de la adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway.

Según reveló Fox a Deadline. sí se había filmado una escena de beso apasionado entre Glinda (interpretada por Ariana Grande) y Fiyero (encarnado por Jonathan Bailey), pero la toma fue borrada del montaje final para proteger la percepción del público hacia los personajes.

En la historia, ambos estaban planeando casarse antes del regreso inesperado de Elphaba (Cynthia Erivo), el verdadero amor de Fiyero. La escritora afirmó que, aunque la escena era “romántica y hermosa”, la pasión mostrada dificultaba que la audiencia comprendiera con empatía la eventual decisión de Fiyero de irse con Elphaba. No querían que el público sintiera que alguno de los tres personajes actuaba de manera cruel.

Era demasiado real que él y Glinda realmente sintieran algo juntos”, afirmó. La película aborda poco la relación entre Fiyero y Glinda, y en el relato, Glinda anuncia públicamente su compromiso sin que Fiyero lo sepa, detalle que condiciona el conflicto emocional.

Mostrar sentimientos más profundos habría creado una contradicción entre esa escena y el desenlace.

Dana Fox confirmó que la escena con un beso apasionado fue eliminada para evitar que el público rechazara la decisión sentimental de Fiyero. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

Si la audiencia sentía que él realmente amaba a Glinda, nos iba a estallar la cabeza cuando al final no la elija”, argumentó. Con ello habría posibilidad de que los espectadores terminaran odiando a Elphaba, Glinda y Fiyero por igual.

Todo lo que cortamos, lo hicimos por las razones correctas”, declaró, satisfecha con el resultado final. La decisión también responde a una intención de centrar la historia en el vínculo central entre Glinda y Elphaba, eje histórico del musical original.

Dana Fox aseguró que eliminar la escena fue clave para evitar que el público culpara a los personajes por el desenlace del conflicto. REUTERS/Kylie Cooper

La relación entre Ariana Grande y Cynthia Erivo

Más allá del triángulo amoroso en pantalla, Fox y el equipo creativo destacaron la relación personal entre sus protagonistas. Ariana Grande y Cynthia Erivo han hablado antes de la amistad que forjaron desde antes del inicio del rodaje.

Erivo relató a Deadline que se conocieron por primera vez en su casa y pasaron cinco horas conversando, lo que les dio confianza. Grande confirmó esa cercanía al afirmar que ambas tomaron la decisión consciente de cuidarse mutuamente durante el proceso creativo, lo que se mantuvo a lo largo de toda la producción.

La fase de rodaje no estuvo exenta de obstáculos. Tanto Grande como Erivo enfermaron días antes de filmar sus números musicales más exigentes. Erivo reveló a The New York Times que tuvo COVID una semana antes de grabar “Defying Gravity”, uno de los momentos más simbólicos de la obra. Grande atravesó una situación similar antes de filmar “Popular”.

La guionista explicó que un momento demasiado intenso habría afectado la recepción emocional de los espectadores hacia Elphaba. (Universal Pictures)

Por otro lado, uno de los aspectos técnicos más comentados de este proyecto de dos partes fue la transformación estética de Elphaba.

Erivo eligió que su piel verde fuera creada con pintura aerográfica real en lugar de efectos digitales. Para mantener consistencia, el equipo produjo una máscara personalizada perforada que permitió aplicar pecas verdes uniformes, proceso que podía durar hasta cuatro horas.

En caso de Ariana Grande, la caracterización de Glinda implicó cubrir tatuajes, utilizar pelucas cuidadosamente diseñadas y emplear maquillaje más natural, sin delineadores gruesos ni contornos dramáticos, marcando un cambio respecto a su estilo habitual. El icónico vestido rosado tardó 225 horas en confeccionarse y contiene más de 20 mil cuentas.

Wicked For Good mantuvo una relación menos profunda entre Glinda y Fiyero para no restar fuerza a la conexión principal con Elphaba. (Universal Pictures)

