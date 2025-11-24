México

Junior H cambia fecha de su concierto por el partido entre América y Rayados

En noviembre de 2024, autoridades suspendieron temporalmente las actividades en el Estadio Ciudad de los Deportes debido a la realización simultánea de un partido y un evento en la Plaza de Toros

Por instrucciones del Gobierno
Por instrucciones del Gobierno de la Ciudad de México, el concierto de Junior H en Plaza México, originalmente previsto para el 29 de noviembre, fue reprogramado para el 15 de diciembre. (Foto AP/Felix Marquez)

La promotora MusicVibe informó a través de su cuenta de Instagram que el concierto de Junior H programado para el 29 de noviembre en la Plaza México fue reprogramado para el 15 de diciembre.

Esta modificación se realizó en cumplimiento con las instrucciones del Gobierno de la Ciudad de México, que busca evitar la realización de dos eventos masivos en la misma zona en fechas cercanas, debido al partido que se llevará a cabo durante el fin de semana entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La promotora MusicVibe informó a
través de su cuenta de Instagram que el concierto de Junior H programado para el 29 de noviembre en la Plaza México fue reprogramado para el 15 de diciembre.

Como resultado del cambio de fecha, se habilitaron 500 localidades adicionales para quienes no habían podido adquirir boletos previamente, ampliando así la oportunidad para que más fanáticos puedan asistir al concierto.

El día que clausuraron el Estadio Ciudad de los Deportes por el empalme de dos eventos

En noviembre de 2024, el
Estadio Ciudad de los Deportes fue clausurado debido a que el recinto albergó un partido mientras había un evento en la Plaza México.

Las últimas horas estuvieron llenas de incertidumbre para los aficionados del Club América, quienes no sabían con certeza cuándo ni dónde podrían ver a su equipo.

Algunos rumores en redes sociales señalaban que el partido ante Rayados de Monterrey podría trasladarse al Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y también circuló la versión de que el juego se adelantaría dos horas para evitar coincidir con el concierto de Junior H.

Esta situación recordó la clausura que sufrió en noviembre pasado el estadio de la colonia Nochebuena, en una medida tomada por el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, para evitar la realización de dos eventos masivos a la vez.

En esa ocasión, la Plaza de Toros México celebraba un concierto inspirado en la película “Coco”, justo a unos metros del Estadio Ciudad de los Deportes, donde al mismo tiempo se disputaba el partido entre Cruz Azul y Santos

Sin esperar el final del encuentro, el alcalde Luis Mendoza ordenó la colocación de sellos de suspensión en el estadio, la plaza y el estacionamiento contiguo, alegando la necesidad de actualizar y garantizar seguridad para los habitantes de los alrededores.

La administración de la alcaldía Benito Juárez mantiene un compromiso firme con el orden y la seguridad, respaldado por una estrategia integral que incluye vigilancia, Protección Civil y mejoras en infraestructura para preservar la tranquilidad y bienestar de sus ciudadanos.

América y Rayados por el pase a las semifinales

Águilas y Rayados se enfrentan
en los cuartos de final de la Liga Mx.

El Club América y Monterrey se enfrentaron en una revancha de la final del Apertura 2024, donde el conjunto azulcrema se coronó en el Gigante de Acero. Aunque ambos equipos no atraviesan su mejor momento, poseen plantillas profundas y de gran calidad, lo que anticipa un duelo muy parejo y emocionante para esta primera fase de la liguilla.

La diferencia entre ambos equipos en la tabla general fue mínima, con América en cuarto lugar con 34 puntos y Rayados en quinto con 31 unidades. Sin embargo, los regiomontanos acumulan tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, mientras que los de Coapa, a pesar de algunas críticas sobre su estilo de juego, han logrado sacar adelante los encuentros importantes en el cierre del torneo.

Este choque promete ser uno de los enfrentamientos más igualados y estratégicos de la liguilla, en el que ambos conjuntos buscarán imponerse no solo por la calidad de sus jugadores, sino también por sus últimos antecedentes en liguilla.

