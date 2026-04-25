América toma el liderato: así marcha la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

(X: América Femenil)

La Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil avanza hacia su cierre con la tabla general prácticamente perfilada rumbo a la Liguilla.

Con la mayoría de los encuentros disputados, el torneo entra en su etapa decisiva, donde los primeros ocho lugares avanzan de manera directa a la fase final, sin formato de Play-In.

La parte alta se mantiene cerrada, con diferencias mínimas entre los principales contendientes, mientras que en la zona media aún se registran movimientos en la lucha por cerrar la temporada de la mejor manera.

Tabla general del Clausura 2026 Femenil (Jornada 17)

Club América — 42

CF Monterrey — 40

Tigres — 37

Pachuca — 36

Chivas — 34

Toluca — 33

Cruz Azul — 30

FC Juárez — 29

Tijuana — 28

Pumas UNAM — 21

Atl. de San Luis — 21

Mazatlán — 18

León — 16

Atlas — 12

Puebla — 8

Santos Laguna — 6

Querétaro — 5

Necaxa — 4

América lidera un cierre de fase regular muy cerrado

(@americafemenil)

El Club América se mantiene en lo más alto con 42 puntos, resultado que lo coloca como líder momentáneo del torneo. Muy de cerca aparece Monterrey, que con 40 unidades continúa en la pelea directa por la cima.

En la tercera y cuarta posición, Tigres y Pachuca sostienen su presencia en la parte alta de la clasificación, mientras que Chivas y Toluca completan el grupo de equipos mejor posicionados dentro de zona de Liguilla.

Más abajo, Cruz Azul y FC Juárez ocupan los últimos dos lugares de clasificación directa, en una pelea cerrada por mantenerse en zona de fase final.

Así se cierra la lucha por la Liguilla

En la parte media de la tabla, Tijuana, Pumas y Atlético de San Luis permanecen en la pelea, aunque fuera del corte clasificatorio. Más abajo, Mazatlán, León, Atlas, Puebla, Santos Laguna, Querétaro y Necaxa cierran la clasificación general.

El torneo aún contempla tres partidos pendientes que terminarán de definir posiciones:

Puebla vs Necaxa | 12:00 hrs

Cruz Azul vs Pumas | 15:45 hrs

Santos vs Querétaro | 17:00 hrs