Así quedó definida la liguilla
Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Concluyó el Play In de la Liga MX, luego de que los Bravos de Juárez vencieron 2 - 1 a Pachuca, el conjunto fronterizo fue el último en acceder a la fiesta grande del futbol mexicano. La Liga BBVA MX dio a conocer cómo quedaron los encuentros para los cuartos de final del campeonato.

La Liga BBVA MX definió los cruces de la Liguilla del Apertura 2025 tras finalizar el Play-In, instancia donde FC Juárez y Xolos de Tijuana aseguraron su pase a la siguiente ronda del campeonato. Estos dos equipos lograron los últimos boletos y ahora enfrentarán a los clubes que ocuparon los primeros puestos de la tabla general.

El cuadro de los cuartos de final quedó configurado de la siguiente manera: el primer lugar de la fase regular, Toluca, se medirá contra FC Juárez, que obtuvo su clasificación en el último momento. En otro enfrentamiento, Tigres UANL, como segundo en la tabla, recibirá a los Xolos de Tijuana, quienes alcanzaron la Liguilla tras una disputada serie en el Play-In.

Así quedó la liguilla del Apertura 2025




Los duelos para los cuartos de final del torneo quedaron de la siguiente manera, cabe recordar que el enfrentamiento de Cruz Azul vs Chivas y América vs Rayados ya estaban definidos desde que terminó la Jornada 17 del campeonato, pues los equipos accedieron a la siguiente fase de manera automática.

Duelos de cuartos de final del Apertura 2025 Liga MX

  • Toluca vs Juárez
  • Tigres vs Xolos
  • Cruz Azul vs Chivas
  • América vs Rayados

Uno de los encuentros más esperados será el protagonizado por Cruz Azul y Guadalajara, situados en la tercera y sexta posición respectivamente. Además, América y Monterrey se enfrentarán en un duelo en el que ambos equipos parten como serios aspirantes al título, ocupando la cuarta y quinta posición del campeonato.

Cada una de estas series se disputará a dos partidos, ida y vuelta, en el formato clásico de la liguilla mexicana, donde los ocho mejores equipos del torneo buscarán avanzar rumbo al campeonato del Apertura 2025.

Juárez FC logra triunfo histórico en Play In




La noche en que Juárez FC inscribió su nombre en la historia del fútbol mexicano estuvo marcada por una serie de episodios intensos y un desenlace que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último instante. Por primera vez desde su fundación, los Bravos de Juárez consiguieron avanzar a la liguilla tras imponerse por 2-1 a Pachuca en la ronda de Play In del Apertura 2025, un logro que les permitirá medirse ante Toluca en la siguiente fase.

El encuentro, disputado el domingo 23 de noviembre se caracterizó por un ambiente de alta tensión, especialmente en los minutos finales. El árbitro añadió nueve minutos de compensación, lo que prolongó la incertidumbre y la ansiedad en las gradas.

Durante ese tiempo, el partido se vio interrumpido en varias ocasiones debido a la intervención del VAR y a expulsiones que alteraron el ritmo del juego. La afición, impaciente, aguardaba el silbatazo final mientras los equipos luchaban por cada balón. En el minuto noventa más cuatro, un contragolpe de los Bravos sorprendió a la defensa de los Tuzos. Ricardinho acompañó la jugada y, tras la salida del portero Moreno, empujó el balón al fondo de la red, lo que en ese momento parecía sentenciar el pase de Juárez a la liguilla. El marcador reflejaba un 3-1 a favor de los locales, pero la celebración fue efímera. El VAR intervino poco después para revisar una posible infracción previa a la anotación y, tras el análisis, decidió invalidar el gol, manteniendo el resultado en 2-1 para Juárez.

