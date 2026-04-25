México

FGR destruye más de 60 mil objetos ligados a delitos en CDMX en un solo operativo

Entre los objetos eliminados figuran básculas grameras, bisutería, gorras y documentos asegurados en investigaciones previas

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FGR destruye más de 60 mil objetos del delito en la Ciudad de México
FGR destruye más de 60 mil objetos del delito en la Ciudad de México

Más de 60 mil objetos asegurados por diferentes investigaciones llegaron a su destino final en la Ciudad de México, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) llevara a cabo un evento para eliminar físicamente estos bienes relacionados con delitos.

De acuerdo con las autoridades, la acción formó parte del programa de destino de bienes asegurados que coordina la propia FGR. Con esta medida, los elementos de seguridad destruyeron en una sola jornada alrededor de 60 mil 468 piezas entre las que se encuentran desde artefactos en forma de pistola hasta maletas y documentos.

La destrucción tuvo lugar en una bodega adaptada especialmente por la Fiscalía General de la República para cumplir con los protocolos que exige la eliminación de objetos del delito.

Durante la operación, varias autoridades supervisaron cada etapa del procedimiento, donde el Ministerio Público de la Federación y la Policía Federal Ministerial encabezaron la representación institucional en el evento.

FGR destruye más de 60 mil objetos del delito en la Ciudad de México
FGR destruye más de 60 mil objetos del delito en la Ciudad de México

Asimismo, especialistas de la Agencia de Investigación Criminal intervienen con pericia técnica durante la eliminación de los objetos, así como la supervisión por parte del Órgano Interno de Control para asegurar la transparencia.

Según el informe de las autoridades, el acto incluyó la incineración y destrucción de artículos de distinta procedencia. Entre los bienes figuran básculas grameras, bisutería, gorras y documentos asegurados en investigaciones previas.

Bajo este contexto, la FGR busca evitar que los objetos del delito regresen a actividades ilícitas, por lo que las autoridades federales han reforzado los controles de seguridad en el país.

Disminuye la percepción de inseguridad en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su administración continuará las acciones para disminuir los delitos y fortalecer la seguridad ciudadana, tras presentar una baja en la percepción de inseguridad a nivel nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum habla este viernes durante una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum habla este viernes durante una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad descendió del 63.8 por ciento en diciembre de 2025 al 61.5 por ciento en marzo de 2026, mismo que reflejó avances en la estrategia federal de seguridad.

Al respecto, la Jefa del Ejecutivo señaló que el logro se debe a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. El objetivo, según Sheinbaum, es sostener el trabajo conjunto para reducir la incidencia delictiva y mejorar la confianza ciudadana en materia de seguridad.

“Lo importante aquí es que hubo un ligero incremento y hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con los presidentes municipales y los gobiernos de los estados”, sostuvo la mandataria sobre el compromiso de mantener la tendencia a la baja en la percepción de inseguridad.

El gobierno federal consideró prioritario consolidar la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para lograr entornos más seguros. Con ello, la estrategia continuará enfocándose en la prevención y en la eficacia de las acciones policiales y judiciales.

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