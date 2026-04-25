Tortitas de brócoli y avena: opción ligera, económica y listas en minutos

Las tortitas de brócoli y avena son una opción fácil, económica y saludable para sumar vegetales y fibra al menú de todos los días.
Son crocantes por fuera, tiernas por dentro y muy versátiles: puedes servirlas como plato principal, guarnición o como bocadito para picar.
El brócoli aporta vitaminas, minerales y antioxidantes, mientras que la avena suma fibra y ayuda a dar cuerpo a la mezcla.
Esta receta es perfecta para aprovechar sobras de brócoli cocido y se puede adaptar a versión vegana usando semillas de chía en lugar de huevo.
Receta de tortitas de brócoli y avena
La base es brócoli cocido y picado, avena arrollada, huevo, queso y condimentos. Se cocinan al horno o sartén, sin fritura.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 12-15 minutos
Ingredientes
- 1 brócoli mediano (aprox. 300 g, cocido al vapor o hervido)
- 1 taza de avena arrollada (puede ser instantánea)
- 1 huevo grande (o 1 cucharada de chía hidratada en 3 de agua para versión vegana)
- 1/3 taza de queso rallado (puede ser parmesano, panela, manchego o el que tengas)
- 1/4 cebolla finamente picada
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite en spray o un chorrito para dorar
Cómo hacer tortitas de brócoli y avena, paso a paso
- Picar el brócoli cocido en trozos pequeños.
- En un bol, mezclar el brócoli, la avena, el huevo (o chía), el queso, la cebolla, el ajo, el perejil, sal y pimienta.
- Dejar reposar 5 minutos para que la avena absorba humedad y tome cuerpo.
- Formar tortitas con las manos y acomodar en una placa para horno o sartén.
- Cocinar:
- Al horno: Precalentar a 200°C, rociar las tortitas con aceite en spray y hornear 12-15 minutos, girando a mitad de cocción.
- En sartén: Calentar un poco de aceite y dorar las tortitas 3-4 minutos por lado, hasta que estén doradas.
- Servir calientes, con salsa de yogur, ensalada o como guarnición.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8-10 tortitas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 65
- Grasas: 2 g
- Carbohidratos: 9 g
- Proteínas: 3 g
Valores aproximados, pueden variar según el tipo de queso y tamaño de cada tortita.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También podés freezarlas ya cocidas.