Tortitas de brócoli y avena: opción ligera, económica y listas en minutos

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Tortitas doradas de brócoli y avena, acompañadas de una fresca ensalada con lechuga, pepino y tomate, presentadas en un plato blanco con un fondo luminoso para una comida nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortitas de brócoli y avena son una opción fácil, económica y saludable para sumar vegetales y fibra al menú de todos los días.

Son crocantes por fuera, tiernas por dentro y muy versátiles: puedes servirlas como plato principal, guarnición o como bocadito para picar.

El brócoli aporta vitaminas, minerales y antioxidantes, mientras que la avena suma fibra y ayuda a dar cuerpo a la mezcla.

Esta receta es perfecta para aprovechar sobras de brócoli cocido y se puede adaptar a versión vegana usando semillas de chía en lugar de huevo.

Receta de tortitas de brócoli y avena

La base es brócoli cocido y picado, avena arrollada, huevo, queso y condimentos. Se cocinan al horno o sartén, sin fritura.

Vista cenital de tortitas de brócoli y avena en una bandeja de madera, rodeadas de brócoli fresco, copos de avena y un bloque de queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción: 12-15 minutos

Ingredientes

  1. 1 brócoli mediano (aprox. 300 g, cocido al vapor o hervido)
  2. 1 taza de avena arrollada (puede ser instantánea)
  3. 1 huevo grande (o 1 cucharada de chía hidratada en 3 de agua para versión vegana)
  4. 1/3 taza de queso rallado (puede ser parmesano, panela, manchego o el que tengas)
  5. 1/4 cebolla finamente picada
  6. 1 diente de ajo picado (opcional)
  7. 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)
  8. Sal y pimienta al gusto
  9. Aceite en spray o un chorrito para dorar
Tortitas doradas de brócoli y avena se presentan en un plato blanco, acompañadas de una ensalada fresca de acompañamiento, destacando una comida nutritiva y atractiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tortitas de brócoli y avena, paso a paso

  1. Picar el brócoli cocido en trozos pequeños.
  2. En un bol, mezclar el brócoli, la avena, el huevo (o chía), el queso, la cebolla, el ajo, el perejil, sal y pimienta.
  3. Dejar reposar 5 minutos para que la avena absorba humedad y tome cuerpo.
  4. Formar tortitas con las manos y acomodar en una placa para horno o sartén.
  5. Cocinar:
    1. Al horno: Precalentar a 200°C, rociar las tortitas con aceite en spray y hornear 12-15 minutos, girando a mitad de cocción.
    2. En sartén: Calentar un poco de aceite y dorar las tortitas 3-4 minutos por lado, hasta que estén doradas.
  6. Servir calientes, con salsa de yogur, ensalada o como guarnición.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8-10 tortitas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 65
  • Grasas: 2 g
  • Carbohidratos: 9 g
  • Proteínas: 3 g

Valores aproximados, pueden variar según el tipo de queso y tamaño de cada tortita.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También podés freezarlas ya cocidas.

FGR destruye más de 60 mil objetos ligados a delitos en CDMX en un solo operativo

Hábitos de lectura en México: ¿realmente leemos menos o solo cambiamos al formato digital?

América toma el liderato: así marcha la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Avena horneada con cacao y frutos rojos: desayuno saludable, fibra y antioxidantes

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

De ‘La Gaby’ a ‘Martita’: así es como Los Chapitos han delegado sus poderosas redes financieras y logísticas a mujeres

CCXP México 2026: Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, repudia el uso de celulares en conciertos

Este es el exitoso negocio familiar que emprendieron los hermanos Lainez en Tabaco

