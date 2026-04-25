Avena horneada con cacao y frutos rojos: desayuno saludable, fibra y antioxidantes

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Un detalle cercano muestra un budín de avena y cacao con textura húmeda, adornado con trozos de frutas rojas frescas, servido en un tazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada mejor que un desayuno o merienda que sea tan rico como sano. La avena horneada con cacao y frutos rojos es como un budín húmedo, lleno de fibra, antioxidantes y energía natural.

Es ideal para preparar con anticipación y disfrutar tanto en caliente como en frío, y se puede adaptar fácilmente para hacerla sin azúcar o vegana.

El cacao aporta ese sabor intenso a chocolate, mientras que los frutos rojos (fresas, arándanos, frambuesas o moras) suman color, frescura y vitamina C. ¡Un postre saludable que también puede ser desayuno!

Receta de avena horneada con cacao y frutos rojos

La base es avena arrollada, cacao amargo en polvo, frutos rojos y leche (animal o vegetal).

Un molde rectangular de avena horneada con cacao y frutos rojos se exhibe sobre una mesa de madera, con una taza de café humeante al lado y un fondo acogedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de avena arrollada
  2. 2 cucharadas de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
  3. 1/2 taza de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
  4. 2 tazas de leche (puede ser vegetal)
  5. 2 huevos grandes (o 2 cucharadas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  7. 1 cucharadita de polvo de hornear
  8. 1 taza de frutos rojos frescos o congelados (fresas, arándanos, moras, frambuesas)
  9. 1 pizca de sal
Primer plano de budín de avena y cacao con textura húmeda. Se ven frambuesas rojas, arándanos azules y fresas en rodajas sobre y dentro del postre.
Un primer plano muestra un budín de avena y cacao de textura húmeda, generosamente decorado con frambuesas, arándanos y fresas, ofreciendo un postre nutritivo y visualmente atractivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer avena horneada con cacao y frutos rojos, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y engrasar una fuente para horno.
  2. En un bol grande, mezclar la avena, el cacao, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
  3. En otro bol, batir los huevos, la leche y la esencia de vainilla.
  4. Unir ambas mezclas hasta obtener una preparación homogénea.
  5. Incorporar suavemente los frutos rojos, reservando algunos para decorar por encima.
  6. Volcar la mezcla en la fuente, decorar con frutos rojos extra.
  7. Hornear 30 minutos o hasta que al pinchar con palillo, salga apenas húmedo.
  8. Dejar entibiar, cortar en porciones y servir caliente o frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6-8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 130
  • Grasas: 3 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Proteínas: 4 g

Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño de la porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado. También se puede refrigerar en porciones.

