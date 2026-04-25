Avena horneada con cacao y frutos rojos: desayuno saludable, fibra y antioxidantes

Nada mejor que un desayuno o merienda que sea tan rico como sano. La avena horneada con cacao y frutos rojos es como un budín húmedo, lleno de fibra, antioxidantes y energía natural.
Es ideal para preparar con anticipación y disfrutar tanto en caliente como en frío, y se puede adaptar fácilmente para hacerla sin azúcar o vegana.
El cacao aporta ese sabor intenso a chocolate, mientras que los frutos rojos (fresas, arándanos, frambuesas o moras) suman color, frescura y vitamina C. ¡Un postre saludable que también puede ser desayuno!
Receta de avena horneada con cacao y frutos rojos
La base es avena arrollada, cacao amargo en polvo, frutos rojos y leche (animal o vegetal).
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de avena arrollada
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
- 1/2 taza de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
- 2 tazas de leche (puede ser vegetal)
- 2 huevos grandes (o 2 cucharadas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 taza de frutos rojos frescos o congelados (fresas, arándanos, moras, frambuesas)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer avena horneada con cacao y frutos rojos, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar una fuente para horno.
- En un bol grande, mezclar la avena, el cacao, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
- En otro bol, batir los huevos, la leche y la esencia de vainilla.
- Unir ambas mezclas hasta obtener una preparación homogénea.
- Incorporar suavemente los frutos rojos, reservando algunos para decorar por encima.
- Volcar la mezcla en la fuente, decorar con frutos rojos extra.
- Hornear 30 minutos o hasta que al pinchar con palillo, salga apenas húmedo.
- Dejar entibiar, cortar en porciones y servir caliente o frío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6-8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 130
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 22 g
- Proteínas: 4 g
Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño de la porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado. También se puede refrigerar en porciones.